Anno 1800 giảm sốc 90 trên Steam bùng nổ người chơi

Số hóa

Tựa game xây dựng đình đám Anno 1800 bất ngờ bùng nổ trên Steam khi giảm giá tới 90, thu hút lượng người chơi tăng vọt chưa từng thấy.

Thiên Trang (TH)
Anno 1800 ra mắt từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ.
Đợt giảm giá sốc tới 90 trên Steam khiến game chỉ còn 99.000 VND.
Trong tuần qua, số người chơi đồng thời đạt hơn 15.500, mức cao nhất từ tháng 3.
Con số này thậm chí vượt cả sự kiện chơi miễn phí cuối năm 2023.
Bên cạnh giá rẻ, Anno 1800 hấp dẫn nhờ bối cảnh Cách mạng Công nghiệp.
Người chơi được trải nghiệm xây dựng đô thị, phát triển cảng và công nghiệp.
Hệ thống “chuyên gia” cùng chuỗi nội dung đồ sộ tạo chiều sâu chiến lược hiếm có.
Đợt sale kết thúc 29/8, là cơ hội vàng cho game thủ yêu thích dòng xây dựng quản lý.
