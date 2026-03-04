Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh công tác chính trị tư tưởng phải đi trước mở đường

Tổng Bí thư yêu cầu, cần quy định, cụ thể hoá trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần là rõ người, rõ việc, phải lượng hoá và dễ kiểm tra, khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm.

Chiều 4/3, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc chuẩn bị nội dung “Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng".

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Theo báo cáo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban đã khẩn trương, tích cực thực hiện Đề án “Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng” và được Bộ Chính trị thông qua, giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thiện để trình Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đến nay, sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, dự thảo Quy định đã xác định rõ nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác chính trị, tư tưởng, nhấn mạnh quan điểm công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Đồng thời yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, vai trò tiên phong, gương mẫu và năng lực hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng nền tảng chính trị, tư tưởng vững chắc nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới…

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, đồng thời gợi mở một số định hướng trọng tâm xuyên suốt trong thời gian tới.

Tổng Bí thư đề nghị cần thống nhất quan điểm, sự nhìn nhận, tức là nếu kinh tế tạo ra nội lực vật chất để đất nước đi nhanh thì chính trị, tư tưởng, văn hóa tạo ra nội lực tinh thần để dân tộc đi xa và vững hơn trong bước phát triển mới. Công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước mở đường, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Phải thiết kế được cơ chế liên thông, kết quả công tác tư tưởng trở thành tiêu chí đánh giá, xếp loại, xem xét công tác cán bộ, đặc biệt là phải đặt mục tiêu giữ vững định hướng tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo đồng thuận trong xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư yêu cầu, cần quy định, cụ thể hoá trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần là rõ người, rõ việc, phải lượng hoá và dễ kiểm tra, khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm.

"Các cơ chế và quy trình mới cần được bổ sung, đáp ứng được tiêu chí rõ quy trình, rõ sản phẩm. Cần nghiên cứu, bổ sung chu trình kiểm tra, giám sát chuyên sâu, thiết kế chu trình từ quán triệt đến kiểm tra định kỳ chuyên đề, quy định rõ đầu mối và có chế độ báo cáo. Quy trình xử lý điểm nóng, phải xây dựng quy trình nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông đảm bảo không để bị động và không để khoảng trống về thông tin", Tổng Bí thư cho biết.

Tổng Bí thư cũng đề nghị, phải đổi mới về phương thức học tập, khẩn trương hoàn thiện chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, trọng tâm chuyển từ bị động xử lý sang chủ động nắm bắt, định hướng, dẫn dắt tư tưởng, từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, thuyết phục và làm chủ không gian tư tưởng trên môi trường số.