Ăn ngon, check-in đẹp bí kíp 48 giờ du lịch Nha Trang trọn vẹn

Chỉ 48 giờ ở Nha Trang, du khách có thể vừa thưởng thức bún cá, nem nướng, hải sản tươi sống, vừa tắm biển và check-in những điểm nổi tiếng như dân bản địa.

Nha Trang không chỉ hấp dẫn bởi những bãi biển cát trắng, nước biển trong xanh mà còn bởi nền ẩm thực phong phú, kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu địa phương và đặc sản vùng miền. Trong 48 giờ, du khách có thể vừa thư giãn trên bãi biển, vừa thưởng thức các món ngon đặc trưng như bún cá, nem nướng Ninh Hòa, hải sản tươi sống và bò nướng Lạc Cảnh, trải nghiệm trọn vẹn hương vị miền biển.

Ngày 1: Bắt đầu hành trình bằng hương vị địa phương

Buổi sáng: Bánh canh chả cá và cà phê biển

Khởi đầu ngày mới, một tô bánh canh chả cá nóng hổi là lựa chọn hoàn hảo. Quán cô Thu trên đường Đồng Nai, nổi tiếng nhiều thế hệ, phục vụ tô bánh canh với chả cá chiên, trứng cút, trứng cá và cá dầm, nước dùng thanh ngọt, thơm mùi cá tươi. Thêm vài lát chanh và chút mắm ớt, du khách đã có bữa sáng đậm đà hương vị miền biển, giá khoảng 30.000 đồng mỗi tô.

Ảnh Bazan Travel

Sau đó, ghé một quán cà phê ven biển trên đường Trần Phú, nhâm nhi ly cà phê đậm vị và tận hưởng không gian biển xanh, nắng vàng để bắt đầu một ngày tràn đầy năng lượng.

Buổi trưa: Nem nướng Ninh Hòa và bánh căn

Trưa đến, nem nướng Đặng Văn Quyên trên đường Lãn Ông là địa chỉ lý tưởng. Nem xiên que ăn kèm bánh tráng giòn và đa dạng loại rau như diếp cá, húng quế, chuối chát, xoài non, tạo nên sự cân bằng giữa vị ngọt, chua, cay, đậm đà và thanh mát.

Ảnh Nem nướng dì Nương

Tiếp tục hành trình, ghé quán bánh căn 134 trên đường Trần Quý Cáp. Bánh căn được làm từ bột gạo xay nhuyễn, nướng trong khuôn đất, nhân đa dạng như tôm, mực, thịt hay trứng. Thưởng thức cùng nước mắm nêm hoặc mắm chua ngọt với xoài xanh bào sợi, mỗi miếng bánh đều đậm hương vị truyền thống, giá từ 30.000 đồng mỗi suất.

Buổi tối: Hải sản tươi sống

Khi màn đêm buông xuống, hải sản là điểm nhấn cho ngày đầu tiên. Quán Thanh Sương trên đường Trần Phú phục vụ hải sản tươi sống, khách tự chọn nguyên liệu và chế biến theo sở thích.

Ảnh minh họa

Món gợi ý là tôm hùm sốt bơ tỏi, giá từ 150.000 – 1.000.000 đồng, tùy loại. Không gian thoáng đãng hướng biển, kết hợp hương vị biển tươi ngon, tạo trải nghiệm ẩm thực khó quên.

Ngày 2: Trải nghiệm hương vị biển và món ngon trứ danh

Buổi sáng: Bún cá Nguyên Loan và các món ăn sáng quen thuộc

Mở đầu ngày mới, ghé quán bún cá Nguyên Loan trên đường Ngô Gia Tự, phục vụ bún cá truyền thống hơn 40 năm. Phần topping gồm cá tươi, chả cá và sứa, nước dùng thanh, thơm. Ngoài bún, quán còn có bánh canh, bánh mì xíu mại, giá từ 40.000 – 60.000 đồng.

Ảnh minh họa

Du khách cũng có thể thử xôi cá, bánh xèo mực hay mì Quảng để trải nghiệm hương vị địa phương, như một ngày sống cùng nhịp điệu của người Nha Trang.

Buổi trưa: Cà Mèn – Cơm cá biển

Buổi trưa, thời tiết Nha Trang khá nóng, ghé Cà Mèn – Cơm cá Biển trên đường Đề Pô là lựa chọn hợp lý. Nhà hàng phục vụ hơn 30 món, chủ yếu cá kho, gỏi cá, canh cá và các loại mắm. Không gian trong nhà hoặc ngoài trời đều thoải mái, giá trung bình bữa 4–5 món từ 150.000 – 250.000 đồng mỗi người.

Buổi tối: Bò nướng Lạc Cảnh và món đặc sản miền biển

Trước khi rời Nha Trang, thưởng thức bò nướng Lạc Cảnh trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm là trải nghiệm không thể bỏ qua. Bò được ướp mật ong và hơn 10 loại gia vị gia truyền, xắt miếng vuông 2 cm, nướng trên bếp than hồng, ăn kèm rau sống, bánh mì và chấm muối chanh ớt hoặc chao đỏ. Ngoài ra, quán còn phục vụ cơm chiên lá é, lươn um sữa tươi… giá mỗi món từ 100.000 đồng.

Ảnh MIA

Trong hành trình ẩm thực, du khách có thể ghé tháp Trầm Hương, tháp Bà Ponagar, Bảo tàng Hải dương học hay núi Cô Tiên, thuận tiện di chuyển từ trung tâm. Những điểm check-in này vừa giúp chuyến đi thêm trọn vẹn, vừa lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình 48 giờ sành ăn Nha Trang.