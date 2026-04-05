Hơn 200 người tìm kiếm người đàn ông mất tích bí ẩn ở Nghệ An

Sau khi rời nhà đi làm, một người đàn ông ở Nghệ An bất ngờ mất liên lạc. Lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân đang khẩn trương tìm kiếm.

Thanh Hà

Ngày 5/4, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, hơn 200 người gồm công an, quân sự, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và người dân địa phương đang tham gia tìm kiếm anh Lê Văn Dương (SN 1980, trú xóm Phượng Kỳ) mất tích.

Trước đó, chị Bùi Thị Thanh (SN 1980) đến Công an xã Tân Kỳ trình báo về việc chồng mình mất liên lạc.

Theo gia đình, sáng 3/4, anh Dương rời nhà bằng xe máy để đi làm nghề điêu khắc lăng mộ. Trong quá trình sinh hoạt trước đó, người đàn ông này không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, gia đình không thấy anh trở về, gọi điện cũng không liên lạc được.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã huy động hơn 200 người, sử dụng cả flycam để mở rộng tìm kiếm.

Sau khi tự tìm kiếm nhưng không có kết quả, người thân đã trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện xe máy của anh Dương tại khu vực chùa Tân Kỳ. Một số người làm việc gần đó cho biết, vào sáng 3/4 có thấy một người đàn ông có đặc điểm giống anh Dương đi vào khu vực núi phía sau chùa.

Dù vậy, khi trích xuất camera tại chùa, cơ quan công an chưa ghi nhận hình ảnh trùng khớp với thông tin nhân chứng cung cấp.

Hiện, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, tập trung tìm kiếm tại khu vực đồi núi xung quanh chùa. Flycam cũng được sử dụng để hỗ trợ quan sát từ trên cao, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Mở chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

"Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là mệnh lệnh từ trái tim, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và thần tốc.

Ngày 2/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao mục tiêu và tầm quan trọng của chiến dịch, nhất là trong bối cảnh hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027).

Trắng đêm tìm kiếm 2 vợ chồng trẻ mất tích do lật thuyền ở Tuyên Quang

Một vụ lật thuyền thương tâm xảy ra trên lòng hồ thủy điện, trong khi người con trai may mắn thoát nạn, đôi vợ chồng trẻ vẫn đang mất tích giữa dòng nước sâu.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 22h ngày 29/3/2026, anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1992) cùng vợ là chị Hoàng Thị H. (sinh năm 1993) và con trai Nguyễn Tuấn Đ. (sinh năm 2012) đi thả lưới đánh cá.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 vợ chồng trẻ mất tích do lật thuyền.
