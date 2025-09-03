Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mở mộ cổ, ngỡ ngàng phát hiện bộ dụng cụ phẫu thuật 1.000 năm tuổi

Kho tri thức

Mở mộ cổ, ngỡ ngàng phát hiện bộ dụng cụ phẫu thuật 1.000 năm tuổi

Vị bác sĩ phẫu thuật này có trong ngôi mộ của mình nhiều loại dao phẫu thuật, kim, thuốc mỡ độc lạ.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại di chỉ khảo cổ Huaca Las Ventanas ở vùng Lambayeque, Peru, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Quốc gia Sicán, bất ngờ tìm thấy một hiện vật cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Tại di chỉ khảo cổ Huaca Las Ventanas ở vùng Lambayeque, Peru, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Quốc gia Sicán, bất ngờ tìm thấy một hiện vật cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Cụ thể là trong một ngôi mộ cổ có niên đại thuộc thời kỳ Middle Sicán (năm 900- năm 1050 Sau Công Nguyên), các chuyên gia tìm thấy có một bó đồ tùy táng được chôn cất khéo léo trong mộ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Cụ thể là trong một ngôi mộ cổ có niên đại thuộc thời kỳ Middle Sicán (năm 900- năm 1050 Sau Công Nguyên), các chuyên gia tìm thấy có một bó đồ tùy táng được chôn cất khéo léo trong mộ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Điều đáng nói, bó đồ tùy táng này bao gồm một bộ dụng cụ phẫu thuật chứa bộ dùi, kim, thuốc mỡ và 50 dao phẫu thuật với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau. Hầu hết chúng được làm từ hợp kim đồng có hàm lượng asen cao. Một số có chuôi gỗ. Ngoài ra còn có một con dao tumi, một con dao nghi lễ có lưỡi hình bán nguyệt. Bên cạnh tumi là một miếng kim loại có biểu tượng liên quan đến dụng cụ phẫu thuật. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Điều đáng nói, bó đồ tùy táng này bao gồm một bộ dụng cụ phẫu thuật chứa bộ dùi, kim, thuốc mỡ và 50 dao phẫu thuật với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau. Hầu hết chúng được làm từ hợp kim đồng có hàm lượng asen cao. Một số có chuôi gỗ. Ngoài ra còn có một con dao tumi, một con dao nghi lễ có lưỡi hình bán nguyệt. Bên cạnh tumi là một miếng kim loại có biểu tượng liên quan đến dụng cụ phẫu thuật. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Bằng chứng này cho thấy người quá cố là một bác sĩ phẫu thuật. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Bằng chứng này cho thấy người quá cố là một bác sĩ phẫu thuật. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Bộ dụng cụ phẫu thuật đặc biệt thu hút sự quan tâm của các nhà khảo cổ học. Đây cũng là phát hiện đầu tiên thuộc loại này được tìm thấy ở Peru. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Bộ dụng cụ phẫu thuật đặc biệt thu hút sự quan tâm của các nhà khảo cổ học. Đây cũng là phát hiện đầu tiên thuộc loại này được tìm thấy ở Peru. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống. Thiên Đăng - (Theo thehistoryblog)
https://www.thehistoryblog.com/archives/63683
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Bộ dụng cụ #phẫu thuật #ngôi mộ #bác sĩ #hiện vật #chôn cất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT