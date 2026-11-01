Ăn lạc mỗi ngày có thể giúp não khỏe hơn khi về già

Mới đây, các nhà khoa học Hà Lan phát hiện việc ăn lạc không muối đều đặn có thể mang lại một số lợi ích cho não bộ, đặc biệt ở những người lớn tuổi.

Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Y khoa Đại học Maastricht (Hà Lan) đã theo dõi 31 người khỏe mạnh, trong độ tuổi từ 60 đến 75. Những người tham gia được yêu cầu ăn 60 g lạc rang còn vỏ lụa, không thêm muối mỗi ngày trong 16 tuần. Họ cũng trải qua một giai đoạn 16 tuần không ăn lạc để các nhà khoa học so sánh kết quả.

Một thử nghiệm nhỏ cho thấy ăn lạc thường xuyên có thể giúp não bộ của người lớn tuổi phản ứng tốt hơn với insulin tại những vùng liên quan đến trí nhớ. Ảnh: Shutterstock.

Sau thời gian theo dõi, các nhà khoa học nhận thấy việc ăn lạc đã làm thay đổi cách một số vùng não phản ứng với insulin, loại hormone thường được biết đến với vai trò kiểm soát lượng đường trong máu.

Thực ra, insulin còn có vai trò quan trọng đối với não bộ, nhất là trong quá trình học hỏi và ghi nhớ. Khi tuổi càng cao, não có thể trở nên kém nhạy với hormone này, một trong những thay đổi được cho là có liên quan đến tình trạng suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi.

Để kiểm tra, nhóm nghiên cứu đưa insulin vào cơ thể người tham gia qua đường mũi, sau đó sử dụng máy chụp cộng hưởng từ để quan sát sự thay đổi lưu lượng máu trong não. Kết quả cho thấy những người ăn lạc trong 16 tuần có phản ứng với insulin khác so với giai đoạn không ăn lạc.

Sự thay đổi chủ yếu xuất hiện ở một số vùng thuộc bán cầu não phải, trong đó có hồi hải mã, khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và lưu giữ ký ức. Nhóm nghiên cứu đánh giá đây là dấu hiệu có lợi, cho thấy việc ăn lạc có thể ảnh hưởng đến cách não bộ sử dụng insulin.

Đây không phải lần đầu nhóm nghiên cứu tìm thấy những thay đổi tích cực khi người lớn tuổi ăn lạc. Trong một phân tích trước đó trên cùng nhóm người tham gia, các nhà khoa học ghi nhận lượng máu lưu thông trong toàn bộ não tăng khoảng 3,6% sau 16 tuần ăn lạc.

Trí nhớ cũng có dấu hiệu cải thiện. Trong bài kiểm tra khả năng nhớ lại các từ đã được học trước đó, kết quả của người tham gia tăng khoảng 5,8% so với giai đoạn không ăn lạc. Dù vậy, nhóm nghiên cứu không ghi nhận sự cải thiện rõ rệt ở một số khả năng khác như tốc độ xử lý thông tin hay thực hiện các công việc đòi hỏi sự tập trung và kiểm soát.

Theo TS Peter Joris, người phụ trách nghiên cứu, những thay đổi trong cách não phản ứng với insulin có thể góp phần lý giải kết quả cải thiện trí nhớ được ghi nhận trước đó. Tuy nhiên, nhóm vẫn cần tìm hiểu thêm để xác định mối liên hệ giữa hai hiện tượng.

Lạc chứa nhiều chất béo không bão hòa, chất xơ, vitamin, khoáng chất và protein thực vật. Trong đó, một loại axit amin có tên L-arginine có thể giúp cơ thể tạo ra nitric oxide, chất tham gia vào quá trình điều hòa mạch máu và đã được nghiên cứu về vai trò đối với khả năng học tập, ghi nhớ.

Các nhà khoa học cho rằng những thành phần dinh dưỡng trong lạc có thể cùng góp phần tạo nên những thay đổi quan sát được. Dù vậy, hiện chưa rõ chất nào giữ vai trò quan trọng nhất, cũng như liệu ăn lạc theo cách chế biến khác có mang lại kết quả tương tự hay không.

Nghiên cứu mới chỉ có 31 người tham gia, tất cả đều là người lớn tuổi khỏe mạnh. Vì vậy, chưa thể khẳng định ăn lạc hằng ngày sẽ ngăn ngừa suy giảm trí nhớ hoặc các bệnh như Alzheimer. Thời gian theo dõi 16 tuần cũng chưa đủ để đánh giá tác động lâu dài.

Với những người yêu thích món ăn này, lạc rang không muối có thể là một lựa chọn trong chế độ ăn đa dạng, miễn là phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và không bị dị ứng lạc