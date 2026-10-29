Bắc Ninh: Nhiều sai sót tại 12 dự án do Ban QLDA Yên Thế làm chủ đầu tư

Thanh tra TP Bắc Ninh vừa ban hành Kết luận số 123/KL-TTTP.NV4 về việc chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư XDCB đối với 12 dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Yên Thế (gọi tắt Ban QLDA Yên Thế) làm chủ đầu tư. Kết luận chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong các khâu quản lý, thiết kế, thi công, thanh toán và quyết toán; đồng thời đề ra các biện pháp xử lý kinh tế và hành chính đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Một phần nội dung kết luận của Thanh tra TP Bắc Ninh.

11/12 dự án do Chủ tịch huyện Yên Thế cũ phê duyệt

Cuộc thanh tra được thực hiện theo Quyết định số 237/QD-TTr.NV4 ngày 21/5/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh (cũ), diễn ra trong giai đoạn từ ngày 28/5/2026 đến ngày 31/7/2026.

Theo kết luận chính thức, toàn bộ 12 dự án, công trình được phê duyệt và triển khai trước ngày 1/7/2025 - thời điểm kết thúc hoạt động của cấp huyện cũ theo lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, một dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bố Hạ qua xã Đông Sơn đi Trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) phê duyệt; 11 dự án còn lại do Chủ tịch UBND huyện Yên Thế (cũ) phê duyệt, giao Ban QLDA Yên Thế làm chủ đầu tư.

Sau khi sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, 11 dự án được bàn giao cho Ban QLDA Yên Thế. Riêng công trình duy tu sửa chữa đường huyện (đoạn từ ngã ba thôn Bến Trăm đi thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn) không được bàn giao do sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp, không thuộc phạm vi vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Đến thời điểm thanh tra, có 6/12 dự án, công trình đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành; 6 dự án, công trình còn lại chưa hoàn tất thủ tục. Tổng giá trị nghiệm thu khối lượng hoàn thành phải thanh toán là 395.083,794.000 đồng, trong đó đã thanh toán 394.673.002.540 đồng, còn lại chưa thanh toán 393.353.460 đồng và số tiền phải thu 3.037.000 đồng.

Thiết kế, lập dự toán thiếu chính xác, làm tăng chi phí

Theo kết luận thanh tra, công tác thiết kế và lập dự toán còn thiếu chính xác. Các đơn vị tư vấn tính chưa chính xác khối lượng một số công tác, dẫn đến làm tăng chi phí xây dựng tại nhiều dự án. Đáng chú ý, tại dự án cải tạo, nâng cấp đường trục xã Đồng Hữu - Đông Sơn, chủ đầu tư đã điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng chưa tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, dù công trình đã hoàn thành và được phê duyệt quyết toán. Ngoài ra, 11/12 dự án chưa từng được kiểm tra, thanh tra trước đó.

Thứ hai, công tác lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công và thanh toán còn nhiều hạn chế. Tổng cộng có 77 gói thầu được tổ chức với tổng giá trị dự toán hơn 345.165,9 triệu đồng; tỷ lệ giảm giá bình quân 5,7%, một số gói thầu có tỷ lệ giảm giá trên 10%. Tuy nhiên, tổng giá trị sai sót tại các gói thầu xây lắp được xác định là 853.297.000 đồng, do khối lượng tính toán không khớp với thực tế, chậm cập nhật khi thanh toán; một số hạng mục thi công chưa đảm bảo chất lượng theo thiết kế.

Thứ ba, công tác quyết toán vốn đầu tư còn chậm trễ. Một số dự án đã hoàn thành thi công xây dựng nhưng chủ đầu tư còn chậm lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, chậm bổ sung hoàn thiện trình Sở Tài chính thẩm tra. Một số dự án, công trình đã có kết quả thẩm tra của ngành tài chính nhưng chưa được Chủ tịch UBND xã Yên Thế phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 46, Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Xác định trách nhiệm và các biện pháp xử lý

Kết luận thanh tra nêu rõ, trách nhiệm chung đối với những thiếu sót, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện 12 dự án nêu trên trước hết thuộc về chủ đầu tư là Ban QLDA Yên Thế thuộc UBND xã Yên Thế, TP Bắc Ninh.

Ban QLDA Yên Thế nay thuộc UBND xã Yên Thế, TP Bắc Ninh. (Ảnh: Lễ công bố quyết định thành lập và công tác cán bộ Ban QLDA Yên Thế. Nguồn: yenthe.bacninh.gov.vn).

Trách nhiệm trong việc tính toán sai khối lượng, đơn giá làm tăng giá trị các dự toán thuộc đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán; đồng thời, trách nhiệm trong việc không phát hiện việc tính toán sai khối lượng, đơn giá của đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán thuộc đơn vị thẩm tra dự toán.

Trách nhiệm trong việc thi công không đảm bảo khối lượng theo hồ sơ thiết kế, thi công một số công việc, hạng mục còn chưa đảm bảo theo yêu cầu thuộc các nhà thầu xây dựng và tư vấn giám sát có liên quan.

Để khắc phục hậu quả, Thanh tra TP Bắc Ninh đề ra các biện pháp xử lý. Cụ thể, về kinh tế, thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm 853.297.000 đồng về tài khoản tạm giữ của Thanh tra; đồng thời thu hồi số tiền thanh toán thừa 3.037.000 đồng từ các nhà thầu liên quan.

Về hành chính, đề nghị Chủ tịch UBND xã Yên Thế tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến các tồn tại, thiếu sót nêu trên; trường hợp các cá nhân có vi phạm đã chuyển công tác, thực hiện kiến nghị đến người có thẩm quyền để tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những cá nhân đó.

Yêu cầu Giám đốc Ban QLDA Yên Thế làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân được giao quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng liên quan đến thiếu sót, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trường hợp các cá nhân có vi phạm đã chuyển công tác, thực hiện kiến nghị đến người có thẩm quyền để tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những cá nhân đó.

Yêu cầu các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn có liên quan đến các tồn tại, thiếu sót tại 12 dự án, công trình nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các thiếu sót, tồn tại nêu trên.

Bên cạnh đó, Thanh tra TP Bắc Ninh cũng đề nghị Chủ tịch UBND xã Yên Thế chỉ đạo chủ đầu tư là Ban QLDA Yên Thế, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành đối với các dự án, công trình đã có thẩm tra của Sở Tài chính.

Yêu cầu các nhà thầu trong thời hạn bảo hành sửa chữa, khắc phục các hạng mục chưa đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn kết cấu và mỹ quan công trình. Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng xem xét xử lý hành chính theo thẩm quyền đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực thiết kế, thẩm định và quản lý chất lượng công trình.

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