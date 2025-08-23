Bé trai 12 tuổi bị viêm màng não mủ nguy kịch

Một trường hợp viêm màng não mủ nguy hiểm vừa được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) cứu sống.

Bệnh nhi L.M.P (12 tuổi, trú tại Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, đau đầu dữ dội, buồn nôn, sợ ánh sáng. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Nhi đã nhanh chóng tiến hành thăm khám lâm sàng và chỉ định chụp chiếu, xét nghiệm.

Cùng với đó, bệnh nhân được tiến hành hội chẩn liên khoa (bác sĩ khoa Nhi và khoa Truyền nhiễm), thực hiện chọc dò dịch não tủy.

Kết quả chọc dò dịch não tủy xác định bệnh nhi mắc viêm màng não mủ - một thể bệnh nguy hiểm của nhóm nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương.

Tình trạng sức khoẻ của bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt sau 10 ngày/ Trung tâm Y tế Tiên Yên.

Ngay sau chẩn đoán, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Truyền nhiễm, điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ rộng kết hợp theo dõi sát sao. Nhờ phác đồ điều trị phù hợp, sau 10 ngày, bé tỉnh táo, vận động linh hoạt, các chỉ số xét nghiệm dần trở về bình thường và có thể xuất viện.

BSCKI. Trịnh Thị Tâm - Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết: "Viêm màng não mủ là bệnh nhiễm trùng nguy hiểm, tiến triển nhanh, có thể gây di chứng nặng nề nếu không được điều trị kịp thời. Triệu chứng thường khởi phát đột ngột như sốt cao, đau đầu, cứng gáy, buồn nôn, nhạy cảm ánh sáng hoặc xuất huyết dưới da bất thường".

Theo bác sĩ, nhiều phụ huynh dễ nhầm lẫn viêm màng não với cảm cúm, viêm đường hô hấp thông thường. Việc tự điều trị tại nhà khiến trẻ đến viện muộn, gây khó khăn cho chẩn đoán và điều trị. Nếu không phát hiện sớm, bệnh có thể dẫn đến tổn thương não, áp xe não, động kinh, điếc hoặc tử vong do phù não, suy hô hấp.

Các chuyên gia khuyến cáo: Khi trẻ có các biểu hiện bất thường như sốt cao không rõ nguyên nhân, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ, lơ mơ, co giật hoặc nhạy cảm với ánh sáng… cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa để được kiểm tra và chẩn đoán.

Việc phát hiện và điều trị sớm có vai trò quyết định trong việc cứu sống và hạn chế di chứng cho người bệnh. Đặc biệt với trẻ nhỏ – đối tượng có sức đề kháng yếu – việc điều trị chậm trễ có thể để lại hậu quả lâu dài về thần kinh và thể chất.

Ngoài ra, trong quá trình điều trị, người bệnh cần tuân thủ nghiêm phác đồ của bác sĩ, tái khám đúng lịch và thông báo kịp thời nếu có dấu hiệu bất thường để được can thiệp sớm.