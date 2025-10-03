Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bé 17 tháng ngạt nước nguy kịch do ngã vào xô nước

Bé gái 17 tháng tuổi ở Tây Ninh ngã úp mặt vào xô nước nguy kịch vừa được các bác sĩ cứu sống. 

Bình Nguyên

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận bệnh nhi V.M.A. (17 tháng tuổi, Tây Ninh) trong tình trạng nguy kịch do ngạt nước.

Theo người nhà, khoảng 11h cùng ngày, bé té úp mặt vào xô nước trong nhà khoảng 2-3 phút. Trẻ bất tỉnh, tím tái, được hàng xóm sơ cứu rồi đưa đến phòng khám tư. Tại đây, bé được hồi sức tim phổi, tim đập lại nhưng vẫn lơ mơ, sau đó chuyển viện khẩn cấp.

Khi nhập Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi mê, co giật, thở mệt, phổi rale ẩm, SpO2 chỉ 95%. Kết quả xét nghiệm ghi nhận thiếu oxy não, viêm phổi hít, toan chuyển hóa. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, điều trị chống phù não, kháng sinh, chống co giật và điều chỉnh điện giải. Sau hơn một tuần hồi sức tích cực, bé cai được máy thở, tiếp xúc tốt và được chuyển Khoa Hô hấp điều trị tiếp.

1-9075.jpg
Khi nhập Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi mê, co giật. Ảnh VTV

Bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện trẻ ngưng tim, ngưng thở phải hồi sức tim phổi ngay, bởi rất nhiều trẻ đến viện vẫn không thể qua khỏi vì không được sơ cứu đúng cách ngay khi xảy ra tai nạn. Sau sơ cứu ban đầu, trẻ đã tỉnh lại vẫn cần được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, mục đích xem nạn nhân có bị phù phổi cấp sau khi đuối nước.

Lưu ý, tuyệt đối không dốc ngược nạn nhân, vác lên vai rồi chạy. Đây là hành động hoàn toàn sai vì làm mất thời gian quý giá để cấp cứu ngưng tim ngưng thở, cứu sống bệnh nhân. Cách xử trí này không làm nước trong phổi chảy ra ngoài, đồng thời có thể làm dịch trong dạ dày trào ra ngoài, tăng nguy cơ hít sặc.

Cạnh đó, cần nhớ tránh hơ lửa cho nạn nhân, bởi hành động này không giúp được gì mà còn có nguy cơ làm nạn nhân bị bỏng nặng.

Đặc biệt, cha mẹ tuyệt đối không để xô, chậu nước trong tầm với trẻ nhỏ, luôn đậy nắp hoặc đổ bỏ sau khi dùng. Trẻ chỉ cần sơ sẩy vài phút có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Ngoài ra, phụ huynh cần giám sát trẻ khi tắm, không để trẻ tự chơi gần ao hồ, hố công trình hoặc tắm sông, suối. Việc cho trẻ học bơi sớm cũng là biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

#ngạt nước trẻ em #tai nạn trẻ nhỏ #cấp cứu ngạt nước #hồi sức tim phổi trẻ em #phòng tránh đuối nước trẻ nhỏ #các bước sơ cứu trẻ bị ngạt nước

Bài liên quan

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Bé trai bất cẩn tự rơi vào thùng nước

Một bé trai hai tuổi nằm khoanh tròn trong thùng nhựa chứa nước, người tím tái mới đây đã được đưa vào Trạm Y tế xã Hướng Lập cấp cứu.

Bé 2 tuổi này được người nhà cho ăn sáng xong tự chơi đến 9h người nhà đi tìm phát hiện bé trong thùng nước. Đây là loại thùng cao khoảng 60 cm, dung tích 80 lít, gia đình ở khu tập thể nên trữ nước sinh hoạt trong thùng. Lúc này lượng nước chứa khoảng một nửa thùng, người nhà phỏng đoán nhiều khả năng bé bất cẩn tự rơi vào thùng.

Người nhà đã đưa bé đi cấp cứu. Các bác sĩ đã ép tim, xốc nước và sưởi ấm cho nạn nhân. Sau 15 phút, bé mới khóc trở lại, qua cơn nguy kịch.

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Ngạt nước, bé trai 14 tháng tuổi chết não

Có thể do chìm lâu trong nước gây nên tình trạng thiếu oxy, não của bé trai bị tổn thương nghiêm trọng không thể phục hồi.

Nạn nhân là bé trai 14 tháng tuổi ở Củ Chi, trong lúc mẹ làm sau vườn, em chơi chung với em họ ở trong nhà. Một lúc sau em họ chạy ra kêu, mẹ phát hiện bé đang úp mặt vào xô nước sạch. Người mẹ cũng không rõ thời gian con bị chìm.

tre-14-ngat-nuoc.jpg
Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Cảnh báo tai nạn thương tích ở trẻ

(khoahocdoisong.vn) - Bé trai 2 tuổi B.Đ.Th.Đ (Cần Giuộc, Long An) được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, với chẩn đoán ngạt nước do té ao. Nhân lúc mẹ dọn dẹp nhà cửa, trẻ đi ra trước nhà chơi, không may té xuống ao nuôi cá.

Luôn có người trông giữ trẻ

Người nhà phát hiện, vớt trẻ lên, xốc nước và đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng hôn mê, tím tái thở yếu, co gồng, được các bác sĩ cấp cứu đặt nội khí quản giúp thở, chống co giật, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng TPHCM.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới