Sống Khỏe

Bác sĩ mách cách điều trị tránh tái phát bệnh Basedow

Việc tối ưu hóa chiến lược điều trị nhằm giảm nguy cơ tái phát ở bệnh nhân Basedow hết sức quan trọng, xác định phác đồ liều hiệu quả trước khi ngừng thuốc.

Thúy Nga - TS.BS Nguyễn Quang Bảy

Hỏi: Tôi đã uống thuốc kháng giáp trạng tổng hợp (ATD) 3 năm, bệnh đã khỏi, nay muốn ngừng thuốc, nhưng lo sợ không biết có làm bệnh tái phát không?

Nguyễn Thị Hường (Thanh Hóa)

tai-nhiem-basedow.jpg
Nghiên cứu duy trì thuốc kháng giáp trạng tổng hợp liều thấp kéo dài giảm nguy cơ tái phát bệnh Basedow - Ảnh BSCC

Trả lời: Điều trị nội khoa bằng các thuốc kháng giáp trạng tổng hợp (ATD) hiện là phương pháp chính điều trị bệnh nhân Basedow. Tuy nhiên, tỷ lệ tái phát sau ngừng thuốc khá cao, dao động từ 20 – 70% trong các nghiên cứu.

Vì vậy, việc tối ưu hóa chiến lược điều trị nhằm giảm nguy cơ tái phát ở bệnh nhân Basedow hết sức quan trọng, đặc biệt là xác định phác đồ liều hiệu quả nhất trước khi ngừng thuốc.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ tái phát đã được xác định, bao gồm sự chuyển đổi âm tính của kháng thể TRAb, tổng thời gian điều trị bằng ATD và thời gian bệnh nhân duy trì ở liều tối thiểu.

Các nghiên cứu gần đây gợi ý rằng, điều trị kéo dài (có thể đến 5 năm) với ATD liều thấp làm tăng tỷ lệ lui bệnh.

Một nghiên cứu tại Nhật Bản sử dụng dữ liệu từ bệnh án điện tử của 4352 bệnh nhân được chẩn đoán Basedow trong thời gian từ 2008–2024 đã ngừng methimazole (MMI) sau khi dùng liều duy trì tối thiểu (≤2,5 mg/ngày).

Các bệnh nhân được chia thành 4 nhóm dựa theo liều duy trì cuối cùng trước khi ngừng thuốc: 2,5 mg/ngày; >1,25 đến ≤2,5 mg/ngày; 1,25 mg/ngày và <1,25 mg/ngày.

Phân tích mối liên quan giữa liều MMI tối thiểu trước khi ngừng thuốc và nguy cơ tái phát trong vòng 1 năm cho thấy so với nhóm 2,5 mg/ngày, nhóm 1,25 mg/ngày có nguy cơ tái phát thấp hơn đáng kể [RR = 0,46; 95% CI: 0,28–0,75]. Nhóm <1,25 mg/ngày có nguy cơ tái phát thấp nhất (RR = 0,18; 95% CI: 0,05–0,73).

Dựa trên kết quả này, các tác giả kết luận, liệu pháp kháng giáp tổng hợp (ATD) liều thấp kéo dài có thể giúp giảm nguy cơ tái phát bệnh Basedow, đặc biệt khi duy trì liều methimazole (MMI) thấp hơn 2,5 mg/ngày trước khi ngừng thuốc.

TS.BS Nguyễn Quang Bảy (Trưởng Khoa nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai)

Dinh dưỡng

Bệnh Basedow điều trị iốt phóng xạ có gây ung thư?

Điều trị bằng chất phóng xạ, thường mọi người sẽ rất ngại vì lo sợ nguy cơ bị ung thư. Trong thực hành lâm sàng, nhiều người bệnh Basedow cũng thường từ chối phương án điều trị bằng iốt phóng xạ (I-131) vì lý do này.

Hỏi: Tôi bị bệnh Basedow được chỉ định điều trị iốt phóng xạ, nhưng nghe nói việc điều trị này có thể gây ung thư, không biết có đúng không?

Lê Thị Luyện (Hà Nội)

Làm đẹp

Bác sĩ giải mã bệnh cường giáp phổ biến gây biến chứng tim mạch, lồi mắt

Đa số bệnh nhân Basedow có thể điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, bệnh nhân nên nhập viện nếu bệnh được phát hiện muộn và đã có các biến chứng về tim mạch hoặc về mắt, có nguy cơ cao bị cơn cường giáp...

Bệnh cường giáp phổ biến, gây ra nhiều triệu chứng khó chịu.

Tuyến giáp, nằm ở phía trước cổ, có chức năng tiết ra hai hormone quan trọng là Thyroxin (T4) và Tri-iodothyronin (T3). Những hormone này đóng vai trò thiết yếu trong hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, ở một số người bị bệnh Basedow, tuyến giáp sản xuất quá mức các hormone này, dẫn đến tình trạng cường giáp.

Y học và đời sống

Trợn mắt, lồi mắt do cố ý hay bệnh tuyến giáp?

Mạng xã hội rần rần câu chuyện một nhân viên y tế ở Bệnh viện mắt Đà Nẵng "trợn mắt" với bệnh nhân, tỏ thái độ không tốt. Vụ việc được giải thích là nhân viên y tế bị Basedow khiến mắt lồi.

Dấu hiệu lồi mắt của căn bệnh tuyến giáp phổ biến - Basedow ra sao? Có cách gì điều trị?

Basedow là gì?

