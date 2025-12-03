Ba tuổi 'đại kị' không nên tổ chức sinh nhật

Tổ chức sinh nhật hay mừng thọ là một phong tục truyền thống. Văn hóa tổ chức sinh nhật cũng đã phát triển nhiều điều cấm kỵ và nghi thức thú vị và độc đáo.

Lấy sinh nhật và mừng thọ làm ví dụ. Người ta có câu "sinh nhật không thể tổ chức ở ba tuổi". Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đằng sau chuyện này có những câu chuyện ít người biết nào?

"Tuổi đại kỵ" là tuổi nào?

Theo quan niệm của Trung Quốc thời xưa, có ba tuổi được coi là không nên tổ chức sinh nhật vì những lý do liên quan đến vận mệnh cá nhân và sự an nguy của gia đình. Ba tuổi này bao gồm: 66, 73 và 84 tuổi.

Trong đó, 73 tuổi gắn liền với sự ra đi của Khổng Tử, còn 84 tuổi là tuổi của Mạnh Tử khi ông qua đời. Do sự ảnh hưởng sâu rộng của hai vị thánh nhân này trong nền văn hóa Trung Quốc, người ta cho rằng những tuổi này mang lại rủi ro và không thích hợp để tổ chức lễ mừng sinh nhật.

Riêng tuổi 66, trong dân gian tuyên truyền rằng đây là số tuổi mang hàm ý rủi ro và bất trắc. Dù nguồn gốc của quan niệm này không còn rõ ràng, nhiều người vẫn tránh tổ chức sinh nhật vào tuổi này. Thay vào đó, họ có thể dời lễ mừng vào năm sau để cầu may mắn và tránh rủi ro.

Lễ mừng thọ: Tôn vinh cuộc sống dài lâu

Từ lâu, trong văn hóa Trung Quốc, sinh nhật không chỉ đơn thuần là ngày kỷ niệm mà còn là dịp để con cháu bày tỏ lòng tôn kính đối với người lớn tuổi. Người xưa thường dùng câu "Thọ tỷ Nam Sơn" để chúc thọ, ngụ ý mong cho người nhận lời chúc sẽ có tuổi thọ vững bền như núi Nam Sơn, cao lớn và trường tồn.

Bên cạnh đó, người dân còn thường kết hợp với câu "Phúc như Đông Hải" để tạo thành cặp đôi câu chúc, tượng trưng cho mong ước cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và sức khỏe dồi dào, vĩnh cửu như biển Đông.

Trong các buổi lễ mừng thọ, hình ảnh ông Thọ – một ông lão tay cầm quả đào, trán cao và nụ cười hiền từ – thường được dùng để trang trí, tượng trưng cho sự trường thọ và phúc lộc. Quả đào biểu trưng cho sự bất tử, còn vầng trán cao tượng trưng cho trí tuệ và phước lành.

"Ba không nên" trong tổ chức sinh nhật

Ngoài 3 tuổi đại kỵ kể trên, còn có một số kiêng kỵ khác trong việc tổ chức sinh nhật. Quan niệm "ba không nên" bao gồm:

Không nên tổ chức sinh nhật khi cha mẹ còn sống

Đây là quan niệm dựa trên đạo hiếu trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tại sao người xưa lại đặc biệt nhấn mạnh điều này? Bởi lẽ, người mẹ đã mang thai 9 tháng 10 ngày vất vả, gian nan lắm mới vượt cạn thành công, làm con cái cần ghi nhớ và biết ơn. Người biết ơn sẽ không tổ chức sinh nhật vào ngày mẹ đã qua cơn nguy nan, đau đớn.

Hơn nữa, đây cũng là lời nhắc nhở những người con đừng quá chú tâm vào ngày sinh nhật của mình mà quên mất ngày sinh nhật của mẹ. Các bạn trẻ ngày nay luôn tổ chức sinh nhật hoành tráng với bạn bè mà quên mất rằng đó là ngày mẹ sinh ra mình. Làm một người con, dù bận rộn đến mấy cũng nên thường xuyên về thăm nhà, ở bên chăm sóc và quan tâm cha mẹ nhiều hơn, để cha mẹ an lạc, hưởng trọn tuổi già bên con cháu.

Không tổ chức sinh nhật cho những tuổi đặc biệt như 66, 73 và 84

Những tuổi này mang ý nghĩa đặc biệt và thường gắn với những rủi ro trong quan niệm dân gian.

Không tổ chức sinh nhật quá long trọng cho người trên 90 tuổi

Ở độ tuổi này, sức khỏe người già thường yếu, việc tổ chức sinh nhật quá lớn có thể khiến họ mệt mỏi và không có lợi cho sức khỏe.

Thay đổi trong quan niệm sinh nhật hiện đại

Ngày nay, xã hội phát triển, các quan niệm kiêng kỵ trong sinh nhật đã dần thay đổi. Nhiều người không còn tuân thủ quá chặt chẽ những kiêng kỵ này. Ngược lại, trong nhiều gia đình, cha mẹ còn tự tổ chức sinh nhật cho con cái để cùng chung vui. Những tuổi kiêng kỵ như 66, 73 hay 84 cũng dần được nhiều người nhìn nhận một cách thoáng hơn.

Cách tổ chức sinh nhật hiện đại cũng trở nên giản dị và ấm cúng hơn, thường chỉ là những buổi tụ họp nhỏ trong gia đình, với sự hiện diện của những người thân yêu. Tuy nhiên, tinh thần tôn kính người lớn tuổi và lòng biết ơn đối với sinh mệnh vẫn được giữ vững.

Nhìn chung, dù ở thời kỳ nào, sinh nhật vẫn là dịp để mọi người quây quần, bày tỏ sự yêu thương và trân trọng đối với những người mình yêu quý, đặc biệt là những người lớn tuổi trong gia đình. Những thay đổi trong cách tổ chức sinh nhật hiện đại không làm mất đi giá trị cốt lõi của truyền thống, mà ngược lại, còn giúp truyền thống ấy trở nên gần gũi và phù hợp hơn với nhịp sống ngày nay.