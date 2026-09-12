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Kho tri thức

Bamburgh: Nơi lịch sử, chiến tranh và huyền thoại hòa quyện

Đứng trên vách đá bazan nhìn ra Biển Bắc, Bamburgh giống như một pháo đài bước ra từ truyền thuyết Bắc Âu.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trên bờ biển phía đông bắc nước Anh, thuộc hạt Northumberland, Bamburgh Castle nằm trên một mỏm đá núi lửa cao nổi bật giữa bãi cát rộng và biển xanh. Vị trí đặc biệt ấy khiến Bamburgh không chỉ là một lâu đài đẹp, mà còn là nơi lưu giữ hơn một thiên niên kỷ lịch sử của miền bắc nước Anh. Công trình hiện nay có phần cốt lõi từ thời Norman, nhưng địa điểm này đã có con người cư trú từ thời tiền sử.

Ảnh: mccarthyandstone.co

Khoảng năm 547, thủ lĩnh Anglo-Saxon Ida được ghi nhận đã chiếm cứ pháo đài tại đây và biến nó thành trung tâm quyền lực của vương quốc Bernicia. Bamburgh sau đó trở thành một trong những nơi quan trọng nhất của vương quốc Northumbria. Tên gọi cổ Bebbanburh được cho là gắn với Bebba, một nữ hoàng trong hoàng tộc, trước khi dần biến đổi thành Bamburgh ngày nay.

Ảnh: premiercottages.co

Bamburgh còn gắn với một chương đặc biệt trong lịch sử Kitô giáo Anh. Năm 635, vua Oswald của Northumbria mời tu sĩ Aidan từ Iona đến truyền giáo. Aidan đặt cơ sở tôn giáo tại Bamburgh và sau đó thành lập tu viện trên đảo Lindisfarne gần đó. Từ khu vực này, Kitô giáo phát triển mạnh ở miền bắc nước Anh, khiến Bamburgh và Lindisfarne trở thành những địa danh quan trọng trong lịch sử tôn giáo Anh-Saxon.

Nhưng Bamburgh cũng là một pháo đài chiến tranh. Người Viking từng tấn công khu vực này vào năm 993. Sau cuộc chinh phục Norman, Bamburgh trở thành cứ điểm chiến lược vì nằm gần biên giới Scotland. Lâu đài được củng cố mạnh trong thế kỷ XI–XII, với tòa tháp trung tâm đồ sộ vẫn là phần nổi bật của công trình ngày nay.

Ảnh: generationvoyage

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất xảy ra trong Chiến tranh Hoa Hồng. Năm 1464, Bamburgh trở thành một trong những lâu đài đầu tiên ở Anh bị phá vỡ bằng pháo binh. Việc một pháo đài tưởng như gần bất khả xâm phạm bị khuất phục bởi súng đã cho thấy chiến tranh châu Âu đang bước sang một thời đại mới, khi thuốc súng bắt đầu làm thay đổi hoàn toàn nghệ thuật phòng thủ lâu đài.

Sau nhiều thế kỷ suy tàn, Bamburgh được phục hồi đáng kể từ thế kỷ XVIII và đặc biệt dưới thời nhà công nghiệp William Armstrong, người mua lâu đài năm 1894. Armstrong dành nhiều công sức khôi phục công trình, biến nó thành một dinh thự có thể sinh sống và lưu giữ nhiều bộ sưu tập nghệ thuật, đồ cổ.

Ngày nay, đứng từ những bức tường Bamburgh nhìn ra Biển Bắc, người ta có thể thấy quần đảo Farne và đảo Lindisfarne ở phía xa. Những bãi cát, gió biển và tòa thành đá khiến nơi đây có vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa huyền bí.

Không ngạc nhiên khi Bamburgh thường được liên tưởng tới Bebbanburg, pháo đài của nhân vật Uhtred trong loạt tiểu thuyết The Saxon Stories và truyền hình The Last Kingdom. Giữa lịch sử và hư cấu, Bamburgh vẫn đứng đó như một nhân chứng bằng đá của miền Bắc nước Anh suốt hơn 1.400 năm.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Bamburgh Castle #Lịch sử Anh #Vua Oswald #Chiến tranh Hoa Hồng #Lịch sử Norman

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