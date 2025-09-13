Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngoài Càn Long, Hòa Thân còn được ông lớn nào 'chống lưng'?

Kho tri thức

Ngoài Càn Long, Hòa Thân còn được ông lớn nào 'chống lưng'?

Không chỉ được vua Càn Long tin nhiệm và trọng dụng, tham quan Hòa Thân còn được một nhân vật quyền lực "chống lưng". Người đó chính là Hòa Lâm.

Tâm Anh (TH)
Hòa Thân (1750 - 1799) là trọng thần dưới thời vua Càn Long và là đại tham quan khét tiếng của nhà Thanh. Với sự thông minh, khôn khéo, biết cách lấy lòng nhà vua, Hòa Thân thăng tiến nhanh trên quan trường, đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Hòa Thân (1750 - 1799) là trọng thần dưới thời vua Càn Long và là đại tham quan khét tiếng của nhà Thanh. Với sự thông minh, khôn khéo, biết cách lấy lòng nhà vua, Hòa Thân thăng tiến nhanh trên quan trường, đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Nhờ được vua Càn Long tin nhiệm, trọng dụng và "che chở", Hòa Thân kết bè kết phái, dùng quyền lực để nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền, tích lũy được gia sản khổng lồ bao gồm: tham ô, nhận hối lộ, mua quan bán chức, kinh doanh tiệm cầm đồ, cửa hàng lương thực, nhà trọ, cửa hàng đồ cổ, quán rượu...
Nhờ được vua Càn Long tin nhiệm, trọng dụng và "che chở", Hòa Thân kết bè kết phái, dùng quyền lực để nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền, tích lũy được gia sản khổng lồ bao gồm: tham ô, nhận hối lộ, mua quan bán chức, kinh doanh tiệm cầm đồ, cửa hàng lương thực, nhà trọ, cửa hàng đồ cổ, quán rượu...
Dân gian truyền tai nhau rằng gia sản của Hòa Thân nhiều đến mức cái gì hoàng đế Càn Long có thì tham quan này cũng có. Cái mà vua Càn Long không có thì chưa chắc Hòa Thân không có.
Dân gian truyền tai nhau rằng gia sản của Hòa Thân nhiều đến mức cái gì hoàng đế Càn Long có thì tham quan này cũng có. Cái mà vua Càn Long không có thì chưa chắc Hòa Thân không có.
Tham quan Hòa Thân không chỉ có một chỗ dựa duy nhất. Theo các nhà nghiên cứu, một nhân vật quyền lực khác che chở. Đó chính là em trai ruột của Hòa Thân tên Hòa Lâm.
Tham quan Hòa Thân không chỉ có một chỗ dựa duy nhất. Theo các nhà nghiên cứu, một nhân vật quyền lực khác che chở. Đó chính là em trai ruột của Hòa Thân tên Hòa Lâm.
Dưới thời vua Càn Long, Hòa Lâm là một vị tướng có tài, lập được nhiều chiến công. Ông từng bình định Tây Tạng, trấn áp khởi nghĩa Miêu - Hồi... Đặc biệt, sau khi tướng Phúc Khang An mất, Hòa Lâm được nhà vua phong làm Đốc biện Quân vụ. Qua đó, Hòa Lâm nắm trong tay binh quyền và có ảnh hưởng lớn.
Dưới thời vua Càn Long, Hòa Lâm là một vị tướng có tài, lập được nhiều chiến công. Ông từng bình định Tây Tạng, trấn áp khởi nghĩa Miêu - Hồi... Đặc biệt, sau khi tướng Phúc Khang An mất, Hòa Lâm được nhà vua phong làm Đốc biện Quân vụ. Qua đó, Hòa Lâm nắm trong tay binh quyền và có ảnh hưởng lớn.
Về mối quan về với Hòa Thân, Hòa Lâm được anh trai chăm sóc từ nhỏ. Do đó, 2 anh em Hòa Thân rất thân thiết và Hòa Lâm rất nghe lời anh trai.
Về mối quan về với Hòa Thân, Hòa Lâm được anh trai chăm sóc từ nhỏ. Do đó, 2 anh em Hòa Thân rất thân thiết và Hòa Lâm rất nghe lời anh trai.
Hòa Lâm nắm binh quyền trong khi Hòa Thân đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong triều nên nhiều người không dám "đắc tội". Sau khi được vua Càn Long nhường ngôi năm 1796, hoàng đế Gia Khánh biết rõ tội trạng của Hòa Thân nhưng chưa thể trị tội tham quan này ngay lập tức.
Hòa Lâm nắm binh quyền trong khi Hòa Thân đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong triều nên nhiều người không dám "đắc tội". Sau khi được vua Càn Long nhường ngôi năm 1796, hoàng đế Gia Khánh biết rõ tội trạng của Hòa Thân nhưng chưa thể trị tội tham quan này ngay lập tức.
Vua Gia Khánh phải cân nhắc kỹ mọi hành động để tránh gây ra "sóng gió" triều đình khi xử tội Hòa Thân. Bởi lẽ, nếu Vua Gia Khánh vội vã định tội Hòa Thân thì 2 anh em họ mà hợp tác thì có thể khiến vương triều nhà Thanh lung lay, thậm chí có nguy cơ sụp đổ.
Vua Gia Khánh phải cân nhắc kỹ mọi hành động để tránh gây ra "sóng gió" triều đình khi xử tội Hòa Thân. Bởi lẽ, nếu Vua Gia Khánh vội vã định tội Hòa Thân thì 2 anh em họ mà hợp tác thì có thể khiến vương triều nhà Thanh lung lay, thậm chí có nguy cơ sụp đổ.
Vào năm 1796, Hòa Lâm chết vì bệnh dịch ở quân doanh Quế Châu. Cái chết của em trai khiến Hòa Thân mất đi chỗ dựa vững chắc. Vua Gia Khánh nắm bắt thời cơ này để từng bước lên kế hoạch trị tội Hòa Thân.
Vào năm 1796, Hòa Lâm chết vì bệnh dịch ở quân doanh Quế Châu. Cái chết của em trai khiến Hòa Thân mất đi chỗ dựa vững chắc. Vua Gia Khánh nắm bắt thời cơ này để từng bước lên kế hoạch trị tội Hòa Thân.
Theo Thanh sử cảo, sau khi vua Càn Long băng hà vào năm 1799, vua Gia Khánh đã công bố 20 tội danh của Hòa Thân và ra lệnh tịch thu gia sản. Số tài sản của tham quan này bị triều đình tịch thu ước lượng vào khoảng 1.100 triệu lạng bạc, tương đương với số tiền mà quốc khố của nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được. Hoàng đế Gia Khánh ban cho Hòa Thân được chết toàn thây, dùng khăn trắng tự sát. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Theo Thanh sử cảo, sau khi vua Càn Long băng hà vào năm 1799, vua Gia Khánh đã công bố 20 tội danh của Hòa Thân và ra lệnh tịch thu gia sản. Số tài sản của tham quan này bị triều đình tịch thu ước lượng vào khoảng 1.100 triệu lạng bạc, tương đương với số tiền mà quốc khố của nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được. Hoàng đế Gia Khánh ban cho Hòa Thân được chết toàn thây, dùng khăn trắng tự sát. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.
Tâm Anh (TH)
#Hòa Thân #Hòa Lâm #tham quan nhà Thanh #vua Càn Long #vua Gia Khánh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT