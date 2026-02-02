Hà Nội

AI Moltbot gây sốt giới công nghệ nhưng tiềm ẩn rủi ro lớn

Số hóa

AI Moltbot gây sốt giới công nghệ nhưng tiềm ẩn rủi ro lớn

Moltbot có khả năng “làm việc thay con người”, đang khiến giới công nghệ phát cuồng, song các chuyên gia cảnh báo rủi ro bảo mật rất nghiêm trọng.

Thiên Trang (TH)
Trong những tuần gần đây, Moltbot nổi lên như một tác nhân AI có khả năng thực hiện trực tiếp các tác vụ trên máy tính thay cho người dùng.
Khác với chatbot thông thường, Moltbot có thể quản lý lịch, gửi email, thao tác trình duyệt và xử lý công việc hành chính dựa trên dữ liệu cá nhân.
Việc chạy dưới dạng mã nguồn mở trên máy cá nhân giúp Moltbot linh hoạt hơn, đồng thời kết nối với các mô hình AI lớn như OpenAI, Google hay Anthropic.
Tuy nhiên, để hoạt động hiệu quả, Moltbot yêu cầu quyền truy cập cấp quản trị, cho phép đọc ghi file và thực thi lệnh hệ thống.
Theo chuyên gia Rachel Tobac, điều này mở ra nguy cơ tin tặc chiếm quyền máy tính chỉ thông qua một tin nhắn thao túng AI.
Hình thức tấn công prompt injection, vốn đã được ghi nhận, có thể khiến AI agent thực hiện các hành động nguy hiểm ngoài kiểm soát.
Thực tế, chuyên gia Jamieson O’Reilly đã phát hiện thông tin đăng nhập và khóa API liên quan Moltbot từng bị lộ trên web.
Ngay cả đội ngũ phát triển cũng thừa nhận Moltbot là công cụ “đầy góc cạnh sắc nhọn”, hữu ích nhưng chỉ phù hợp với người hiểu rõ rủi ro bảo mật.
Mời quý độc giả xem thêm video: Thủ đoạn “mượn mặt” của đường dây đánh bạc và rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng | VTV24
Thiên Trang (TH)
#AI Moltbot #bảo mật #tấn công mạng #AI mở #rủi ro

