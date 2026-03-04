Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh công tác chính trị tư tưởng phải đi trước mở đường

Tổng Bí thư yêu cầu, cần quy định, cụ thể hoá trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần là rõ người, rõ việc, phải lượng hoá và dễ kiểm tra, khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm.

Theo Văn Hiếu/VOV

Chiều 4/3, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc chuẩn bị nội dung “Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng".

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

tuyen-giao.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Theo báo cáo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban đã khẩn trương, tích cực thực hiện Đề án “Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng” và được Bộ Chính trị thông qua, giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thiện để trình Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đến nay, sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, dự thảo Quy định đã xác định rõ nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác chính trị, tư tưởng, nhấn mạnh quan điểm công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Đồng thời yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, vai trò tiên phong, gương mẫu và năng lực hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng nền tảng chính trị, tư tưởng vững chắc nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới…

tuyen-giao-2.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, đồng thời gợi mở một số định hướng trọng tâm xuyên suốt trong thời gian tới.

Tổng Bí thư đề nghị cần thống nhất quan điểm, sự nhìn nhận, tức là nếu kinh tế tạo ra nội lực vật chất để đất nước đi nhanh thì chính trị, tư tưởng, văn hóa tạo ra nội lực tinh thần để dân tộc đi xa và vững hơn trong bước phát triển mới. Công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước mở đường, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Phải thiết kế được cơ chế liên thông, kết quả công tác tư tưởng trở thành tiêu chí đánh giá, xếp loại, xem xét công tác cán bộ, đặc biệt là phải đặt mục tiêu giữ vững định hướng tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo đồng thuận trong xã hội.

tuyen-giao-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư yêu cầu, cần quy định, cụ thể hoá trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần là rõ người, rõ việc, phải lượng hoá và dễ kiểm tra, khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm.

"Các cơ chế và quy trình mới cần được bổ sung, đáp ứng được tiêu chí rõ quy trình, rõ sản phẩm. Cần nghiên cứu, bổ sung chu trình kiểm tra, giám sát chuyên sâu, thiết kế chu trình từ quán triệt đến kiểm tra định kỳ chuyên đề, quy định rõ đầu mối và có chế độ báo cáo. Quy trình xử lý điểm nóng, phải xây dựng quy trình nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông đảm bảo không để bị động và không để khoảng trống về thông tin", Tổng Bí thư cho biết.

Tổng Bí thư cũng đề nghị, phải đổi mới về phương thức học tập, khẩn trương hoàn thiện chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, trọng tâm chuyển từ bị động xử lý sang chủ động nắm bắt, định hướng, dẫn dắt tư tưởng, từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, thuyết phục và làm chủ không gian tư tưởng trên môi trường số.

#Tư tưởng #Tổng Bí thư Tô Lâm #Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương

Bài liên quan

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm họp với Văn phòng Trung ương Đảng để rà soát chương trình làm việc, chuẩn bị các nhiệm vụ cấp bách của năm 2026.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban đảng Trung ương; đại diện lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất cao, khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc rất khó; nhiều việc tồn đọng nhiều năm phải tập trung giải quyết dứt điểm; do đó, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của từng tháng, từng quý thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ từng năm và cả nhiệm kỳ. Không phải chỉ là "điểm danh" các công việc mà đòi hỏi phải hoàn thành với chất lượng rất cao, rất mới. Còn chưa đầy một tháng là hết quý I trong khi khối lượng công việc rất lớn (Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn các đề án trình Hội nghị Trung ương 2), chưa kể rất nhiều công việc đột xuất phát sinh phải giải quyết.

Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND của Quân chủng Hải quân

Sáng ngày 28/2, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (Anh hùng LLVTND) lần thứ 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Xem chi tiết

Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt các Nghị quyết 79 và 80 của Bộ Chính trị

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

tbt-to-lam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

"Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các cấp ủy đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương,

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới