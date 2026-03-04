Bà Hà Thị Nga: Đại biểu dân cử phải giữ trọn lời hứa với nhân dân

Nhấn mạnh trách nhiệm của người đại biểu trước nhân dân, bà Hà Thị Nga khẳng định sẽ cùng Đoàn ĐBQH tỉnh làm cầu nối giữa địa phương với Trung ương, góp phần tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực đầu tư, nâng cao đời sống người dân vùng cao.

Chiều 4/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại xã Tân Uyên.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; bà Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu; cùng các ứng cử viên và đông đảo cử tri địa phương.

GIỮ MỐI LIÊN HỆ MẬT THIẾT VỚI NHÂN DÂN

Trình bày chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Hà Thị Nga bày tỏ vinh dự khi được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu và được Hội đồng Bầu cử quốc gia phân công ứng cử tại Lai Châu.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bà Nga khẳng định sẽ: Giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân; Thường xuyên lắng nghe, phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; Chủ động kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quan tâm đặc biệt tới Lai Châu – địa phương có khoảng 84% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bà Nga cho biết sẽ cùng Đoàn ĐBQH tỉnh làm cầu nối giữa địa phương với Trung ương, góp phần tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực đầu tư, nâng cao đời sống người dân vùng cao.

Trên cương vị Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà cũng nhấn mạnh trách nhiệm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

CỬ TRI KỲ VỌNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, SINH KẾ BỀN VỮNG

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ ấn tượng với chương trình hành động của bà Hà Thị Nga, đặc biệt là các cam kết liên quan đến phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống người dân và tăng cường vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Cử tri Nguyễn Ngọc Huyền.

Cử tri Nguyễn Ngọc Huyền (thôn Tạng Đán) cho rằng các ứng viên đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm như phát triển kinh tế biên mậu, nông nghiệp đặc sản, nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, cải thiện hạ tầng giao thông. Cử tri kỳ vọng những cam kết này sẽ được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể.

Đáng chú ý, vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm nhất là việc làm và sinh kế bền vững. Hiện phần lớn lao động địa phương chưa có việc làm ổn định, thiếu đào tạo nghề; nhiều thanh niên phải rời quê đi làm ăn xa, ảnh hưởng đến đời sống gia đình và sự phát triển lâu dài của địa phương.

Cử tri cũng đề nghị tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách vùng khó khăn, bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, đúng mục tiêu; đồng thời kiến nghị nghiên cứu chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và điều chỉnh chế độ, tiền lương phù hợp trong giai đoạn mới.

"LY NÔNG NHƯNG KHÔNG LY HƯƠNG"

Thay mặt các ứng cử viên, bà Hà Thị Nga trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng tình của cử tri và khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị.

Theo bà, để đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ nền tảng mỗi gia đình. Khi gia đình ổn định, kinh tế hộ được chăm lo, con cái được giáo dục tốt sẽ tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Đánh giá cao nỗ lực phát triển của xã Tân Uyên, bà ghi nhận địa phương đã tích cực thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả các cây trồng có giá trị như mắc ca, quế, chè và mô hình nuôi cá lòng hồ. Tuy nhiên, bà đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục tìm tòi hướng đi mới, phát triển sản phẩm giá trị cao, tạo sinh kế lâu dài cho người dân.

Đặc biệt, bà nhấn mạnh mục tiêu “ly nông nhưng không ly hương” – tạo việc làm, thu nhập ổn định ngay tại địa phương – là yêu cầu lớn đặt ra cho chính quyền cơ sở.

Khẳng định tinh thần trách nhiệm, bà Hà Thị Nga cho biết dù được bầu hay không, các ứng cử viên vẫn tiếp tục quan tâm đến vấn đề lao động, việc làm, sinh kế của người dân; đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, giám sát, phản ánh kịp thời để đại biểu thực sự là tiếng nói trung thực, đại diện cho nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nhân dịp này, bà Hà Thị Nga đã thăm hỏi, trao tặng 20 suất quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới các gia đình chính sách, người có uy tín và hộ nghèo trên địa bàn hai xã.