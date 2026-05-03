'Bà Hoả' ghé thăm quán cafe lớn nhất Hà Tĩnh

Một vụ hoả hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại quán cafe Phong nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo đó, khoảng 19h10 ngày 2/5, đám cháy bất ngờ bùng phát bên trong quán cafe Phong trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen. Chỉ khoảng 10 phút sau, ngọn lửa đã lan nhanh và bốc cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra sự cố, quán đang đóng cửa nên không ghi nhận có người mắc kẹt.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong quán có nhiều vật liệu dễ cháy như tre, gỗ nên công tác cứu hỏa gặp khó khăn.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Nhiều tài sản, vật dụng bên trong quán bị thiêu rụi.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.