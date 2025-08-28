Bác sĩ mách cách điều trị tránh tái phát bệnh Basedow

Hỏi: Tôi đã uống thuốc kháng giáp trạng tổng hợp (ATD) 3 năm, bệnh đã khỏi, nay muốn ngừng thuốc, nhưng lo sợ không biết có làm bệnh tái phát không?

Nguyễn Thị Hường (Thanh Hóa)

Nghiên cứu duy trì thuốc kháng giáp trạng tổng hợp liều thấp kéo dài giảm nguy cơ tái phát bệnh Basedow - Ảnh BSCC

Trả lời: Điều trị nội khoa bằng các thuốc kháng giáp trạng tổng hợp (ATD) hiện là phương pháp chính điều trị bệnh nhân Basedow. Tuy nhiên, tỷ lệ tái phát sau ngừng thuốc khá cao, dao động từ 20 – 70% trong các nghiên cứu.

Vì vậy, việc tối ưu hóa chiến lược điều trị nhằm giảm nguy cơ tái phát ở bệnh nhân Basedow hết sức quan trọng, đặc biệt là xác định phác đồ liều hiệu quả nhất trước khi ngừng thuốc.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ tái phát đã được xác định, bao gồm sự chuyển đổi âm tính của kháng thể TRAb, tổng thời gian điều trị bằng ATD và thời gian bệnh nhân duy trì ở liều tối thiểu.

Các nghiên cứu gần đây gợi ý rằng, điều trị kéo dài (có thể đến 5 năm) với ATD liều thấp làm tăng tỷ lệ lui bệnh.

Một nghiên cứu tại Nhật Bản sử dụng dữ liệu từ bệnh án điện tử của 4352 bệnh nhân được chẩn đoán Basedow trong thời gian từ 2008–2024 đã ngừng methimazole (MMI) sau khi dùng liều duy trì tối thiểu (≤2,5 mg/ngày).

Các bệnh nhân được chia thành 4 nhóm dựa theo liều duy trì cuối cùng trước khi ngừng thuốc: 2,5 mg/ngày; >1,25 đến ≤2,5 mg/ngày; 1,25 mg/ngày và <1,25 mg/ngày.

Phân tích mối liên quan giữa liều MMI tối thiểu trước khi ngừng thuốc và nguy cơ tái phát trong vòng 1 năm cho thấy so với nhóm 2,5 mg/ngày, nhóm 1,25 mg/ngày có nguy cơ tái phát thấp hơn đáng kể [RR = 0,46; 95% CI: 0,28–0,75]. Nhóm <1,25 mg/ngày có nguy cơ tái phát thấp nhất (RR = 0,18; 95% CI: 0,05–0,73).

Dựa trên kết quả này, các tác giả kết luận, liệu pháp kháng giáp tổng hợp (ATD) liều thấp kéo dài có thể giúp giảm nguy cơ tái phát bệnh Basedow, đặc biệt khi duy trì liều methimazole (MMI) thấp hơn 2,5 mg/ngày trước khi ngừng thuốc.

TS.BS Nguyễn Quang Bảy (Trưởng Khoa nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai)