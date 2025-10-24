Hà Nội

'Bé' Xuân Nghi bên bạn trai 'thanh mai trúc mã' sau hơn hai năm yêu

Giải trí

Ca sĩ Xuân Nghi tạm gác công việc tại Việt Nam, trở về Mỹ hơn một tháng để nghỉ ngơi và tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên bạn trai.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Đầu tháng 10 vừa qua, Xuân Nghi có chuyến trở về Mỹ sau thời gian dài bận rộn với các dự án âm nhạc trong nước. Nữ ca sĩ dành trọn kỳ nghỉ để hâm nóng tình cảm cùng bạn trai.
Cặp đôi cùng nhau ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực đường phố và khám phá các nhà hàng được yêu thích tại California.
Xuân Nghi cho biết cô và bạn trai duy trì mối quan hệ yêu xa trong suốt hơn hai năm qua.
Dù chênh lệch múi giờ, cả hai vẫn giữ thói quen nhắn tin và gọi điện mỗi ngày để chia sẻ cuộc sống thường nhật.
Khi có thời gian rảnh, họ thay phiên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để gặp gỡ và vun đắp tình cảm.
Bạn trai của Xuân Nghi không hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nhưng luôn thấu hiểu, ủng hộ cô trên hành trình nghệ thuật.
Gia đình hai bên cũng dành nhiều thiện cảm cho nhau, đặc biệt ba mẹ Xuân Nghi thân thiết với gia đình bạn trai khiến chuyện tình của họ thêm phần bền chặt.
Xuân Nghi sinh năm 1994 tại Đà Lạt. Cô ca hát từ năm 5 tuổi. Album được yêu thích của cô là: Xuân Nghi - Tiếng hát thiên thần nhỏ. Ngoài âm nhạc, cô còn tham gia một số phim như Hoa ngũ sắc, Sơn ca không hát...
Trong lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Xuân Nghi quyết định tạm ngừng sự nghiệp ca hát và sang Mỹ du học năm 16 tuổi.
Một số người hâm mộ còn nhận xét nữ ca sĩ trông rất "Tây" với mái tóc vàng cá tính, làn da bánh mật khỏe khoắn.
