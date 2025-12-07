Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lamoon xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, visual sắc lạnh không thể rời mắt

Cộng đồng trẻ

Lamoon xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, visual sắc lạnh không thể rời mắt

Lamoon vừa gây bão mạng xã hội khi xuất hiện trong một show thời trang với diện mạo hoàn toàn mới: mái tóc ngắn cá tính cùng phong thái sắc sảo, mạnh mẽ.

Thiên Anh
Trong bộ váy đen dáng bất đối xứng, Lamoon toát lên nét đẹp vừa mong manh, vừa lạnh lùng. Chất liệu voan đen được xử lý theo từng lớp mỏng nhẹ ôm lấy cơ thể giúp tạo hiệu ứng thị giác mềm mại nhưng đầy cuốn hút.
Trong bộ váy đen dáng bất đối xứng, Lamoon toát lên nét đẹp vừa mong manh, vừa lạnh lùng. Chất liệu voan đen được xử lý theo từng lớp mỏng nhẹ ôm lấy cơ thể giúp tạo hiệu ứng thị giác mềm mại nhưng đầy cuốn hút.
Đường cắt táo bạo ở phần đùi kết hợp cùng cấu trúc váy xoắn nếp nghệ thuật mang lại cảm giác như nữ ca sĩ đang bước ra từ một trang bìa tạp chí thời trang quốc tế.
Đường cắt táo bạo ở phần đùi kết hợp cùng cấu trúc váy xoắn nếp nghệ thuật mang lại cảm giác như nữ ca sĩ đang bước ra từ một trang bìa tạp chí thời trang quốc tế.
Vẻ đẹp của Lamoon trong loạt ảnh khiến người xem không khỏi ấn tượng bởi gương mặt góc cạnh nhưng mềm mại, được tô điểm bằng lớp makeup sắc nét tập trung ở đôi mắt, tạo nên ánh nhìn quyến rũ và có phần nổi loạn. Làn da sáng mịn nổi bật dưới ánh sáng tự nhiên, tương phản hoàn hảo với sắc đen của trang phục.
Vẻ đẹp của Lamoon trong loạt ảnh khiến người xem không khỏi ấn tượng bởi gương mặt góc cạnh nhưng mềm mại, được tô điểm bằng lớp makeup sắc nét tập trung ở đôi mắt, tạo nên ánh nhìn quyến rũ và có phần nổi loạn. Làn da sáng mịn nổi bật dưới ánh sáng tự nhiên, tương phản hoàn hảo với sắc đen của trang phục.
Đặc biệt, mái tóc ngắn layer phong cách Nhật Bản – vốn là thương hiệu cá tính của Lamoon – giúp cô càng thêm nổi bật giữa dàn người mẫu. Bên cạnh đó, trang sức bản lớn, đặc biệt là chiếc dây chuyền đính đá tối màu, khéo léo tạo điểm nhấn quyền lực cho tổng thể.
Đặc biệt, mái tóc ngắn layer phong cách Nhật Bản – vốn là thương hiệu cá tính của Lamoon – giúp cô càng thêm nổi bật giữa dàn người mẫu. Bên cạnh đó, trang sức bản lớn, đặc biệt là chiếc dây chuyền đính đá tối màu, khéo léo tạo điểm nhấn quyền lực cho tổng thể.
Sinh năm 2003 tại Quảng Nam, Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng. Cô được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Em xinh cùng vẻ ngoài lạ mắt và giọng hát giàu cảm xúc.
Sinh năm 2003 tại Quảng Nam, Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng. Cô được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Em xinh cùng vẻ ngoài lạ mắt và giọng hát giàu cảm xúc.
Không chỉ ca hát, Lamoon còn ghi dấu ấn mạnh trong lĩnh vực điện ảnh khi đảm nhận vai Út Khờ trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Dù là vai diễn đầu tay, cô nhận được nhiều lời khen bởi khả năng nhập vai tự nhiên, tinh thần làm việc nghiêm túc và sẵn sàng thực hiện những cảnh quay khó.
Không chỉ ca hát, Lamoon còn ghi dấu ấn mạnh trong lĩnh vực điện ảnh khi đảm nhận vai Út Khờ trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Dù là vai diễn đầu tay, cô nhận được nhiều lời khen bởi khả năng nhập vai tự nhiên, tinh thần làm việc nghiêm túc và sẵn sàng thực hiện những cảnh quay khó.
Trước đó, Lamoon từng gây chú ý tại Vietnam Idol 2023 khi lọt vào top 7. Sự đa năng trong âm nhạc – từ pop, hip hop đến dân ca – giúp cô nhanh chóng xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có màu sắc riêng. Tháng 10/2024, cô ra mắt MV đầu tay “Một mình”, đánh dấu bước chuyển mình chính thức trong sự nghiệp ca hát.
Trước đó, Lamoon từng gây chú ý tại Vietnam Idol 2023 khi lọt vào top 7. Sự đa năng trong âm nhạc – từ pop, hip hop đến dân ca – giúp cô nhanh chóng xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có màu sắc riêng. Tháng 10/2024, cô ra mắt MV đầu tay “Một mình”, đánh dấu bước chuyển mình chính thức trong sự nghiệp ca hát.
Không chỉ tài năng, Lamoon còn có học vấn ấn tượng khi trở thành Á khoa ngành Diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, chứng minh năng lực nghệ thuật được đào tạo bài bản.
Không chỉ tài năng, Lamoon còn có học vấn ấn tượng khi trở thành Á khoa ngành Diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, chứng minh năng lực nghệ thuật được đào tạo bài bản.
Sở hữu chiều cao 1m65 cùng phong cách biểu diễn lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản, Lamoon luôn mang đến diện mạo khác biệt mỗi khi xuất hiện. Cô yêu thích những layout makeup phá cách, kiểu tóc lạ và phong thái trình diễn giàu năng lượng. Hình ảnh trong show thời trang lần này một lần nữa khẳng định sự biến hóa đa dạng và tinh thần thử nghiệm không ngừng của nữ nghệ sĩ 22 tuổi.
Sở hữu chiều cao 1m65 cùng phong cách biểu diễn lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản, Lamoon luôn mang đến diện mạo khác biệt mỗi khi xuất hiện. Cô yêu thích những layout makeup phá cách, kiểu tóc lạ và phong thái trình diễn giàu năng lượng. Hình ảnh trong show thời trang lần này một lần nữa khẳng định sự biến hóa đa dạng và tinh thần thử nghiệm không ngừng của nữ nghệ sĩ 22 tuổi.
Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, Lamoon thường chia sẻ khoảnh khắc đời sống giản dị nhưng tràn đầy năng lượng sáng tạo. Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ có tiềm năng lớn của thế hệ mới – vừa tài năng, vừa cá tính, vừa sở hữu visual độc đáo đủ sức chinh phục cả khán giả đại chúng lẫn giới thời trang.
Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, Lamoon thường chia sẻ khoảnh khắc đời sống giản dị nhưng tràn đầy năng lượng sáng tạo. Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ có tiềm năng lớn của thế hệ mới – vừa tài năng, vừa cá tính, vừa sở hữu visual độc đáo đủ sức chinh phục cả khán giả đại chúng lẫn giới thời trang.
Thiên Anh
#Phong cách thời trang mới #Mái tóc ngắn cá tính #visual sắc lạnh #Ảnh hưởng mạng xã hội #Phong thái mạnh mẽ #Lamoon

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT