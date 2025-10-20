Chân dung nữ Bí thư duy nhất trong số 34 Bí thư tỉnh, thành uỷ

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 – 2030 là nữ Bí thư duy nhất trong số 34 bí thư tỉnh, thành uỷ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tính đến ngày 17/10, 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh. Đáng chú ý, trong số 34 bí thư tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 chỉ có 1 nữ Bí thư duy nhất, chiếm tỷ lệ 2,94%. Nữ bí thư duy nhất là bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Mới đây, ngày 16/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được bầu là Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, sinh ngày 12/1/1965, quê quán tỉnh Ninh Bình. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ, cử nhân Luật, cử nhân kinh tế. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5/2024); Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (đến 7/2024); Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội (từ 7/2024); Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quá trình công tác, bà Bùi Thị Minh Hoài đã trải qua nhiều vị trí, chức vụ. Bà bắt đầu sự nghiệp là cán bộ, thanh tra viên cấp một tại tỉnh Nam Định, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí tại Hà Nam như Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam, Bí thư Thành ủy Phủ Lý.

Từ tháng 3/2009-3/2011, bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ tháng 3/2011-4/2018, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 5/2018-1/2021, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ tháng 4/2021-7/2024, bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị (từ tháng 5/2024), Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ tháng 5/2021); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng công tác quần chúng Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo.

Từ tháng 7/2024 đến nay, bà là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.