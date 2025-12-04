Bay từ Úc về Việt Nam điều trị bệnh ngưng thở khi ngủ

Người phụ nữ quê Hải Phòng sinh sống tại Úc bị chứng ngưng thở khi ngủ, chị đã quyết định bay về Việt Nam để điều trị.

Theo báo PNVN, từ Melbourne (Úc), nơi sinh sống suốt nhiều năm, chị Đ.K.P. quê Hải Phòng đã quyết định trở về Việt Nam để thăm khám và điều trị chứng ngưng thở khi ngủ.

Chị K.P. cho biết hệ thống y tế Úc hiện đại, chi phí khám gần như không mất tiền, nhưng quy trình thăm khám lại mất rất nhiều thời gian.

"Từ lúc con gái phát hiện tôi có dấu hiệu ngưng thở khi ngủ đến khi có kết quả đa ký giấc ngủ, tổng thời gian khoảng 1-2 tháng", chị Đ.K.P. chia sẻ.

Những năm gần đây, tình trạng của chị ngày càng nặng. Ban đêm ngủ không sâu giấc, tiếng ngáy to, các cơn ngưng thở kéo dài khiến chị liên tục tỉnh dậy. Ban ngày, chị rơi vào trạng thái mệt mỏi, lờ đờ, trí nhớ suy giảm. Nguy hiểm nhất là những lúc lái xe: "Có lần tôi suýt gây tai nạn vì buồn ngủ ngay khi đang chạy xe. Tôi phải tấp vào lề ngủ tạm 15 phút để tỉnh táo lại", chị K.P. nhớ lại.

Tại Úc, bác sĩ đã chẩn đoán chị mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ và cấp cho chị máy CPAP (thiết bị được sử dụng để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn). Tuy nhiên, việc sử dụng gây nhiều bất tiện, gió mạnh thổi vào mặt, khó cử động khi ngủ, lại càng bất tiện khi di chuyển. Đeo máy khiến chị cảm giác mình như bệnh nhân nặng, đi đâu cũng ngại.

Chị quyết định trở về Việt Nam vì tin vào trình độ chuyên môn của bác sĩ ở Việt Nam. Đặc biệt quy trình khám cũng nhanh hơn, có thể trực tiếp trao đổi với bác sĩ để tìm hướng điều trị tối ưu. Chị kỳ vọng có thể tìm lại giấc ngủ trọn vẹn, từ đó có thể tiếp tục cuộc sống bình thường, an toàn và khỏe mạnh.

Điều dưỡng theo dõi bệnh nhân trong quá trình đo đa ký giấc ngủ/ Ảnh PNVN

Sau khi được thăm khám và làm lại các xét nghiệm, kết quả tại Việt Nam tương đồng với chẩn đoán trước đó ở Úc. Tuy nhiên, điều chị K.P. mong đợi nhất là được tư vấn phương án phẫu thuật để cải thiện đường thở, giúp chị không phải phụ thuộc vào máy CPAP.

Việt Nam có gần 10 triệu người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ

Theo TS.BS Đào Đình Thi, Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, ngưng thở khi ngủ là một rối loạn hô hấp phổ biến nhưng lại bị bỏ qua rất nhiều. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 8,5% người trưởng thành, tương đương gần 10 triệu người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ, nhưng phần lớn không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đây là lý do căn bệnh được gọi là "kẻ đánh cắp sức khỏe thầm lặng".

Bác sĩ Thi lý giải, khi ngủ trương lực cơ giảm khiến đường thở dễ hẹp lại hoặc xẹp hoàn toàn. Người bệnh bắt đầu ngáy, sau đó ngừng thở trong vài giây đến vài chục giây. Khi oxy máu xuống quá thấp, cơ thể buộc phải "bật dậy" để thở bù, rồi lại chìm vào giấc ngủ và tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn như ngáy – tịt đường thở – ngừng thở – giật mình tỉnh giấc.

"Cứ mỗi lần oxy giảm, cơ thể sẽ báo động và buộc bệnh nhân tỉnh dậy. Một đêm có thể xảy ra hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Người bệnh tưởng mình ngủ nhưng thực chất não bộ gần như không được nghỉ ngơi", bác sĩ Thi phân tích.

Ở mức độ nặng, như trường hợp nữ bệnh nhân từ Úc trở về điều trị, mỗi giờ có đến hơn 40 lần ngừng thở. Nghĩa là gần như mỗi phút một lần đường thở bị tắc và cơ thể phải thức dậy để thở bù. "Cô ấy mô tả rõ ràng việc tự nghe thấy tiếng ngáy của mình rồi giật mình tỉnh giấc, lặp đi lặp lại suốt đêm. Với mức độ này, nguy cơ tim mạch và đột tử rất cao", ông Thi nhấn mạnh.

Không chỉ gây mệt mỏi và buồn ngủ ban ngày, ngưng thở khi ngủ còn dẫn tới hàng loạt hậu quả tăng huyết áp, bệnh mạch vành, suy tim, thậm chí đột tử khi ngủ. Tác động xã hội cũng rất lớn – nhiều bệnh nhân ngủ gật khi lái xe, họp hành hay làm việc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới thường cao hơn nữ giới khoảng 2–3 lần, nhưng bác sĩ Thi cho biết thực tế nhiều phụ nữ cũng mắc, ước tính khoảng 3 triệu phụ nữ Việt Nam mắc chứng này. Tuy nhiên, phần lớn không nghĩ mình bị bệnh vì quan niệm "chỉ đàn ông mới ngáy".

Chứng ngưng thở khi ngủ có thể khiến bạn thức dậy mệt mỏi, khó điều chỉnh cảm xúc và gặp hiện tượng sương mù não – Ảnh: Getty Images

Phương pháp điều trị

Theo danviet.vn, phương pháp điều trị phổ biến nhất là sử dụng máy CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), giúp duy trì đường thở thông suốt bằng cách đưa không khí liên tục qua mặt nạ. Đây là biện pháp hiệu quả nhưng chi phí cao và sự bất tiện khi sử dụng khiến nhiều bệnh nhân bỏ cuộc.

Hiện chưa có loại thuốc nào được phê duyệt để điều trị ngưng thở khi ngủ, song các hãng dược đang nghiên cứu phát triển hướng đi mới. Ngoài ra, thay đổi lối sống như giảm cân, tập thể dục đều đặn, tránh rượu bia và duy trì tư thế ngủ phù hợp… cũng hỗ trợ cải thiện đáng kể tình trạng bệnh.

Không chỉ ngưng thở khi ngủ, phụ nữ còn thường bị chẩn đoán thiếu các rối loạn giấc ngủ khác như hội chứng chân không yên, mất ngủ mạn tính hay rối loạn nhịp sinh học. Nguyên nhân là vì triệu chứng ở phụ nữ thường không điển hình và dễ bị bỏ qua.

Theo các chuyên gia, việc nâng cao nhận thức cộng đồng là chìa khóa để giảm tỷ lệ bỏ sót chẩn đoán. Bởi giấc ngủ không chỉ đơn giản là nghỉ ngơi, mà còn là yếu tố sống còn giúp duy trì sức khỏe tim mạch, não bộ và tuổi thọ.