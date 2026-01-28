Báo động đỏ cứu bệnh nhân nguy kịch do rối loạn đông máu sau mổ lấy thai

Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 vừa thành công cứu sống một sản phụ nguy kịch sau mổ lấy thai bị rối loạn đông máu nặng sau cuộc điện thoại hỗ trợ cấp cứu.

Kích hoạt báo động đỏ, chạy đua máu... nỗ lực cứu sản phụ

Sáng ngày 17/01/2026, cuộc điện thoại nhờ hỗ trợ cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn đã “báo động” toàn bộ hệ thống tiếp nhận ca bệnh nặng của Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1. Bệnh nhân Ngô Thị Viện (37 tuổi, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) sau khi mổ lấy thai khoảng 2 giờ đã rơi vào tình trạng rối loạn đông máu rất nặng khi chỉ số đông máu chỉ còn 16,4%.

Ngay lập tức, Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 kích hoạt báo động đỏ nội viện, các bác sĩ sẵn sàng bước vào “cuộc chiến” giành lại sự sống cho người bệnh. Trong “cuộc chạy đua máu”, 3.500 ml khối hồng cầu, 1.800 ml huyết tương và 500 ml Cryo được truyền cấp tốc để cứu tính mạng bệnh nhân đang “ngàn cân treo sợi tóc”.

Với sự phối hợp nhịp nhàng liên chuyên khoa và bản lĩnh của người thầy thuốc, các y bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 đã nỗ lực từng phút giây cứu sống bệnh nhân từ tay “tử thần” và đặc biệt là bảo tồn tử cung thành công giúp bệnh nhân giữ trọn thiên chức làm mẹ.

Ngay khi nhận được thông tin nhờ hỗ trợ cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn, kíp trực Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 khẩn trương lên phương án tiếp nhận bệnh nhân nguy kịch. Bác sĩ sản khoa sẵn sàng bước vào ca phẫu thuật, Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức nhanh chóng chuẩn bị hồi sức trước, trong và sau mổ. Khoa Xét nghiệm chuẩn bị nhóm máu B+ và chế phẩm máu, đáp ứng tình huống truyền máu khối lượng lớn.

Thăm khám cho sản phụ sau giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

Chia sẻ về khoảnh khắc ấy, BSCKII Nguyễn Thị Hoa, Phụ trách Khoa Phụ, Trưởng ca trực cho biết: “Khi tuyến dưới báo bệnh nhân sau mổ lấy thai bị rối loạn đông máu nặng cần hỗ trợ cấp cứu, chúng tôi xác định đây là tình huống tối khẩn.

Vì vậy, kíp trực phải lên phương án tiếp nhận từ sớm và kích hoạt báo động đỏ nội viện để khi bệnh nhân chuyển tuyến tới là có thể can thiệp ngay, không bỏ lỡ “thời gian vàng” cứu sống bệnh nhân nguy kịch”.

11h50 ngày 17/01/2026 (tức khoảng 4 giờ sau mổ lấy thai), bệnh nhân Ngô Thị Viện được chuyển tới Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1. Tiếp nhận ngay tại phòng mổ, các bác sĩ lập tức chỉ định lấy máu làm các xét nghiệm cần thiết và đánh giá nhanh toàn trạng.

Thời điểm này, tinh thần bệnh nhân không còn tỉnh táo, tiếp xúc chậm, da xanh, niêm mạc nhợt, bụng chướng, gõ đục vùng thấp, tử cung cao ngang rốn; chân sonde rỉ máu đỏ tươi, dẫn lưu ra khoảng 200 ml máu đỏ tươi, âm đạo ra nhiều huyết loãng.

Chẩn đoán bệnh nhân bị mất máu nặng do chảy máu trong ổ bụng, rối loạn đông máu, kíp mổ và gây mê hồi sức đồng thời được triển khai để phẫu thuật cấp cứu và truyền máu cấp tốc bởi nếu chậm trễ một chút thôi thì tính mạng bệnh nhân sẽ lâm vào nguy kịch.

Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ bước vào cuộc chạy đua giành lại sự sống. Xác định tình trạng băng huyết diễn tiến nhanh, gây rối loạn huyết động nghiêm trọng và đe dọa tính mạng người bệnh, BSCKI Phạm Văn Khôi cùng ê-kíp gây mê hồi sức nhanh chóng kiểm soát đường thở, đặt nội khí quản để duy trì thông khí và triển khai các biện pháp hồi sức tích cực nhằm ổn định tuần hoàn.

Cùng với đó, Khoa Xét nghiệm trả kết quả “khẩn” càng cho thấy mức độ nguy hiểm khi chỉ số đông máu PT chỉ còn 16,4%; định lượng Fibrinogen cực thấp chỉ đạt 0,3 g/L; kết quả xét nghiệm HCT 16,3%, HGB 55 g/L.

Ê-kíp sản khoa gồm BSCKII Nguyễn Thị Hoa, Phụ trách Khoa Phụ và BS Vũ Tùng Cương tập trung kiểm soát chảy máu, xử trí tổn thương và hạn chế mất máu tiếp diễn bởi bệnh nhân bị chảy máu ở tất cả các chân chỉ khâu ở tử cung và thành bụng, vào ổ bụng thì khoảng 01 lít máu đỏ sẫm chảy ào ra và máu loãng màu đen từ trong âm đạo cũng không ngừng chảy ra.

Song song với quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền cấp tốc lượng máu và chế phẩm máu rất lớn: 2.800 ml khối hồng cầu, 1.800 ml huyết tương và 500 ml Cryo. Các bác sĩ cũng sử dụng các thuốc vận mạch để ổn định huyết áp, chống trụy tim mạch, đồng thời theo dõi sát và điều chỉnh rối loạn đông máu cùng các nguy cơ rối loạn do truyền máu khối lượng lớn như hạ thân nhiệt, toan chuyển hóa, hạ calci máu, quá tải tuần hoàn và các biến chứng phổi liên quan tới truyền máu.

Nhờ can thiệp nhanh chóng, chính xác và đồng bộ, ê-kíp sản khoa và gây mê hồi sức đã thành công giúp bệnh nhân Ngô Thị Viện thoát khỏi cơn nguy kịch, cầm máu an toàn.

Lãnh đạo bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bảo toàn thiên chức làm mẹ trong phút giây "ngàn cân treo sợi tóc"

Điều đặc biệt là trong những phút giây “ngàn cân treo sợi tóc”, các bác sĩ đã quyết định lựa chọn phương pháp tối ưu nhất nhằm bảo tồn tử cung bằng việc thắt các mạch máu cấp cho tử cung để cầm máu, bảo toàn thiên chức làm mẹ của người phụ nữ.

Sau mổ, bệnh nhân Ngô Thị Viện tiếp tục được theo dõi sát trong Phòng Hồi sức hậu phẫu. Sau đó được truyền thêm 700 ml khối hồng cầu. Và sau 9 ngày được điều trị tích cực tại Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức và Khoa Sản II, tới ngày 26/01/2026, bệnh nhân Ngô Thị Viện khỏe mạnh xuất viện trong niềm vui mừng khôn xiết của gia đình cũng như đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1.

Trải qua thời khắc sinh - tử, bệnh nhân Ngô Thị Viện xúc động gửi lời cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện: “Nhờ các bác sĩ tận tâm cứu chữa mà tôi như được sống lại lần thứ 02 và hạnh phúc nhất là giữ được tử cung.

Những ngày điều trị tại bệnh viện, các y bác sĩ luôn ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, quan tâm, chăm sóc tôi rất tận tình. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất và xin chúc bệnh viện sẽ ngày càng phát triển, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân tỉnh nhà”.

Trong niềm vui ngày bệnh nhân hồi phục và được xuất viện, BSCKII Hoàng Trường Giang - Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 gửi lời chúc mừng tới ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức và gia đình người bệnh, đồng thời nhấn mạnh ca bệnh nguy kịch được phẫu thuật xử trí thành công là minh chứng cho thấy tầm quan trọng của việc phối hợp đồng bộ, khẩn trương liên viện giữa Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 và Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn.

Tuyến dưới phát hiện sớm và chuyển tuyến đúng thời điểm đã tạo điều kiện thuận lợi để tuyến trên tiếp nhận, huy động lực lượng và tổ chức cấp cứu hiệu quả. Giám đốc Bệnh viện Hoàng Trường Giang cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm của các ê-kíp Sản khoa - Gây mê hồi sức - Xét nghiệm (Huyết học truyền máu) phối hợp rất nhịp nhàng để giành lại sự sống cho người bệnh; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 sẽ giữ vững tinh thần phụng sự vì sức khỏe nhân dân, không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để mỗi khi người bệnh cần, những “chiến sĩ áo trắng” Sản nhi Bắc Ninh số 1 luôn có mặt kịp thời và nỗ lực hết mình vì sự sống.