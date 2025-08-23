Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ám ảnh loài hoa 'mặt quỷ', nguy cơ tuyệt chủng đặc biệt cao

Giải mã

Ám ảnh loài hoa 'mặt quỷ', nguy cơ tuyệt chủng đặc biệt cao

Hoa lan mặt quỷ (Telipogon diabolicus) là một trong những loài lan kỳ lạ và hiếm nhất thế giới, khiến giới khoa học lẫn người yêu hoa phải kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)
1. Hình dáng như khuôn mặt quỷ. Trung tâm của bông hoa có cấu trúc giống gương mặt quỷ, tạo nên dáng vẻ vừa bí ẩn vừa rùng rợn. Ảnh: Pinterest.
1. Hình dáng như khuôn mặt quỷ. Trung tâm của bông hoa có cấu trúc giống gương mặt quỷ, tạo nên dáng vẻ vừa bí ẩn vừa rùng rợn. Ảnh: Pinterest.
2. Mới được phát hiện gần đây. Loài hoa này chỉ được các nhà khoa học chính thức công bố vào năm 2016 tại Colombia. Ảnh: Pinterest.
2. Mới được phát hiện gần đây. Loài hoa này chỉ được các nhà khoa học chính thức công bố vào năm 2016 tại Colombia. Ảnh: Pinterest.
3. Phạm vi phân bố cực kỳ hạn hẹp. Telipogon diabolicus chỉ được tìm thấy trong một khu rừng nhỏ trên dãy Andes, khiến nó trở thành loài đặc hữu quý hiếm. Ảnh: thursd.com.
3. Phạm vi phân bố cực kỳ hạn hẹp. Telipogon diabolicus chỉ được tìm thấy trong một khu rừng nhỏ trên dãy Andes, khiến nó trở thành loài đặc hữu quý hiếm. Ảnh: thursd.com.
Kích thước khá nhỏ bé. Mỗi bông hoa chỉ rộng khoảng 0,5 đến 0,7 cm, nhưng chi tiết của nó lại vô cùng tinh xảo và khác thường. Ảnh: old-en.ug.edu.pl.
Kích thước khá nhỏ bé. Mỗi bông hoa chỉ rộng khoảng 0,5 đến 0,7 cm, nhưng chi tiết của nó lại vô cùng tinh xảo và khác thường. Ảnh: old-en.ug.edu.pl.
5. Tên gọi mang tính biểu tượng. Từ “diabolicus” trong tên khoa học xuất phát từ hình dáng trung tâm hoa giống khuôn mặt ma quỷ. Ảnh: googleusercontent.com.
5. Tên gọi mang tính biểu tượng. Từ “diabolicus” trong tên khoa học xuất phát từ hình dáng trung tâm hoa giống khuôn mặt ma quỷ. Ảnh: googleusercontent.com.
6. Có nguy cơ tuyệt chủng cao. Do phạm vi phân bố quá hẹp và môi trường sống bị đe dọa, Telipogon diabolicus nằm trong tình trạng cực kỳ nguy cấp. Ảnh: Pinterest.
6. Có nguy cơ tuyệt chủng cao. Do phạm vi phân bố quá hẹp và môi trường sống bị đe dọa, Telipogon diabolicus nằm trong tình trạng cực kỳ nguy cấp. Ảnh: Pinterest.
7. Hấp dẫn giới nghiên cứu. Không chỉ độc đáo về hình dạng, loài hoa này còn giúp các nhà thực vật học hiểu thêm về sự tiến hóa của hoa lan. Ảnh: googleusercontent.com.
7. Hấp dẫn giới nghiên cứu. Không chỉ độc đáo về hình dạng, loài hoa này còn giúp các nhà thực vật học hiểu thêm về sự tiến hóa của hoa lan. Ảnh: googleusercontent.com.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
T.B (tổng hợp)
#hoa lan mặt quỷ #Telipogon diabolicus #hoa lan hiếm #hoa lan nguy cấp #loài hoa đặc hữu Colombia #hoa lan dãy Andes

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT