Chân dung nữ Bí thư duy nhất trong số 34 Bí thư tỉnh, thành uỷ

Tính đến ngày 17/10, 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh. Đáng chú ý, trong số 34 bí thư tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 chỉ có 1 nữ Bí thư duy nhất, chiếm tỷ lệ 2,94%. Nữ bí thư duy nhất là bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Mới đây, ngày 16/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được bầu là Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, sinh ngày 12/1/1965, quê quán tỉnh Ninh Bình. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ, cử nhân Luật, cử nhân kinh tế. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5/2024); Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (đến 7/2024); Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội (từ 7/2024); Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Quá trình công tác, bà Bùi Thị Minh Hoài đã trải qua nhiều vị trí, chức vụ. Bà bắt đầu sự nghiệp là cán bộ, thanh tra viên cấp một tại tỉnh Nam Định, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí tại Hà Nam như Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam, Bí thư Thành ủy Phủ Lý.
Từ tháng 3/2009-3/2011, bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Từ tháng 3/2011-4/2018, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.
Từ tháng 5/2018-1/2021, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Từ tháng 4/2021-7/2024, bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị (từ tháng 5/2024), Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ tháng 5/2021); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng công tác quần chúng Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo.
Từ tháng 7/2024 đến nay, bà là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030
1. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
2. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
3. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng
4. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế
5. Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
6. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ
7. Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
8. Đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
9. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
10. Đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
11. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
12. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
13. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
14. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
15. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
16. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
17. Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.
18. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.
19. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.
20. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
21. Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.
22. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
23. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.
24. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
25. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.
26. Đồng chí Nghiêm Xuân Than, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.
27. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
28. Đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
29. Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
30. Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
31. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
32. Đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.
33. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.
34. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau