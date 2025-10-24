Quốc hội miễn nhiệm 3 Bộ trưởng

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng với ông Bùi Thanh Sơn, bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Đỗ Đức Duy.

Chiều tối 24/10, theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Quốc hội, Quốc hội đã họp riêng về công tác nhân sự dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội nhất trí thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy.

Ông Bùi Thanh Sơn hiện đang giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Quá trình công tác, từ tháng 11/2009 - 1/2016, ông Bùi Thanh Sơn đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao (từ 7/2015); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương (từ 10/2015).

Tháng 1/2016 - 4/2021, ông Bùi Thanh Sơn là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ (Phó Bí thư Ban cán sự đảng Bộ từ 7/2016), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (Thứ trưởng Thường trực từ 7/2016); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 11/8/2020 được bầu lại là Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025. Là đại biểu Quốc hội khóa XIV từ 7/2016.

Từ tháng 4/2021 - 26/8/2024, ông Bùi Thanh Sơn là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đại biểu Quốc hội khóa XV từ tháng 6/2021.

Ngày 26/8/2024, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Mới đây, Chủ tịch nước đã có quyết định để ông Bùi Thanh Sơn - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tạm thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến khi Quốc hội khóa XV miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, sinh năm 1964, quê quán tỉnh Nghệ An. Bà có trình độ Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Khoa học Ngữ văn; Cao cấp lý luận chính trị. Bà Phạm Thị Thanh Trà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Có thời gian dài công tác tại tỉnh Yên Bái, bà Phạm Thị Thanh Trà từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 10/2020, bà giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Từ tháng 4/2021, bà Phạm Thị Thanh Trà giữ cương vị Bộ trưởng Nội vụ.

Về ông Đỗ Đức Duy, trước đó, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan; căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; căn cứ tờ trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu; xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 16/7/2025 của ông Đỗ Đức Duy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết số 1769/NQ-UBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Đỗ Đức Duy, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai.