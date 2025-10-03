Bão Matmo giật cấp 13, tiến vào Biển Đông hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão Matmo với sức gió giật cấp 13 đang tăng tốc di chuyển vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ sáng ngày 3/10, vị trí tâm bão Matmo được xác định ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, nằm trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines).

Bão đang di chuyển với tốc độ khá nhanh, khoảng 25km/h, theo hướng Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lúc này đạt Cấp 9 (từ 75-88km/giờ), giật Cấp 11.

Dự báo trong ngày hôm nay, bão Matmo sẽ quét qua đảo Luzon, sau đó khoảng chiều tối nay, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11 trong năm 2025.

Sự nguy hiểm của bão Matmo được dự báo sẽ tăng lên nhanh chóng khi vào Biển Đông.

Đến 1 giờ sáng ngày 4/10: Tâm bão sẽ nằm trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão lúc này sẽ mạnh lên Cấp 10 (89-102km/h), giật Cấp 12.

Đến 1 giờ sáng ngày 5/10: Bão tiếp tục di chuyển nhanh và khả năng mạnh thêm.

Vị trí tâm bão sẽ ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão lúc này dự kiến đạt Cấp 12 (118-133km/h), giật Cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên Cấp 6-7, sau đó tăng lên Cấp 8-9. Khu vực gần tâm bão đi qua được dự báo mạnh Cấp 10-11, giật Cấp 13. Sóng biển tại đây sẽ rất lớn, có thể cao từ 4-6 mét.

Trong khoảng ngày 4 đến 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh Cấp 11-12, giật Cấp 15.

Dự báo hướng di chuyển tiếp theo

Trong ngày và đêm 5/10, bão Matmo tiếp tục giữ nguyên tốc độ và hướng di chuyển, đi qua khu vực giữa phía Bắc đảo Hải Nam và phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó hướng vào vịnh Bắc Bộ.

Đến 1 giờ sáng ngày 6/10, tâm bão ở trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cường độ bão lúc này được dự báo suy yếu còn Cấp 11 (103-117km/h), giật Cấp 13. Sau đó, bão Matmo có khả năng đi vào đất liền các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rằng tất cả tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.