Bảo tồn chức năng sinh sản cho người phụ nữ Ukraina bị ung thư cổ tử cung

Thói quen khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm ung thư cổ tử cung

Mới đây, Bệnh viện K đã tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp bệnh nhân Oksana Y. (1990, quốc tịch Ukraina, hiện trú tại Tây Hồ, Hà Nội) được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn 1.

Nhờ thói quen kiểm tra sức khỏe phụ khoa định kỳ, chị Oksana Y. đã may mắn phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, nắm bắt thời điểm vàng điều trị ung thư cổ tử cung - “cơn ác mộng” mà bất cứ người phụ nữ nào cũng không muốn gặp phải.

Ung thư cổ tử cung đã và đang là mối nguy hàng đầu đe dọa sức khỏe, tính mạng của phụ nữ. Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu GLOBOCAN 2022 tại Việt Nam, ghi nhận 4.612 trường hợp mắc mới và có tới 2.571 ca tử vong. Căn bệnh này là nguyên nhân đáng lo ngại với sức khỏe, tâm sinh lý và hạnh phúc của người phụ nữ.

Theo các bác sĩ khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K, các triệu chứng ban đầu của ung thư cổ tử cung không rõ ràng, tiến triển thầm lặng, người bệnh khó nhận biết. Khi các triệu chứng xuất hiện rõ ràng hơn đồng nghĩa với việc tế bào ung thư đã di căn lan rộng. Các can thiệp điều trị lúc này vẫn có thể phát huy được hiệu quả, nhưng khá phức tạp và tốn nhiều chi phí.

Trong trường hợp xấu nhất, phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ cắt bỏ toàn bộ tử cung, buồng trứng, các hạch bạch huyết lân cận, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

Chị Oksana Y. là một trong những trường hợp bệnh nhân là người ngoại quốc tại Bệnh viện K. Mặc dù chưa lập gia đình, nhưng chị luôn có ý thức về việc phòng ngừa ung thư thông qua kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhất là sức khỏe phụ khoa.

Chị chia sẻ: “Ở độ tuổi 35, tôi nghĩ việc thường xuyên kiểm tra sức khỏe phụ khoa định kỳ là cần thiết. Môi trường sống, sinh hoạt, đồ ăn,... mọi thứ ở Việt Nam đều khác so với khi tôi ở Ukraina. Sống ở Việt Nam đã được 5 năm, suốt thời gian đó, tôi luôn ý thức rõ việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và tôi tin rằng với việc thường xuyên đi khám, tôi có thể tin tưởng các bác sĩ tại Việt Nam có thể giúp tôi điều trị hiệu quả ngay từ những giai đoạn sớm nhất”.

Tư vấn cho người bệnh Oksana Y. - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K thông tin đa phần người bệnh tới khám và điều trị, tình trạng bệnh đã tiến triển khá nghiêm trọng do không có thói quen khám sức khỏe phụ khoa định kỳ. Tâm lý ngại khám các bộ phận nhạy cảm, ngại chia sẻ, chủ quan với những triệu chứng bệnh phụ khoa rất nhỏ khiến người bệnh thường bỏ lỡ những giai đoạn “vàng” điều trị bệnh hiệu quả.

Người bệnh Oksana Y., vì là người ngoại quốc nên có thói quen sinh hoạt, ăn uống khá khác so với người Việt, tuy nhiên người bệnh lại có ý thức bảo vệ sức khỏe, hiểu được tầm quan trọng của khám phụ khoa định kỳ, ngăn chặn được nguy cơ ung thư cổ tử cung tiến triển phức tạp.

Đến khám tại Bệnh viện K, người bệnh được siêu âm tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo. Kết quả siêu âm ghi nhận hai cấu trúc tăng âm kích thước khá đều, tương đối lớn. Cổ tử cung có vài nang naboth, lớn nhất đường kính 8 mm. Sinh thiết cho kết luận ung thư biểu mô tại chỗ, ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm.

Phát hiện sớm bảo tồn chức năng sinh sản

Ngay khi có kết luận về bệnh, các bác sĩ khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K đã tiến hành hướng dẫn người bệnh và thực hiện thủ thuật khoét chóp cổ tử cung. Phương pháp này được chỉ định khi các xét nghiệm ban đầu cho thấy tế bào cổ tử cung bất thường, giúp loại bỏ tổn thương và ngăn ngừa ung thư phát triển.

Bên cạnh đó, do người bệnh còn độc thân, chưa lập gia đình nên việc bảo toàn khả năng sinh sản là vấn đề quan trọng cần cân nhắc, do đó các bác sỹ đưa ra chỉ định thực hiện khoét chóp, loại bỏ những tế bào tổn thương tại cổ tử cung là phù hợp.

Sau khi thực hiện, bệnh nhân hồi phục tốt, không đau đớn, khó chịu và được xuất viện sau nửa ngày. Ngày tái khám, tình trạng của người bệnh ổn, không phát hiện bất thường.

Tại Bệnh viện K, các bác sĩ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tầm soát, phát hiện ung thư sớm đối với người bệnh; TS.BS Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K cho biết:

“Phát hiện sớm ung thư cổ tử cung mang lại ý nghĩa quan trọng giúp tăng đáng kể tỷ lệ chữa khỏi bệnh, giảm nguy cơ tử vong, giảm thiểu biến chứng và gánh nặng điều trị. Đồng thời, phát hiện, xử lý bệnh ở giai đoạn sớm sẽ tạo điều kiện để có thể can thiệp bằng các phương pháp đơn giản, loại bỏ tế bào bất thường trước khi chúng phát triển.

Như trường hợp của người bệnh Oksana Y. người Ukraina là phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm nhờ kiểm tra sức khỏe phụ khoa định kỳ, nên chúng tôi đã lựa chọn phương án khoét chóp để loại bỏ tổn thương ở cổ tử cung.

Kỹ thuật này còn đi kèm ưu điểm là dễ áp dụng, thực hiện nhanh chóng, cầm máu tốt, lấy được đủ bệnh phẩm còn nguyên vẹn để gửi xét nghiệm mô bệnh học. Sau vài giờ, người bệnh có thể ra viện”.

Thông thường, khi tế bào cổ tử cung biến đổi bất thường sẽ mất từ 3 đến 7 năm để phát triển thành ung thư. Do đó, xét nghiệm tầm soát có thể phát hiện sớm sự biến đổi này trước khi nó trở nên phức tạp.

Việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh uy tín đồng thời là tiền đề giúp người bệnh có thể yên tâm thực hiện xét nghiệm, các kỹ thuật chẩn đoán cần thiết để xác định đúng mức độ, tình trạng bệnh.