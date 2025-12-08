Hà Nội

Loài khủng long kỳ lạ móng vuốt dài 30 cm, đầu nhỏ xíu

Giải mã

Loài khủng long kỳ lạ móng vuốt dài 30 cm, đầu nhỏ xíu

Loài khủng long Nothronychus kỳ dị với bộ vuốt dài là một trong những mẫu vật làm thay đổi hiểu biết về tiến hóa của nhánh khủng long theropod.

T.B (tổng hợp)
Nothronychus là khủng long ăn cỏ thuộc nhóm therizinosaur. Chúng có dạng cơ thể mập tròn, cổ dài và tay có vuốt lớn. Ảnh: Pinterest.
Vuốt của chúng dài tới 30 cm. Chúng dùng móng để kéo cành, giữ thức ăn hoặc tự vệ. Ảnh: Pinterest.
Chúng đi bằng hai chân một cách chậm chạp. Khối lượng lớn và cấu trúc cơ thể khiến chúng không thể chạy nhanh. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể có lông tơ bao phủ. Lông giúp giữ nhiệt và là đặc điểm chung của nhiều loài khủng long theropod thời kỳ muộn. Ảnh: Pinterest.
Đầu của chúng nhỏ so với cơ thể. Cấu trúc đầu cho thấy chế độ ăn thực vật mềm là chủ yếu. Ảnh: Pinterest.
Chúng có bụng lớn để tiêu hóa thực vật. Hệ tiêu hóa cồng kềnh hỗ trợ việc lên men thức ăn thô. Ảnh: wikimedia.org.
Chúng sống ở Bắc Mỹ thời Creta muộn. Hóa thạch được tìm thấy tại Arizona và New Mexico. Ảnh: ytimg.com.
Việc phát hiện Nothronychus giúp kết nối các dạng khủng long therizinosaur châu Á với Bắc Mỹ. Điều này làm rõ con đường tiến hóa và phân bố của nhóm khủng long này. Ảnh: sciencephoto.com.
#Khủng Long Therizinosaur #Loài khủng long kỳ lạ #Đặc điểm sinh học khủng long #Tiến hóa khủng long châu Mỹ #Phân bố và phân loại khủng long

