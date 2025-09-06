Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Báo chí góp phần quan trọng tuyên truyền Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí vì những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Thiên Tuấn

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình vừa ký văn bản cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí vì những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền cho Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Bộ VHTT&DL đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, UBND TP. Hà Nội, các đơn vị liên quan thành lập Trung tâm báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm.

Nhờ sự phối hợp này, các hoạt động phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho Lễ kỷ niệm đã thành công tốt đẹp.

z6983430818865-d75dad39d1c394499eadae376687496a.jpg

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL và các đơn vị liên quan gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của cơ quan báo chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ đó thông tin kịp thời, hấp dẫn, giàu cảm xúc về các sự kiện, câu chuyện, những hình ảnh đẹp về Lễ kỷ niệm và các hoạt động liên quan khác.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL khẳng định,đóng góp của các cơ quan báo chí đã góp phần rất quan trọng vào thành công chung của sự kiện đặc biệt này.

Trong thời gian chuẩn bị và tổ chức các hoạt động, do khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp khó tránh khỏi những sơ suất và thiếu sót ngoài ý muốn. Bộ VHTT&DL mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị và các cơ quan báo chí.

Bộ VHTT&DL cũng mong nhận được những ý kiến góp ý để Bộ cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai nhiệm vụ tốt hơn trong các sự kiện lớn khác của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chúc các cơ quan báo chí ngày một phát triển, chúc các lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

#quốc khánh #diễu bịnh #báo chí #tuyên truyền #thông tin #bộ văn hoá thể thao du lịch

Bài liên quan

Cộng đồng trẻ

Dàn hot girl đồng loạt đăng tải ảnh diện áo dài mừng Quốc khánh

Ngày 2/9, loạt hot girl mạng nổi tiếng trong giới trẻ như Jenny Huỳnh, Xuân Ca, Linh Ka đồng loạt đăng tải những hình ảnh diện áo dài chào mừng Tết Độc lập.

1-256.jpg
Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, khắp các diễn đàn mạng xã hội rộn ràng với những hình ảnh tự hào, yêu nước của người dân Việt Nam. Không nằm ngoài xu hướng đó, loạt các hot girl đình đám đã chia sẻ những khoảnh khắc duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. (Ảnh: IGNV)
2-4515.jpg
Những hình ảnh đó đã góp phần tạo nên một làn sóng lan tỏa vẻ đẹp văn hóa và lòng tự hào dân tộc. (Ảnh: IGNV)
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật về lễ kỷ niệm Quốc khánh

Do thiếu hiểu biết, T.V.H không nghiên cứu kỹ nội dung trước khi chia sẻ nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật.

Ngày 3/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Hải Hậu và Công an xã Hải Anh đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã tiến hành triệu tập, làm việc với đối tượng T.V.H, sinh năm 1960, trú tại xóm 4, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình để điều tra, làm rõ về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

capture-3612.png
Cơ quan chức năng làm việc với T.V.H.
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Danh tính nam cảnh vệ mặc vest, đeo kính đen xuất hiện 5 giây viral cõi mạng

Trong Lễ diễu binh, diễu hành A80 sáng 2/9, hình ảnh chỉ 5 giây xuất hiện trên sóng truyền hình của một chiến sĩ đã khiến nhiều người phải truy tìm danh tính.

541832114-1224772079683789-8156660804135385567-n.jpg
Trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80) sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, hình ảnh một nam cảnh vệ đã viral khắp mạng xã hội chỉ với 5 giây xuất hiện trên sóng truyền hình, trong bộ vest đen, kính râm đầy phong thái. (Ảnh: Chụp màn hình)
1.jpg
Đó là chiến sĩ Phùng Thế Văn (SN1999, tại Bắc Kạn) - công tác tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an. Trước đó, tại buổi tổng duyệt, hình ảnh của anh khi xuất hiện trên sóng trực tiếp cũng khiến nhiều người ngay lập tức chụp màn hình, chia sẻ ngay lên mạng xã hội vì quá ấn tượng. (Ảnh: Tổng hợp)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới