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Chính trị

Báo chí Singapore đưa tin đậm nét chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Chuyến thăm chính thức Singapore của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú được báo chí Singapore đặc biệt quan tâm.

An An (Tổng hợp)

Chiều ngày 25/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã rời Singapore, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất từ ngày 24 - 25/8.

Báo chí Singapore đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Bài viết có tiêu đề "Singapore and Vietnam agree to deepen leadership exchanges, expand tech cooperation" đăng trên tờ The Straits Times ngày 25/8 cho biết, Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ công kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing đã cùng với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Singapore - Việt Nam.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ công kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing chụp ảnh chung ngày 25/8/2026. Ảnh: The Straits Times.

Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ công kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing cho biết hai nước thiết lập cơ chế cấp cao mới này vì mối quan hệ song phương vững chắc đã tạo nền tảng để hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á cùng hướng tới tương lai.

Theo ông Chan Chun Sing, Singapore và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị nồng ấm, lâu dài nhờ nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước đã vun đắp mối quan hệ và xây dựng lòng tin lẫn nhau.

Hai bên mong muốn thế hệ lãnh đạo kế tiếp cũng xây dựng mối quan hệ gắn kết và diễn đàn mới này sẽ là nơi trao đổi quan điểm về những thách thức mới nổi và xác định các lĩnh vực hai nước có thể hợp tác.

Đối thoại Chiến lược được thiết lập nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới Singapore vào tháng 5/2026, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025.

Tờ báo dẫn lời Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Đối thoại Chiến lược Singapore - Việt Nam phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc và tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của Singapore trong việc xây dựng nền hành chính công toàn diện và quản trị quốc gia hiệu quả, cũng như phương pháp đào tạo đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, hai nước nên mở rộng hợp tác giữa các tổ chức quần chúng và tổ chức thanh niên, đồng thời tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục.

Về hợp tác công nghệ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên phát huy vai trò của Nhà nước, giới khoa học và doanh nghiệp để đưa các ý tưởng vào ứng dụng thương mại.

"Mục tiêu không chỉ là thu hút đầu tư hay chuyển giao công nghệ, mà còn là cùng nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ, xây dựng các sản phẩm và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm phục vụ sự phát triển của hai nước và đóng góp cho khu vực", The Straits Times dẫn lời Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Trước đó, trước thềm chuyến thăm, tờ The Straits Times đã dẫn thông cáo báo chí của Vụ Dịch vụ công Singapore (PSD) ngày 21/8 cho biết, Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ công kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Chan Chun Sing và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược. Cuộc đối thoại do PSD và Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp tổ chức, trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Trang Asia One đưa tin ngày 21/8 cho biết, theo kế hoạch, Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ công kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Chan Chun Sing và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ có bài phát biểu khai mạc dựa trên chủ đề chính của đối thoại là “Hướng tới một tương lai bền vững: Nâng tầm quan hệ đối tác công nghệ và xây dựng năng lực Singapore-Việt Nam lên tầm cao mới”.

Cuộc đối thoại cũng sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về phát triển nhân tài sẵn sàng cho tương lai và hợp tác công nghệ,...

Theo TTXVN, tại Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất, dưới sự đồng chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ công, Bộ trưởng Quốc phòng Chan Chun Sing, hai bên đã trao đổi xoay quanh nội dung phát triển nguồn nhân lực và kết nối công nghệ, coi đây là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực cạnh tranh, khả năng tự cường và phát triển dài hạn của mỗi nước.

Kết thúc Đối thoại, hai bên thông qua Kết luận cuộc họp Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất, thống nhất tiếp tục phối hợp cụ thể hóa các nhận thức chung và định hướng đã trao đổi thành chương trình, kế hoạch và kết quả hợp tác cụ thể. Cũng trong khuôn khổ Đối thoại, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore về Chiến lược Kết nối công nghệ.

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