Giữ bếp tránh 5 món đại kỵ giúp gia đình thịnh vượng

Nhiều kinh nghiệm truyền lại cho thấy môi trường bếp ảnh hưởng lớn đến tài lộc và hòa khí. 5 món sau tuyệt đối không nên đặt trong bếp nếu muốn sung túc.

Người già có câu: "Lửa lớn cháy bếp, người bận rộn thiêu đốt lòng người". Điều này không chỉ đúng với nhiệt lượng dùng khi nấu nướng mà còn đúng với những vật dụng dễ bắt lửa trong bếp.

Ví dụ như những vật dụng dễ cháy như rượu, cồn, nước tẩy rửa. Một số người, vì tiện lợi, chỉ cần để rượu chưa uống hết hoặc cồn y tế bên cạnh bếp.

Nhưng hãy nhớ rằng nhiệt độ gần bếp rất cao. Nếu ngọn lửa thoát ra ngoài, cồn có thể bốc cháy ngay lập tức, có khả năng làm hỏng nồi niêu xoong chảo, thậm chí gây thương tích cho người hoặc phá hủy nhà cửa.

Ngoài ra, những vật dụng nhỏ như bật lửa và sạc dự phòng cũng không nên để gần bếp.

Mặc dù các vật này nhỏ gọn nhưng khi gần nguồn nhiệt có thể nở ra, tiềm ẩn nguy cơ gây ra một vụ nổ lớn.

Người già dặn, những mối nguy hiểm tiềm ẩn này giống như những tia lửa nhỏ chôn dưới bếp; chúng có vẻ vô hại vào những lúc bình thường, nhưng nếu vô tình chạm vào, chúng có thể gây ra hỏa hoạn.

Người già dặn không nên để các đồ vật ẩm ướt trong bếp

Theo người già, một số người thường để giẻ lau cũ ướt bên bồn rửa, khiến chúng bị ướt và mốc theo thời gian. Theo thời gian, chúng trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn, không chỉ là nấm mốc và mùi hôi.

Chưa kể đến thớt gỗ và đũa tre ngâm trong nước. Tuy bề ngoài có vẻ sạch sẽ, nhưng chúng ẩn chứa vô số nấm mốc và vi khuẩn E. coli trong các khe hở, ngay cả kính hiển vi cũng không thể đếm xuể.

Dùng những dụng cụ như vậy để cắt và nấu nướng chẳng khác nào đưa trực tiếp vi khuẩn vào thức ăn. Ăn phải chúng thì làm sao không bị bệnh được?

Hơn nữa, ngũ cốc và bột mì ẩm ướt, để trong góc bếp không thông thoáng, không chỉ dễ vón cục và mốc meo mà còn thu hút côn trùng và gián, làm hỏng các nguyên liệu tốt.

Nhà bếp vốn dĩ phải sạch sẽ; nếu bừa bộn đồ đạc ẩm mốc, chẳng phải cuộc sống của bạn cũng sẽ bị nấm mốc theo sao? Do đó, người già dặn không để đồ đạc trong bếp bị ẩm ướt, mốc meo.

Người già dặn không vứt đồ nhọn, sắc bén bừa bãi trong bếp

Người già dặn đừng vứt những vật sắc nhọn như dao và kéo lên mặt bàn bếp sau khi sử dụng. Điều này đặc biệt đúng nếu nhà bạn có trẻ nhỏ. Chúng liên tục chạy nhảy và có thể vô tình làm rơi dao nhà bếp.

Một vết cắt có thể là vấn đề nhỏ, nhưng một vết đâm vào điểm quan trọng có thể là một sự hối tiếc suốt đời. Ngoài ra, khi dọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ và xỉ gốm, hãy cẩn thận cho chúng vào một túi giấy dày và dán chặt bằng băng dính.

Nếu không, việc quét chúng vào thùng rác và bị người dọn dẹp cào xước khi lục lọi thùng rác sẽ là một điều đáng tiếc thực sự, phải không?

Theo người già, những vật sắc nhọn này giống như những chiếc gai ẩn trong bếp: không dễ thấy vào những lúc bình thường, nhưng có thể đâm vào ai đó chỉ bằng một bàn tay bất cẩn.

Người già dặn không để thực phẩm hết hạn trong bếp

Có người cho rằng gia vị và dưa muối để lâu cũng không sao, nhưng nhìn chai nước tương kia xem, nếu mở quá nửa năm, không chỉ vị sẽ chua mà còn có thể sinh ra độc tố aflatoxin.

Hay như túi bột mì bị ẩm vón cục dễ sinh ra chất gây ung thư; còn những lon dưa muối đã mở chưa ăn, để quá lâu sẽ chứa quá nhiều vi khuẩn. Ăn những đồ vật hết hạn này có thể gây ra ngộ độc thực phẩm cấp tính, nguy hại hơn là các bệnh mãn tính tiềm ẩn, từ từ ăn mòn sức khỏe của chúng ta.

Chưa kể dầu ăn hết hạn, sau khi bị oxy hóa sẽ sản sinh ra các chất độc hại, khiến món ăn có vị đắng, tiêu thụ lâu dài có thể gây hại cho gan và dạ dày.

Người già dặn, nhà bếp vốn là "nguồn sống", nhưng nếu chất đầy thực phẩm hết hạn, chẳng phải cuộc sống sẽ trở thành "bệnh từ miệng" sao?

Người già dặn không để đồ đạc lộn xộn trong bếp

Một số quầy bếp chất đầy đồ đạc lộn xộn, chai lọ gia vị, nồi niêu xoong chảo, và thức ăn thừa vương vãi khắp nơi, khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn.

Điều này có vẻ như là một vấn đề nhỏ, nhưng một căn bếp bừa bộn cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Khi bận rộn nấu nướng, bạn thường bất ngờ làm đổ lọ muối hoặc chai dầu, làm hỏng một bữa ăn ngon lành.

Chưa kể đến việc môi trường bừa bộn dễ tích tụ bụi bẩn. Bụi, dầu mỡ và thức ăn thừa hòa quyện vào nhau, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và thu hút gián, chuột. Nếu nhà bếp trở thành "phòng chứa đồ", chẳng phải cuộc sống của bạn sẽ rối tung lên sao?

Với những lời khuyên này của người già, có lẽ việc trước hết bạn cần làm là phải sạch sẽ, ngăn nắp, an toàn.

Sạch sẽ nghĩa là thường xuyên loại bỏ thực phẩm hết hạn và các vật dụng bị mốc; sạch sẽ nghĩa là giữ cho dụng cụ nhà bếp khô ráo và môi trường vệ sinh;

Ngăn nắp nghĩa là phân loại đồ dùng và giữ cho mặt bàn bếp gọn gàng, ngăn nắp; Và an toàn nghĩa là loại bỏ các mối nguy hiểm về an toàn và tránh xa các vật dễ cháy, nổ và sắc nhọn.

Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực hiện đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, giống như nấu một nồi canh ngon, khi nấu đến nhiệt độ thích hợp sẽ thơm phức.

Một chút cẩn thận trong bếp đồng nghĩa với một cuộc sống an toàn hơn. Đừng đợi đến khi có chuyện không may mới hối hận; lúc đó đã quá muộn để dọn dẹp.

Để sống một cuộc sống thịnh vượng, hãy bắt đầu từ nhà bếp. Dọn dẹp những thứ không cần thiết, trả lại sự sạch sẽ, ngăn nắp và an toàn ban đầu cho căn bếp.