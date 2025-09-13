Ăn trưa văn phòng thời nay: Bữa cơm không còn 'đóng khung'

Ranh giới giữa các 'phe' ăn trưa công sở đang mờ dần nhưng đều hướng đến chung mục đích đó là tiện lợi và tối ưu hóa chi phí.

Bữa trưa từ lâu đã trở thành một "thực đơn" quen thuộc của dân văn phòng. Trước đây, câu chuyện ăn trưa thường chỉ xoay quanh ba lựa chọn cố định: Mang cơm nhà, ra ngoài hàng quán hoặc đặt đồ ăn qua các ứng dụng.

Ảnh minh họa.

Mỗi lựa chọn đại diện cho một thói quen, một cá tính riêng. Tuy nhiên, theo ghi nhận gần đây, ranh giới ấy đang dần mờ đi, tạo nên một bức tranh ẩm thực đa sắc màu và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Thói quen "cũ" dần dịch chuyển "mới"

Trước đây, nhóm mang cơm nhà thường là những người muốn đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng và tiết kiệm chi phí. Họ tỉ mỉ chuẩn bị từ tối hôm trước để có một bữa cơm ấm cúng tại văn phòng. Trong khi đó, nhóm "ăn tiệm" lại ưa chuộng sự tiện lợi, đa dạng của các quán xá quanh công ty. Còn hội "sành công nghệ" thì luôn sẵn sàng lướt app để có món ngon mà không cần di chuyển.

Ảnh minh họa.

Nhưng giờ đây, sự khác biệt này không còn quá rõ ràng. Người mang cơm nhà đôi khi vẫn "phá lệ" đặt một món ăn trên ứng dụng để đổi vị, nhất là vào những ngày bận rộn. Ngược lại, những người thường xuyên ăn ngoài lại bắt đầu tìm cách tiết kiệm bằng cách rủ nhau đặt chung một đơn hàng để được freeship hoặc hưởng các mã giảm giá hấp dẫn.

Thu Hương (22 tuổi, kỹ thuật viên, phường Cửa Nam) chia sẻ: "Trước đây chúng tôi toàn ra quán, còn giờ một tuần có vài bữa đặt đồ ăn về văn phòng. Vừa rẻ hơn, vừa không lo hết bàn giờ cao điểm, song vẫn được ngồi ‘tám’ với nhau. Thậm chí có hôm, tôi còn kịp chợp mắt được 15 phút trước khi làm việc tiếp".

Thay đổi dẫn đến tiện lợi và tối ưu chi phí

Sự thay đổi này cho thấy một xu hướng mới trong hành vi tiêu dùng của dân văn phòng: họ không còn bị gò bó bởi một thói quen duy nhất mà luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa tiện lợi, đa dạng và tối ưu chi phí.

Các ứng dụng đặt đồ ăn đã góp phần tạo nên sự dịch chuyển này khi liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi, dịch vụ giao hàng nhanh, khiến việc đặt món trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

"Cả team mỗi người một sở thích nên gửi link vào nhóm chung, ai ăn ít cay, ai không ăn hành có thể tự ghi chú vào đơn. Tạo nhóm đặt đồ ăn phí giao hàng chia ra chẳng là bao, đơn hàng có giá trị cao nên mã ưu đãi cũng nhiều", Hồng Phương (biên tập viên tại một tòa soạn báo ở Hà Nội) chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Thay vì "đóng khung" bữa trưa trong một khuôn mẫu, dân văn phòng ngày nay đã linh hoạt hơn rất nhiều. Bữa trưa không chỉ đơn thuần là nạp năng lượng mà còn là cơ hội để họ khám phá ẩm thực, gắn kết với đồng nghiệp và quan trọng nhất là phục vụ nhu cầu của bản thân một cách hiệu quả nhất.

Gọi là “chia phe” cho vui, nhưng thực ra chẳng có ranh giới nào giữa người mang cơm, người đi ăn hàng quán hay người đặt món qua ứng dụng. Bởi sau tất cả, mục đích chung vẫn là một giờ nghỉ trưa quý giá để tạm rời xa màn hình máy tính.