Bé trai mất tích sau khi bị bố đánh, Công an điều tra tình tiết bất thường

Vụ việc cháu P.X.A. (12 tuổi, xã Mỏ Vàng, Lào Cai) mất tích sau khi bị bố đánh, lãnh đạo địa phương cho biết có tình tiết bất thường, đang được công an làm rõ.

Tối 18/4, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo xã Mỏ Vàng cho biết, bố cháu A. là anh P.V.S. đã làm việc với cơ quan chức năng.

Theo lời khai ban đầu, vào ngày 9/4, anh PV.S. đã đánh cháu A. do nghi cháu lấy 100.000 đồng của bà.

Anh S. dùng dây điện dài khoảng 50cm đánh, sau đó bắt A. đứng giữa nhà từ 19h đến 3h hôm sau mới cho đi ngủ. Đến sáng 10/4, anh S. đi làm bình thường.

Khoảng 11h ngày 10/4, anh S. trở về nhà và phát hiện cháu A. đã tử vong trên ghế.

Do lo sợ nên anh S. đã mang thi thể cháu A. đi vứt tại một khe Tùng Chiêu trong khu vực. Vị trí này cách nhà riêng anh S. khoảng 4km.

Công an xã Mỏ Vàng phát thông báo tìm kiếm cháu A.
Công an xã Mỏ Vàng phát thông báo tìm kiếm cháu A.

Vị lãnh đạo xã cho biết thêm, bằng các biện pháp nghiệp vụ và dữ liệu khai thác được từ anh S., tại khu đồi gần nhà cháu A. có phát hiện 1 vị trí có dấu hiệu đất mới được đào đắp.

“Hiện tại, lực lượng chức năng, lực lượng tại chỗ đang phong tỏa 2 vị trí là khu đồi có dấu hiệu đào đắp và nhà riêng để phục vụ công tác điều tra. Các lực lượng nghiệp vụ công an sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ ngay ngày mai 19/4”, vị lãnh đạo xã nói.

Cháu P.X.A. mất tích từ ngày 9/4. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, đến ngày 13/4, gia đình và nhà trường đã trình báo Công an xã Mỏ Vàng.

Ngày 16/4, Công an xã Mỏ Vàng phát thông báo gửi các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai và công an các địa phương phối hợp tìm nạn nhân.

