Bé 17 tháng ngạt nước nguy kịch do ngã vào xô nước

Bé gái 17 tháng tuổi ở Tây Ninh ngã úp mặt vào xô nước nguy kịch vừa được các bác sĩ cứu sống.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận bệnh nhi V.M.A. (17 tháng tuổi, Tây Ninh) trong tình trạng nguy kịch do ngạt nước.

Theo người nhà, khoảng 11h cùng ngày, bé té úp mặt vào xô nước trong nhà khoảng 2-3 phút. Trẻ bất tỉnh, tím tái, được hàng xóm sơ cứu rồi đưa đến phòng khám tư. Tại đây, bé được hồi sức tim phổi, tim đập lại nhưng vẫn lơ mơ, sau đó chuyển viện khẩn cấp.

Khi nhập Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi mê, co giật, thở mệt, phổi rale ẩm, SpO2 chỉ 95%. Kết quả xét nghiệm ghi nhận thiếu oxy não, viêm phổi hít, toan chuyển hóa. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, điều trị chống phù não, kháng sinh, chống co giật và điều chỉnh điện giải. Sau hơn một tuần hồi sức tích cực, bé cai được máy thở, tiếp xúc tốt và được chuyển Khoa Hô hấp điều trị tiếp.

Bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện trẻ ngưng tim, ngưng thở phải hồi sức tim phổi ngay, bởi rất nhiều trẻ đến viện vẫn không thể qua khỏi vì không được sơ cứu đúng cách ngay khi xảy ra tai nạn. Sau sơ cứu ban đầu, trẻ đã tỉnh lại vẫn cần được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, mục đích xem nạn nhân có bị phù phổi cấp sau khi đuối nước.

Lưu ý, tuyệt đối không dốc ngược nạn nhân, vác lên vai rồi chạy. Đây là hành động hoàn toàn sai vì làm mất thời gian quý giá để cấp cứu ngưng tim ngưng thở, cứu sống bệnh nhân. Cách xử trí này không làm nước trong phổi chảy ra ngoài, đồng thời có thể làm dịch trong dạ dày trào ra ngoài, tăng nguy cơ hít sặc.

Cạnh đó, cần nhớ tránh hơ lửa cho nạn nhân, bởi hành động này không giúp được gì mà còn có nguy cơ làm nạn nhân bị bỏng nặng.

Đặc biệt, cha mẹ tuyệt đối không để xô, chậu nước trong tầm với trẻ nhỏ, luôn đậy nắp hoặc đổ bỏ sau khi dùng. Trẻ chỉ cần sơ sẩy vài phút có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Ngoài ra, phụ huynh cần giám sát trẻ khi tắm, không để trẻ tự chơi gần ao hồ, hố công trình hoặc tắm sông, suối. Việc cho trẻ học bơi sớm cũng là biện pháp phòng ngừa hiệu quả.