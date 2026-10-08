Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bác sĩ cảnh báo không nên ăn cà chua, khoai lang khi bụng đói

Hai thực phẩm quen thuộc này có thể gây ợ nóng, khó chịu nếu ăn lúc đói, nhất là ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Hà Vy

Cà chua và khoai lang thường được xem là những thực phẩm lành mạnh, giàu dưỡng chất và khá phổ biến trong bữa sáng. Tuy nhiên, với một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, ăn chúng ngay khi bụng đang rỗng có thể gây cảm giác khó chịu.

news-pv120261006333d0fcc2f3d4b16b9e58a8689338d13-p1.jpg
Clipart Korea

Bác sĩ Lee Jin-bok, chuyên gia y học gia đình tại Hàn Quốc, cho biết cà chua không phải thực phẩm gây bệnh. Vấn đề chủ yếu nằm ở những người vốn có thực quản nhạy cảm hoặc thường xuyên bị trào ngược. Với nhóm này, ăn cà chua lúc đói có thể khiến cảm giác nóng rát, chua miệng hoặc khó chịu xuất hiện rõ hơn.

Khoai lang lại là một câu chuyện khác. Không chỉ thời điểm ăn, cách chế biến cũng ảnh hưởng khá nhiều đến phản ứng của cơ thể. Khoai lang nướng có chỉ số đường huyết khoảng 79-94, trong khi khoai lang luộc chỉ ở mức 41-50. Một nghiên cứu được Bộ Nông nghiệp Mỹ dẫn lại cũng ghi nhận mức tương tự, với GI của khoai lang nướng khoảng 94 và khoai lang luộc khoảng 46.

Nói đơn giản, cùng là khoai lang nhưng nướng và luộc có thể khiến đường huyết tăng theo những cách rất khác nhau. Nếu muốn hạn chế đường huyết tăng nhanh sau ăn, khoai lang luộc thường là lựa chọn dễ chịu hơn.

Bác sĩ Lee cũng lưu ý tannin trong khoai lang có thể làm một số người cảm thấy nóng rát hoặc cồn cào khi ăn lúc bụng đói. Vì vậy, người có dạ dày nhạy cảm nên ăn lượng vừa phải và dùng cùng các món khác thay vì ăn riêng một củ khoai lang như bữa sáng duy nhất.

Với cà chua, các nghiên cứu hiện nay vẫn chưa cho thấy một kết luận hoàn toàn thống nhất.

Một nghiên cứu đăng trên BMC Gastroenterology năm 2014 đã so sánh 317 người bị trào ngược dạ dày - thực quản với 182 người không có triệu chứng. Kết quả không ghi nhận sự khác biệt đáng kể về mức tiêu thụ các sản phẩm từ cà chua giữa hai nhóm.

Điều đó có nghĩa cà chua không phải tác nhân gây trào ngược ở tất cả mọi người. Tuy nhiên, ở những người vốn dễ bị ợ nóng hoặc nhạy cảm với thực phẩm có tính axit, cà chua vẫn có thể làm họ khó chịu hơn.

Bác sĩ Lee khuyên nhóm này nên ăn cà chua trong hoặc sau bữa ăn thay vì dùng riêng khi bụng rỗng. Cà chua cũng có thể ăn cùng dầu ô liu. Một nghiên cứu đăng trên Nutrición Hospitalaria năm 2012 cho thấy cách kết hợp này giúp tăng lượng lycopene trong máu.

Câu chuyện càng đáng chú ý khi tỷ lệ bỏ bữa sáng tại Hàn Quốc đang tăng. Theo khảo sát sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia năm 2024, 35,3% người được hỏi cho biết họ bỏ bữa sáng, trong khi con số này năm 2015 là 26,2%. Ở nhóm người trong độ tuổi 20, tỷ lệ lên tới 62,1%.

Dù vậy, điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn cà chua hay khoai lang khỏi bữa sáng. Với người khỏe mạnh, hai thực phẩm này vẫn có thể được dùng bình thường. Những người hay trào ngược, ợ nóng hoặc có dạ dày nhạy cảm chỉ cần chú ý hơn đến lượng ăn, cách chế biến và thời điểm dùng.

Xem video: Một ly nước ép cần tây mỗi sáng có thể mang đến nhiều lợi ích.
Seoul Economic Daily
#cà chua #khoai lang #tiêu hóa #ăn sáng #trào ngược #dị ứng

Bài liên quan

Kho tri thức

Bác sĩ cảnh báo thói quen lấy nước vòi sen để súc miệng

Một thói quen tưởng vô hại trong phòng tắm đang được chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế, đặc biệt khi đầu vòi sen đã sử dụng lâu ngày và ít được vệ sinh.

Khi tắm, nhiều người thường tiện tay hứng nước từ vòi sen để súc miệng, thậm chí đánh răng ngay dưới vòi nước. Tuy nhiên, một chuyên gia tại Hàn Quốc gần đây khuyến cáo nên từ bỏ thói quen này nếu đầu vòi sen đã được sử dụng trong thời gian dài.

Theo Seoul Economic Daily, GS Lim Jae-joon, chuyên gia hô hấp tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul cho biết, vi khuẩn có thể bám và tích tụ bên trong những đầu vòi sen cũ, sau đó phát tán theo nước.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Cùng một bữa ăn, đường huyết có thể thay đổi chỉ vì người ngồi cạnh bạn

Nghiên cứu mới cho thấy sự hiện diện của bạn đời có thể giúp đường huyết sau ăn tăng ít hơn và nhanh trở về mức ban đầu.

Chúng ta thường nghĩ đường huyết sau một bữa ăn chủ yếu phụ thuộc vào những gì chúng ta ăn. Nhưng một nghiên cứu mới cho thấy người ngồi bên cạnh cũng có thể tạo ra khác biệt.

Các nhà khoa học tại Đại học Hebrew Jerusalem và Trung tâm Y tế Sheba, Israel, đã thực hiện một thí nghiệm với 108 người trưởng thành khỏe mạnh, gồm 54 cặp đôi đã ở bên nhau ít nhất 9 tháng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Người phụ nữ sống 117 tuổi có cơ thể trẻ hơn tuổi thật

Ở tuổi 117, Maria Branyas vẫn tránh được nhiều bệnh tuổi già và có tuổi sinh học thấp hơn đáng kể so với tuổi thật.

Maria Branyas Morera qua đời vào tháng 8/2024, hưởng thọ 117 tuổi 168 ngày. Trước đó, bà được Guinness công nhận là người sống thọ nhất thế giới.

Sống qua hơn một thế kỷ, Branyas từng chứng kiến hai cuộc thế chiến, đại dịch cúm năm 1918 và COVID-19. Nhưng điều khiến các nhà khoa học chú ý hơn cả là những năm cuối đời, dù gặp vấn đề về thính giác và khả năng vận động, bà không mắc ung thư, bệnh tim mạch nghiêm trọng hay sa sút trí tuệ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới