Xã hội

Bão Matmo sức gió đang giật cấp 13, dự báo 2 kịch bản bão đổ bộ

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện có 2 kịch bản Bão Matmo đổ bộ.

Gia Đạt

Hồi 13h ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

dbqg-xtnd-20251003-1400.gif
Bão số 11 Matmo thành cuồng phong khi vào biển Đông, gió giật cấp 15.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết các thông tin mới nhất về diễn biến và cường độ bão Matmo khi đổ bộ vào Biển Đông. Ông Mai Văn Khiêm cho biết, chiều tối ngày 3/10, bão Matmo sẽ vượt qua đảo Luzon và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trong năm 2025.

image-2.jpg
Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Các điều kiện thời tiết hiện tại khá thuận lợi cho bão phát triển, với nhiệt độ mặt biển khoảng 29°C và đứt gió nhỏ. Do đó, bão Matmo có khả năng mạnh lên nhanh, di chuyển với tốc độ 25–30km/h. Cường độ cực đại của bão dự báo đạt cấp 12–13, giật cấp 14–15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Hai kịch bản di chuyển chính của bão được cơ quan khí tượng nhận định là: Kịch bản 1 (xác suất 70–75%): Áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh khiến bão lệch về phía Bắc, di chuyển nhiều trên đất liền. Khi vào khu vực Quảng Ninh, bão suy giảm 2–4 cấp. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 9–10. Quảng Ninh – Hải Phòng có gió mạnh cấp 8–9. Bắc Bộ xuất hiện mưa to diện rộng, trọng tâm mưa lớn tập trung ở trung du và miền núi.

Kịch bản 2 (xác suất 25–30%, cực đoan hơn): Áp cao cận nhiệt đới suy yếu ít, bão di chuyển chủ yếu trên biển nên ít suy yếu hơn. Khi vào Quảng Ninh, gió mạnh còn cấp 9–10, giật cấp 12–14. Phạm vi ảnh hưởng mở rộng từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Mưa lớn hơn, gió mạnh có thể ăn sâu vào đất liền.

Từ đêm 5/10 đến 7/10, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ trên 300mm. Khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ mưa lớn hơn, 150–250mm, có nơi vượt 400mm. Từ ngày 6 đến 9/10, trên các lưu vực sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An dự báo xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ phổ biến ở mức báo động 2 – báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến của bão số 11 để chủ động ứng phó, nhất là khu vực ven biển và vùng trung du, miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
