Bác sĩ cảnh báo không nên ăn cà chua, khoai lang khi bụng đói

Hai thực phẩm quen thuộc này có thể gây ợ nóng, khó chịu nếu ăn lúc đói, nhất là ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Cà chua và khoai lang thường được xem là những thực phẩm lành mạnh, giàu dưỡng chất và khá phổ biến trong bữa sáng. Tuy nhiên, với một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, ăn chúng ngay khi bụng đang rỗng có thể gây cảm giác khó chịu.

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Bác sĩ Lee Jin-bok, chuyên gia y học gia đình tại Hàn Quốc, cho biết cà chua không phải thực phẩm gây bệnh. Vấn đề chủ yếu nằm ở những người vốn có thực quản nhạy cảm hoặc thường xuyên bị trào ngược. Với nhóm này, ăn cà chua lúc đói có thể khiến cảm giác nóng rát, chua miệng hoặc khó chịu xuất hiện rõ hơn.

Khoai lang lại là một câu chuyện khác. Không chỉ thời điểm ăn, cách chế biến cũng ảnh hưởng khá nhiều đến phản ứng của cơ thể. Khoai lang nướng có chỉ số đường huyết khoảng 79-94, trong khi khoai lang luộc chỉ ở mức 41-50. Một nghiên cứu được Bộ Nông nghiệp Mỹ dẫn lại cũng ghi nhận mức tương tự, với GI của khoai lang nướng khoảng 94 và khoai lang luộc khoảng 46.

Nói đơn giản, cùng là khoai lang nhưng nướng và luộc có thể khiến đường huyết tăng theo những cách rất khác nhau. Nếu muốn hạn chế đường huyết tăng nhanh sau ăn, khoai lang luộc thường là lựa chọn dễ chịu hơn.

Bác sĩ Lee cũng lưu ý tannin trong khoai lang có thể làm một số người cảm thấy nóng rát hoặc cồn cào khi ăn lúc bụng đói. Vì vậy, người có dạ dày nhạy cảm nên ăn lượng vừa phải và dùng cùng các món khác thay vì ăn riêng một củ khoai lang như bữa sáng duy nhất.

Với cà chua, các nghiên cứu hiện nay vẫn chưa cho thấy một kết luận hoàn toàn thống nhất.

Một nghiên cứu đăng trên BMC Gastroenterology năm 2014 đã so sánh 317 người bị trào ngược dạ dày - thực quản với 182 người không có triệu chứng. Kết quả không ghi nhận sự khác biệt đáng kể về mức tiêu thụ các sản phẩm từ cà chua giữa hai nhóm.

Điều đó có nghĩa cà chua không phải tác nhân gây trào ngược ở tất cả mọi người. Tuy nhiên, ở những người vốn dễ bị ợ nóng hoặc nhạy cảm với thực phẩm có tính axit, cà chua vẫn có thể làm họ khó chịu hơn.

Bác sĩ Lee khuyên nhóm này nên ăn cà chua trong hoặc sau bữa ăn thay vì dùng riêng khi bụng rỗng. Cà chua cũng có thể ăn cùng dầu ô liu. Một nghiên cứu đăng trên Nutrición Hospitalaria năm 2012 cho thấy cách kết hợp này giúp tăng lượng lycopene trong máu.

Câu chuyện càng đáng chú ý khi tỷ lệ bỏ bữa sáng tại Hàn Quốc đang tăng. Theo khảo sát sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia năm 2024, 35,3% người được hỏi cho biết họ bỏ bữa sáng, trong khi con số này năm 2015 là 26,2%. Ở nhóm người trong độ tuổi 20, tỷ lệ lên tới 62,1%.

Dù vậy, điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn cà chua hay khoai lang khỏi bữa sáng. Với người khỏe mạnh, hai thực phẩm này vẫn có thể được dùng bình thường. Những người hay trào ngược, ợ nóng hoặc có dạ dày nhạy cảm chỉ cần chú ý hơn đến lượng ăn, cách chế biến và thời điểm dùng.