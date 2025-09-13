Hà Nội

Kho tri thức

Ám ảnh lời nguyền 'ai mở sẽ chết' trên mộ cháu gái hoàng hậu Trung Hoa

Ngôi mộ bí ẩn tại Tây An được cho là của cháu gái Hoàng hậu Dương Lệ Hoa, bên trong ẩn chứa lời nguyền “ai mở sẽ chết” khiến nhiều người ám ảnh.

Vào năm 1957, tại công trường Lương Gia Trang ở ngoại ô Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc), một nhóm công nhân khi đang dùng xẻng xúc đất thì bỗng phát hiện vật cứng ở bên dưới lòng đất. Sau khi gạt lớp đất đá bụi phủ bên trên thì một phiến đá xanh được chạm khắc vô cùng tinh xảo cũng lộ ra khiến ai nấy đều kinh ngạc. Nhận thấy đây không phải là phiến đá tầm thường nên họ đã báo với quản lý công trường.

Nơi tìm được ngôi mộ cổ.
Nơi tìm được ngôi mộ cổ.
Bốn chữ &quot;khai giả tức tử&quot; được khắc trên nắp quan tài khiến nhiều người rùng mình và tin rằng đó là lời nguyền.
Bốn chữ "khai giả tức tử" được khắc trên nắp quan tài khiến nhiều người rùng mình và tin rằng đó là lời nguyền.

Theo thông tin của các nhà khảo cổ, chủ nhân của ngôi mộ này là cháu ngoại của Hoàng hậu Dương Lệ Hoa - Lý Tịnh Huấn. Khi qua đời, cô bé chỉ mới 9 tuổi. Trong sử sách có ghi, quá bất ngờ về cái chết của cháu gái, Hoàng hậu Dương Lệ Hoa lệnh cho chôn cất Lý Tịnh Huấn bằng một quan tài to hơn của Hoàng đế Tùy Văn Đế Dương Kiên.

Tranh vẽ công chúa Lý Tịnh Huấn
Tranh vẽ công chúa Lý Tịnh Huấn
Một số món đồ bồi táng bên trong rất có giá trị.
Một số món đồ bồi táng bên trong rất có giá trị.

Chiếc quách hay còn gọi là chiếc hòm được làm bằng đá bảo quản thi thể của Lý Tịnh Huấn được Hoàng hậu thuê một tay nghề nổi tiếng lúc bấy giờ chế tạo một cách khéo léo, mang phong cách cung điện. Mái vòm của chiếc quách cũng được chạm khắc tỉ mỉ. Khi các nhà khảo cổ phát hiện, họ nói rằng giá trị của chiếc quách này không thể ước tính được.

Trong chiếc quách, các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra một số lượng lớn các vật dụng quý giá khác. Bởi vì chủ nhân là một cô bé mới 9 tuổi nên hầu hết những vật ấy là đồ trang sức được thiết kế tinh xảo, đặc biệt là chiếc vòng cổ được làm bằng đá quý ngọc trai. Bên cạnh đó, có rất nhiều viên ngọc quý trong chiếc quách này khiến các nhà khảo cổ bị sốc vì giá trị không thể ước tính được. Hiện tại, chiếc vòng cổ quý giá này đang được bảo quản trong bảo tàng quốc gia Trung Quốc.

Chai thủy tinh hình bầu dục khiến các nhà khảo cổ bị sốc vì giá trị của nó.
Chai thủy tinh hình bầu dục khiến các nhà khảo cổ bị sốc vì giá trị của nó.

Ngoài ra, có một báu vật được tìm thấy trong lăng mộ đó là chai thủy tinh hình bầu dục khiến các nhà khảo cổ mắt tròn mắt dẹt vì công nghệ thổi thủy tinh thời cổ đại không gì so sánh được. Tuy nhiên, sau tất cả, có một sự việc khiến mọi người rùng mình khi phát hiện trên nắp chiếc quách có 4 chữ "khai giả tức tử", nghĩa là nếu ai mở ra thì sẽ chết tạo ra một sự bí ẩn hơn về ngôi mộ cổ này. Nhiều nhà khảo cổ tin rằng, đó là lý do tại sao ngôi mộ này đã tồn tại hơn 1400 năm mà không bị đánh cắp chỉ vì 4 chữ khắc trên nắp chiếc quách.

Trên trang Zhihu, nhiều người đã để lại bình luận về 4 chữ bí ẩn này. Một số người cho rằng, đây được xem là lời nguyền khủng khiếp đối với những kẻ có ý định trộm ngôi mộ. Nhưng bên cạnh đó, một số tin rằng khi Lý Tịnh Huấn qua đời, người đau khổ nhất chính là người bà Dương Lệ Hoa. Nhiều giả thuyết cho rằng, bà cố tình khắc lên 4 chữ này để muốn bảo vệ cháu gái yêu quý của mình ngay khi chúng không còn trên cõi đời này.

