Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hành trình giữ con, cứu mẹ trong cuộc chiến sinh tử với ung thư cổ tử cung

Bé trai nặng 1,9 kg chào đời khoẻ mạnh, cất tiếng khóc đầu tiên trong niềm vỡ oà của cả gia đình và ê-kíp mổ là kỳ tích đã được tạo ra.

Thúy Nga

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phẫu thuật thành công cho sản phụ 29 tuổi, quê Hải Phòng, mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3 khi đang mang thai ở tuần thứ 22.

Đây là một ca bệnh hiếm gặp và vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa chuyên môn sản khoa, ung thư phụ khoa, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh.

Hành trình giữ con giữa cuộc chiến sinh tử

Chị N.T.L chia sẻ, khi biết tin mang thai lần 2, chị và gia đình tràn ngập niềm vui chờ đón thành viên mới. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, chị bất ngờ phát hiện ra máu âm đạo và đi khám. Kết quả chẩn đoán khiến chị như sụp đổ: Ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3, khối sùi 4x5cm.

“Khi nghe bác sĩ nói mình bị ung thư, tôi hoang mang, sợ hãi lắm. Tôi chỉ nghĩ đến con trong bụng – mới hơn 5 tháng tuổi, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con chào đời?”, chị L. xúc động nhớ lại.

Sau hội chẩn liên khoa tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các chuyên gia đã quyết định áp dụng phác đồ hóa chất 4 chu kỳ ngay trong thai kỳ, nhằm vừa kiểm soát bệnh ung thư, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến thai nhi.

utctc.jpg
Ca phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Vượt qua lo lắng – nhận trái ngọt

Trước khi điều trị, chị L. không giấu được nỗi lo rằng hóa chất sẽ gây hại cho con. Tuy nhiên, TS.BS Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa Phụ Ung thư – nơi chị L điều trị bệnh cho biết: “Theo các nghiên cứu và khuyến cáo mới nhất, hoá chất khi được lựa chọn hợp lý sẽ không gây dị dạng thai và vẫn giúp khống chế được bệnh ung thư. Với trường hợp này, mục tiêu của chúng tôi là kiểm soát khối u, đồng thời đưa thai đến giai đoạn có thể nuôi sống được, để cứu cả mẹ và con”.

Đến tuần 33, chị L. rỉ ối và được nhập viện theo dõi, tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi. Ba tuần sau kết thúc hoá trị, ê-kíp tiến hành mổ lấy thai và phẫu thuật cắt tử cung triệt căn, vét hạch chậu hai bên trong cùng một thì.

utctc1.jpg
Bé trai chào đời khỏe mạnh - Ảnh BVCC

Chiều ngày 7/8, bé trai nặng 1,9 kg chào đời khoẻ mạnh, cất tiếng khóc đầu tiên trong niềm vỡ oà của cả gia đình và ê-kíp mổ. “Khoảnh khắc nghe con khóc, tôi thấy mọi đau đớn, sợ hãi tan biến. Tôi đã khóc rất nhiều vì hạnh phúc và biết ơn các bác sĩ đã tạo kỳ tích cho hai mẹ con tôi”, chị L. chia sẻ.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp gặp nhiều khó khăn, TS.BS Nguyễn Văn Thắng, người trực tiếp thực hiện ca mổ chia sẻ: “Bệnh nhân vừa trải qua hoá trị, lại phải phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung triệt căn ngay sau đó, nên nguy cơ mất máu, tổn thương niệu quản, bàng quang, mạch máu rất lớn.

Chúng tôi phải vừa đảm bảo an toàn cho mẹ, vừa bảo vệ tính mạng và sức khoẻ của bé. Đây thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian”. Khối u sau mổ được gửi giải phẫu mẫu bệnh để quyết định điều trị bổ trợ nếu cần.

utctc2.jpg
Niềm hạnh phúc khi mẹ an toàn, con khỏe mạnh - Ảnh BVCC

“Ung thư cổ tử cung khi đang mang thai không đồng nghĩa với việc phải chấm dứt thai kỳ. Nếu được chẩn đoán sớm và áp dụng phác đồ phù hợp, người bệnh có thể kiểm soát bệnh, giữ thai đến khi đủ tháng. Hóa trị trong thai kỳ, nếu đúng chỉ định, không làm bệnh tiến triển nặng hơn và giúp duy trì sự sống cho thai nhi”, các chuyên gia Bệnh viện Phụ sản khuyến cáo.

#ung thư cổ tử cung khi mang thai #phẫu thuật ung thư cổ tử cung trong thai kỳ #hóa trị ung thư cổ tử cung khi mang thai #giữ thai khi mắc ung thư cổ tử cung #phẫu thuật lấy thai cho sản phụ ung thư #điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3

Bài liên quan

Y học và đời sống

Đi khám viêm phụ khoa, bất ngờ phát hiện mắc tiền ung thư cổ tử cung

Lo lắng vì ra khí hư bất thường suốt 1 tuần, chị H. đi khám vì tưởng bị mắc viêm phụ khoa, nhưng bác sĩ tình cờ phát hiện tổn thương tiền ung thư cổ tử cung.

Mới đây, Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân đã tiếp nhận bệnh nhân N.T.T.H 27 tuổi, (Quảng Ninh) đến khám do âm đạo tiết dịch trắng bất thường khoảng 1 tuần.

Qua quá trình thăm khám, bác sĩ ghi nhận tình trạng viêm âm đạo mức độ nhiều. Để xác định chính xác nguyên nhân gây viêm và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, bệnh nhân được chỉ định thực hiện xét nghiệm PCR đa tác nhân.

Xem chi tiết

Y học và đời sống

Phát hiện ung thư cổ tử cung từ biểu hiện rối loạn kinh nguyệt

Ung thư cổ tử cung là một trong những ung thư hay gặp ở nữ giới, chiếm khoảng 12% của tất cả các ung thư ở nữ giới và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau ung thư vú.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Medlatec, bệnh nhân nữ A.D.H 41 tuổi, (Hà Nội) đến bệnh viện khám do ra máu âm đạo thẫm màu dù không trong chu kỳ kinh nguyệt. Triệu chứng kéo dài đến ngày thứ 7 khiến bệnh nhân lo lắng và quyết định đi thăm khám.

Qua thăm khám phụ khoa, bác sĩ ghi nhận âm đạo có ít máu thẫm, đồng thời phát hiện tổn thương ở môi trên cổ tử cung, chạm vào dễ chảy máu.

Xem chi tiết

Gia đình mới

Đau bụng sau sinh không ngờ ung thư cổ tử cung di căn gây tắc ruột

Bệnh nhân vừa phải đối diện với ung thư cổ tử cung giai đoạn IV vừa đối diện hội chứng Steven Johnson, khiến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Sau 15 ngày hóa trị, bệnh nhân đã hồi phục kỳ diệu.

Tháng 3/2025, sau khi sinh con được 4 tháng, chị H. (38 tuổi, Tây Ninh) bị đau bụng dưới quặn thắt kéo dài, cơn đau khiến chị không thể đi lại. Lo lắng vì cơn đau ngày càng trầm trọng, chị đã đến thăm khám tại một bệnh viện lớn ở TP HCM và được chẩn đoán ung thư cổ tử cung xâm lấn đại trực tràng gây tắc ruột.

Đặc biệt, trước đó chị H. không hề có bất kỳ biểu hiện bất thường nào như chảy máu âm đạo hay rối loạn kinh nguyệt. Tại cơ sở y tế, chị H. đã được chỉ định phẫu thuật mở hậu môn nhân tạo đại tràng ngang giải quyết tình trạng tắc ruột và giảm đau bụng, sau đó được hướng dẫn chờ một thời gian để điều trị ung thư cổ tử cung.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Rượu bia âm thầm hủy hoại não bộ

Rượu bia âm thầm hủy hoại não bộ

Rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến gan hay tim mạch, mà còn âm thầm gây tổn thương não bộ – trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của cơ thể.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Rượu bia âm thầm hủy hoại não bộ

Rượu bia âm thầm hủy hoại não bộ

Rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến gan hay tim mạch, mà còn âm thầm gây tổn thương não bộ – trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của cơ thể.