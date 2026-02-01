Bắt giữ ghe sắt vận chuyển hơn 242m3 cát lậu

Đang vận chuyển 242m3 cát lậu đi tiêu thụ, ông Phạm Chí Thanh đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ.

Ngày 1/2, thông tin từ Công an xã An Hiệp (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Phạm Chí Thanh (SN 1992, cư trú ấp Long Phú Phụng A, xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Phương tiện chở cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 22/01, trong quá trình tuần tra trên sông Hàm Luông, Công an xã An Hiệp đã phát hiện ghe sắt mang biển số 15210, do ông Phạm Chí Thanh (SN 1992, làm chủ) đi cùng ông Võ Văn Vũ (SN 1997, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long), tàng trữ 242,42 m3 cát sông.

Làm việc với cơ quan Công an, 2 người trên phương tiện không xuất trình được các giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn gốc số lượng cát này.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng: