Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ẩn số không lời giải về tín hiệu dài 72 giây từ chòm sao Nhân Mã

Giải mã

Ẩn số không lời giải về tín hiệu dài 72 giây từ chòm sao Nhân Mã

Hiện tượng “Wow!” là một trong những bí ẩn thú vị nhất của thiên văn học hiện đại, khiến giới khoa học tranh luận suốt nhiều thập kỷ.

T.B (tổng hợp)
1. Phát hiện vào năm 1977. Tín hiệu “Wow!” được nhà thiên văn học Jerry R. Ehman ghi nhận ngày 15/8/1977 khi sử dụng kính vô tuyến Big Ear của Đại học Bang Ohio. Ảnh: Pinterest.
1. Phát hiện vào năm 1977. Tín hiệu “Wow!” được nhà thiên văn học Jerry R. Ehman ghi nhận ngày 15/8/1977 khi sử dụng kính vô tuyến Big Ear của Đại học Bang Ohio. Ảnh: Pinterest.
2. Tên gọi bắt nguồn từ phản ứng của nhà khoa học. Jerry Ehman đã viết chữ “Wow!” trên bản in dữ liệu khi thấy tín hiệu bất thường, và cái tên này từ đó gắn liền với hiện tượng. Ảnh: Pinterest.
2. Tên gọi bắt nguồn từ phản ứng của nhà khoa học. Jerry Ehman đã viết chữ “Wow!” trên bản in dữ liệu khi thấy tín hiệu bất thường, và cái tên này từ đó gắn liền với hiện tượng. Ảnh: Pinterest.
3. Tín hiệu kéo dài 72 giây. Trong toàn bộ thời gian quan sát, tín hiệu duy trì được 72 giây trước khi biến mất hoàn toàn. Ảnh: Pinterest.
3. Tín hiệu kéo dài 72 giây. Trong toàn bộ thời gian quan sát, tín hiệu duy trì được 72 giây trước khi biến mất hoàn toàn. Ảnh: Pinterest.
4. Nguồn gốc từ chòm sao Nhân Mã. Theo dữ liệu, tín hiệu dường như phát ra từ vùng không gian gần nhóm sao Chi Sagittarii thuộc chòm Nhân Mã. Ảnh: Pinterest.
4. Nguồn gốc từ chòm sao Nhân Mã. Theo dữ liệu, tín hiệu dường như phát ra từ vùng không gian gần nhóm sao Chi Sagittarii thuộc chòm Nhân Mã. Ảnh: Pinterest.
5. Biên độ mạnh bất thường. Cường độ của “Wow!” vượt xa tín hiệu nền vũ trụ thông thường, khiến nó trở thành một sự kiện nổi bật và gây nghi ngờ về khả năng có nguồn gốc nhân tạo. Ảnh: Pinterest.
5. Biên độ mạnh bất thường. Cường độ của “Wow!” vượt xa tín hiệu nền vũ trụ thông thường, khiến nó trở thành một sự kiện nổi bật và gây nghi ngờ về khả năng có nguồn gốc nhân tạo. Ảnh: Pinterest.
6. Không bao giờ gặp lại. Dù nhiều nỗ lực tìm kiếm đã được thực hiện suốt hàng chục năm, không có tín hiệu nào tương tự “Wow!” được ghi nhận thêm. Ảnh: Pinterest.
6. Không bao giờ gặp lại. Dù nhiều nỗ lực tìm kiếm đã được thực hiện suốt hàng chục năm, không có tín hiệu nào tương tự “Wow!” được ghi nhận thêm. Ảnh: Pinterest.
7. Nhiều giả thuyết khác nhau. Các giả thuyết bao gồm tín hiệu từ nền văn minh ngoài Trái Đất, hiện tượng tự nhiên hiếm gặp hoặc phản xạ tín hiệu vô tuyến từ Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
7. Nhiều giả thuyết khác nhau. Các giả thuyết bao gồm tín hiệu từ nền văn minh ngoài Trái Đất, hiện tượng tự nhiên hiếm gặp hoặc phản xạ tín hiệu vô tuyến từ Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
8. Vẫn là bí ẩn chưa lời giải. Đến nay, không có bằng chứng xác thực nào khẳng định nguồn gốc của “Wow!”, khiến nó trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất trong thiên văn học. Ảnh: Pinterest.
8. Vẫn là bí ẩn chưa lời giải. Đến nay, không có bằng chứng xác thực nào khẳng định nguồn gốc của “Wow!”, khiến nó trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất trong thiên văn học. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
T.B (tổng hợp)
#tín hiệu Wow #chòm sao Nhân Mã #hiện tượng thiên văn bí ẩn #tín hiệu vô tuyến dài 72 giây #hiện tượng không lời giải #dữ liệu tín hiệu ngoài Trái Đất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT