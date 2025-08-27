Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Ăn ngon, check-in đẹp bí kíp 48 giờ du lịch Nha Trang trọn vẹn

Chỉ 48 giờ ở Nha Trang, du khách có thể vừa thưởng thức bún cá, nem nướng, hải sản tươi sống, vừa tắm biển và check-in những điểm nổi tiếng như dân bản địa.

Vân Giang (Tổng hợp)

Nha Trang không chỉ hấp dẫn bởi những bãi biển cát trắng, nước biển trong xanh mà còn bởi nền ẩm thực phong phú, kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu địa phương và đặc sản vùng miền. Trong 48 giờ, du khách có thể vừa thư giãn trên bãi biển, vừa thưởng thức các món ngon đặc trưng như bún cá, nem nướng Ninh Hòa, hải sản tươi sống và bò nướng Lạc Cảnh, trải nghiệm trọn vẹn hương vị miền biển.

Ngày 1: Bắt đầu hành trình bằng hương vị địa phương

Buổi sáng: Bánh canh chả cá và cà phê biển

Khởi đầu ngày mới, một tô bánh canh chả cá nóng hổi là lựa chọn hoàn hảo. Quán cô Thu trên đường Đồng Nai, nổi tiếng nhiều thế hệ, phục vụ tô bánh canh với chả cá chiên, trứng cút, trứng cá và cá dầm, nước dùng thanh ngọt, thơm mùi cá tươi. Thêm vài lát chanh và chút mắm ớt, du khách đã có bữa sáng đậm đà hương vị miền biển, giá khoảng 30.000 đồng mỗi tô.

banh-canh-cha-ca.jpg
Ảnh Bazan Travel

Sau đó, ghé một quán cà phê ven biển trên đường Trần Phú, nhâm nhi ly cà phê đậm vị và tận hưởng không gian biển xanh, nắng vàng để bắt đầu một ngày tràn đầy năng lượng.

Buổi trưa: Nem nướng Ninh Hòa và bánh căn

Trưa đến, nem nướng Đặng Văn Quyên trên đường Lãn Ông là địa chỉ lý tưởng. Nem xiên que ăn kèm bánh tráng giòn và đa dạng loại rau như diếp cá, húng quế, chuối chát, xoài non, tạo nên sự cân bằng giữa vị ngọt, chua, cay, đậm đà và thanh mát.

nem-nuong-ninh-hoa.jpg
Ảnh Nem nướng dì Nương

Tiếp tục hành trình, ghé quán bánh căn 134 trên đường Trần Quý Cáp. Bánh căn được làm từ bột gạo xay nhuyễn, nướng trong khuôn đất, nhân đa dạng như tôm, mực, thịt hay trứng. Thưởng thức cùng nước mắm nêm hoặc mắm chua ngọt với xoài xanh bào sợi, mỗi miếng bánh đều đậm hương vị truyền thống, giá từ 30.000 đồng mỗi suất.

Buổi tối: Hải sản tươi sống

Khi màn đêm buông xuống, hải sản là điểm nhấn cho ngày đầu tiên. Quán Thanh Sương trên đường Trần Phú phục vụ hải sản tươi sống, khách tự chọn nguyên liệu và chế biến theo sở thích.

hai-sna.jpg
Ảnh minh họa

Món gợi ý là tôm hùm sốt bơ tỏi, giá từ 150.000 – 1.000.000 đồng, tùy loại. Không gian thoáng đãng hướng biển, kết hợp hương vị biển tươi ngon, tạo trải nghiệm ẩm thực khó quên.

Ngày 2: Trải nghiệm hương vị biển và món ngon trứ danh

Buổi sáng: Bún cá Nguyên Loan và các món ăn sáng quen thuộc

Mở đầu ngày mới, ghé quán bún cá Nguyên Loan trên đường Ngô Gia Tự, phục vụ bún cá truyền thống hơn 40 năm. Phần topping gồm cá tươi, chả cá và sứa, nước dùng thanh, thơm. Ngoài bún, quán còn có bánh canh, bánh mì xíu mại, giá từ 40.000 – 60.000 đồng.

bda8217299cb119548da.jpg
Ảnh minh họa

Du khách cũng có thể thử xôi cá, bánh xèo mực hay mì Quảng để trải nghiệm hương vị địa phương, như một ngày sống cùng nhịp điệu của người Nha Trang.

Buổi trưa: Cà Mèn – Cơm cá biển

Buổi trưa, thời tiết Nha Trang khá nóng, ghé Cà Mèn – Cơm cá Biển trên đường Đề Pô là lựa chọn hợp lý. Nhà hàng phục vụ hơn 30 món, chủ yếu cá kho, gỏi cá, canh cá và các loại mắm. Không gian trong nhà hoặc ngoài trời đều thoải mái, giá trung bình bữa 4–5 món từ 150.000 – 250.000 đồng mỗi người.

Buổi tối: Bò nướng Lạc Cảnh và món đặc sản miền biển

Trước khi rời Nha Trang, thưởng thức bò nướng Lạc Cảnh trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm là trải nghiệm không thể bỏ qua. Bò được ướp mật ong và hơn 10 loại gia vị gia truyền, xắt miếng vuông 2 cm, nướng trên bếp than hồng, ăn kèm rau sống, bánh mì và chấm muối chanh ớt hoặc chao đỏ. Ngoài ra, quán còn phục vụ cơm chiên lá é, lươn um sữa tươi… giá mỗi món từ 100.000 đồng.

bo-nuong-lac-canh.jpg
Ảnh MIA

Trong hành trình ẩm thực, du khách có thể ghé tháp Trầm Hương, tháp Bà Ponagar, Bảo tàng Hải dương học hay núi Cô Tiên, thuận tiện di chuyển từ trung tâm. Những điểm check-in này vừa giúp chuyến đi thêm trọn vẹn, vừa lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình 48 giờ sành ăn Nha Trang.

Tips nhỏ cho du khách

Mang theo mũ, kem chống nắng và đồ bơi để tận hưởng biển.

Đặt bàn trước nếu đến các quán hải sản nổi tiếng buổi tối.

Thử nhiều món địa phương, kể cả những món ăn dân dã, để trải nghiệm trọn vị Nha Trang.

#du lịch Nha Trang 48 giờ #ẩm thực Nha Trang #check-in điểm du lịch Nha Trang #đặc sản Nha Trang #bún cá Nha Trang #hải sản tươi sống Nha Trang

Bài liên quan

Du lịch

Du lịch Nha Trang, bình dân đến đắt đỏ… chọn sao cho trúng?

Tùy vào ngân sách, thời gian và đối tượng đồng hành, du khách có thể lựa chọn tour Nha Trang phù hợp, từ tour ghép giá rẻ đến combo nghỉ dưỡng cao cấp.

Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) hấp dẫn du khách bởi cảnh quan mê hoặc lòng người, nền ẩm thực đậm đà vị biển, con người hiền hậu và nhịp sống thư thả đặc trưng của miền duyên hải. Tất cả tạo nên một thành phố biển vừa sôi động vừa thi vị.

nha-trang-4.jpg
Bãi Dài Nha Trang - một trong những địa điểm đẹp ở Nha Trang. Ảnh Traveloka
Xem chi tiết

Du lịch

Đi tour 4 đảo Nha Trang chọn Vietravel hay Saigontourist?

Tour 4 đảo Nha Trang được nhiều du khách lựa chọn, nhưng nên đi cùng Vietravel, Saigontourist hay Let’s Fly để vừa hợp túi tiền, vừa vui trọn vẹn hành trình?

Du lịch Nha Trang không chỉ nổi tiếng với biển xanh, nắng vàng mà còn ghi dấu ấn bởi những tour đảo sôi động. Trong đó, hành trình khám phá 4 đảo: Hòn Mun – Làng Chài – Hòn Một – Bãi Tranh là lựa chọn được nhiều du khách yêu thích. Tuy nhiên, với sự tham gia của nhiều công ty lữ hành, việc chọn đơn vị tổ chức uy tín, phù hợp nhu cầu không phải là điều dễ dàng.

anh2.jpg
Nên chọn tour 4 đảo của Vietravel hay Saigontourist? Ảnh Traveloka
Xem chi tiết

Du lịch

Lang thang Nha Trang ăn vặt vỉa hè ngon hết sảy

Ẩm thực vỉa hè Nha Trang hấp dẫn với bánh căn, nem nướng, ốc đêm… thơm ngon, giá rẻ, đậm hương vị miền biển khiến thực khách mê mẩn không rời.

amthucviahe.jpg
Không chỉ nổi tiếng với biển xanh cát trắng, Nha Trang còn là thiên đường của những tín đồ mê ẩm thực đường phố. Lang thang vài con phố trung tâm hay dạo quanh chợ đêm, bạn dễ dàng bắt gặp những hàng quán vỉa hè đông khách, mùi thơm ngào ngạt, giá “hạt dẻ” mà hương vị thì “ngon đỉnh chóp”. Dưới đây là những món ăn vỉa hè không thể bỏ qua khi đến Nha Trang. Ảnh luhanhvietnam
166d5ddbc8f47caa25e5.jpg
Bánh căn Nha Trang được đúc trong khuôn đất, nhân tôm, mực, trứng cút hoặc thịt băm. Khi bánh chín, người bán nhanh tay gắp ra đĩa, ăn kèm mỡ hành, xoài xanh bào sợi và chén nước chấm pha từ mắm nêm, nước cá hoặc nước mắm tỏi ớt. Quán bánh căn Tháp Bà, hẻm Nguyễn Trãi hay đường Tô Hiến Thành đều rất nổi tiếng, giá chỉ từ 20.000 – 30.000 đồng/phần. Ảnh MIA
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới