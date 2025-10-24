Hà Nội

Chính trị

Bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Trần Văn Thức

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức, cựu giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Thiên Tuấn

Chiều 24/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức bằng hình thức biểu quyết điện tử với 422/422 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

anh-chup-man-hinh-2025-10-24-luc-192337.png

Trước đó, ngày 15/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1825 đồng ý đề nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV, theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức, kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Liên quan đến ông Trần Văn Thức, VKSND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

Ông Thức bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Trước khi giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 3 đến khi bị khởi tố, ông Trần Văn Thức từng là giảng viên Trường đại học Vinh (Nghệ An); kinh qua các chức vụ như Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa - Thể thao và du lịch Thanh Hóa; Phó giám đốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

