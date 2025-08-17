Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
"Bé An" Hùng Thuận chiều chuộng vợ mới cưới

Giải trí

"Bé An" Hùng Thuận chiều chuộng vợ mới cưới

Diễn viên Hùng Thuận thường xuyên đưa Tuệ Tâm đi ăn uống, công khai ủng hộ công việc kinh doanh của bạn đời.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, diễn viên Hùng Thuận đăng tải loạt ảnh dẫn Tuệ Tâm đi ăn uống. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Mới đây, diễn viên Hùng Thuận đăng tải loạt ảnh dẫn Tuệ Tâm đi ăn uống. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Cặp đôi tổ chức đám cưới trong tháng 7 vừa qua. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Cặp đôi tổ chức đám cưới trong tháng 7 vừa qua. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Nam diễn viên phim Đất phương Nam thường xuyên đăng tải status ủng hộ công việc kinh doanh của vợ mới cưới. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Nam diễn viên phim Đất phương Nam thường xuyên đăng tải status ủng hộ công việc kinh doanh của vợ mới cưới. Ảnh: FB Hùng Thuận.
"Chia sẻ bài phụ vợ. Trách nhiệm chồng cao cả lắm cả nhà. Ủng hộ vợ em, ăn là mê liền", Hùng Thuận viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Hùng Thuận.
"Chia sẻ bài phụ vợ. Trách nhiệm chồng cao cả lắm cả nhà. Ủng hộ vợ em, ăn là mê liền", Hùng Thuận viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Hùng Thuận và Tuệ Tâm dành tuần trăng mật ở TP Đà Nẵng sau đám cưới. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Hùng Thuận và Tuệ Tâm dành tuần trăng mật ở TP Đà Nẵng sau đám cưới. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Theo Tiền Phong, trong đám cưới, Hùng Thuận cho biết, sau đổ vỡ hôn nhân, anh từng rụt rè, ngại mở lòng cho tới khi gặp được Tuệ Tâm. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Theo Tiền Phong, trong đám cưới, Hùng Thuận cho biết, sau đổ vỡ hôn nhân, anh từng rụt rè, ngại mở lòng cho tới khi gặp được Tuệ Tâm. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Khi còn nhỏ, Hùng Thuận nổi tiếng với vai diễn bé An trong phim Đất phương Nam. Nam diễn viên chia sẻ trên Người Lao Động, quay phim xong hay ăn trưa xong, anh thường chạy đi chơi, tắm sông. Ảnh: Người Lao Động.
Khi còn nhỏ, Hùng Thuận nổi tiếng với vai diễn bé An trong phim Đất phương Nam. Nam diễn viên chia sẻ trên Người Lao Động, quay phim xong hay ăn trưa xong, anh thường chạy đi chơi, tắm sông. Ảnh: Người Lao Động.
Trưởng thành, Hùng Thuận đóng phim, ca hát. Tuy nhiên, anh khó vượt qua cái bóng quá thành công khi đóng phim Đất phương Nam. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Trưởng thành, Hùng Thuận đóng phim, ca hát. Tuy nhiên, anh khó vượt qua cái bóng quá thành công khi đóng phim Đất phương Nam. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Hùng Thuận theo đuổi công việc kinh doanh bất động sản ít năm qua. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Hùng Thuận theo đuổi công việc kinh doanh bất động sản ít năm qua. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Nam diễn viên gác lại sự nghiệp nghệ thuật. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Nam diễn viên gác lại sự nghiệp nghệ thuật. Ảnh: FB Hùng Thuận.
Trong những năm qua, Hùng Thuận giữ mối quan hệ tốt đẹp với Phùng Ngọc - người đóng vai Cò trong Đất phương Nam. Hồi tháng 7/2025, Phùng Ngọc đến dự đám cưới của Hùng Thuận và Tuệ Tâm. Ảnh: Người Đưa Tin.
Trong những năm qua, Hùng Thuận giữ mối quan hệ tốt đẹp với Phùng Ngọc - người đóng vai Cò trong Đất phương Nam. Hồi tháng 7/2025, Phùng Ngọc đến dự đám cưới của Hùng Thuận và Tuệ Tâm. Ảnh: Người Đưa Tin.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Diễn viên Hùng Thuận #Hùng Thuận #bé An #vợ chồng Hùng Thuận #vợ Hùng Thuận #Đất phương Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT