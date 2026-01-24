Hà Nội

Du lịch

Những bãi biển giúp du khách 'trốn đông' khi đến Đà Nẵng

Giữa Đà Nẵng sôi động, vẫn tồn tại những bãi biển yên bình, vắng khách đoàn, giữ nét nguyên sơ, thích hợp cho du khách yêu thiên nhiên.

Vân Giang (Tổng hợp)

Trong nhiều năm qua, Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm những điểm đến biển hấp dẫn nhất cả nước, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước nhờ hệ thống bãi biển đẹp, hạ tầng du lịch phát triển cùng nhịp sống hiện đại. Những cái tên như Mỹ Khê, Non Nước đã trở nên quen thuộc, gắn liền với hình ảnh một thành phố trẻ, năng động và sôi động quanh năm.

Tuy nhiên, song song với bức tranh du lịch nhộn nhịp ấy, Đà Nẵng vẫn còn những bãi biển ít được nhắc đến, nơi chưa chịu nhiều tác động của du lịch đại trà và gần như “vắng bóng” các đoàn khách đông.

my-khe.jpg
Ảnh Internet

Chỉ cần rời xa khu vực trung tâm, men theo những tuyến đường ven bán đảo Sơn Trà hay hướng về phía Tây Bắc thành phố, du khách có thể bắt gặp những bãi biển giữ được vẻ yên bình hiếm có. Ở đó, không gian biển vẫn gắn bó mật thiết với đời sống ngư dân địa phương, cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ, nhịp sinh hoạt diễn ra chậm rãi và trầm lắng. Chính những yếu tố ấy đã tạo nên sức hút riêng cho các bãi biển này, đặc biệt phù hợp với những du khách yêu thiên nhiên, ưa trải nghiệm du lịch chậm và mong muốn khám phá một Đà Nẵng khác biệt so với hình dung quen thuộc.

Nam Ô – nơi biển kể chuyện làng chài

Nằm ở phía Tây Bắc thành phố, bãi biển Nam Ô mang vẻ đẹp mộc mạc hiếm thấy. Vào mùa xuân, những ghềnh đá ven biển phủ rêu xanh mướt, nổi bật trên nền nước trong veo.

b9ada8c77091fecfa780.jpg
Ảnh Traveloka

Không có những dịch vụ du lịch ồn ào, Nam Ô vẫn giữ nhịp sống bình dị của một làng chài lâu đời. Buổi sớm, ngư dân trở về sau chuyến ra khơi, tiếng sóng hòa cùng tiếng người chuyện trò tạo nên một bức tranh rất đời – rất Đà Nẵng, nhưng không phải ai cũng từng biết đến.

Bãi Bụt – góc nghỉ ngơi yên ả dưới chân Sơn Trà

Ẩn mình bên sườn bán đảo Sơn Trà, bãi Bụt như một khoảng lặng giữa thiên nhiên xanh thẳm. Diện tích không lớn, nhưng bù lại là làn nước biển trong, sóng nhẹ và không gian tĩnh tại.

bai-but.jpg
Ảnh iVIVU

Do đường vào không thuận tiện cho xe lớn, bãi biển này hiếm khi xuất hiện các đoàn khách đông. Đây là nơi thích hợp để ngồi lặng ngắm biển, lắng nghe tiếng gió rì rào qua tán cây và cảm nhận một Đà Nẵng rất khác – chậm rãi và sâu lắng.

Bãi đá Obama – vẻ đẹp hoang sơ còn nguyên vẹn

Cũng thuộc bán đảo Sơn Trà, bãi đá Obama gây ấn tượng với những mỏm đá tự nhiên nhấp nhô, ôm lấy làn nước trong vắt. Cảnh quan nơi đây vẫn giữ được nét hoang sơ, chưa bị du lịch hóa mạnh mẽ.

da-nang.png
Ảnh Internet

Chính điều đó khiến bãi đá Obama trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương và giới trẻ yêu khám phá, hơn là khách du lịch đại trà. Khi mặt trời lên cao hoặc dần khuất sau rặng núi, nơi đây hiện lên với vẻ đẹp bình yên đến lạ.

Giữa nhịp sống sôi động của một thành phố du lịch hàng đầu miền Trung, những bãi biển “vắng bóng khách đoàn” ấy mở ra một lát cắt khác của Đà Nẵng – trầm lắng, gần gũi và giàu bản sắc. Với những du khách muốn rời xa sự đông đúc để tìm về vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết, để lắng nghe tiếng sóng và nhịp thở của biển, đây chính là những điểm đến đáng để dừng chân khi ghé thăm thành phố biển này.

