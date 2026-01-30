Hà Nội

Bảo vệ dữ liệu Google chỉ với 3 bước ai cũng làm được

Số hóa

Bảo vệ dữ liệu Google chỉ với 3 bước ai cũng làm được

Google thu thập lượng lớn dữ liệu người dùng, nhưng chỉ với 3 thiết lập đơn giản, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát quyền riêng tư và hạn chế bị theo dõi.

Thiên Trang (TH)
Trong kỷ nguyên số, dữ liệu cá nhân trở thành tài sản giá trị nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu bị khai thác quá mức.
Google thu thập thông tin từ tìm kiếm, Gmail, YouTube đến Maps nhằm cá nhân hóa trải nghiệm và phục vụ quảng cáo.
Người dùng có thể chủ động bảo vệ quyền riêng tư bằng cách quản lý hoạt động Web &amp; App Activity trong tài khoản Google. (Nguồn: PCMag)
Việc tắt hoặc đặt chế độ tự động xóa lịch sử sau 3, 18 hoặc 36 tháng giúp giảm đáng kể lượng dữ liệu bị lưu trữ.
Một bước quan trọng khác là kiểm soát Google Maps Timeline, nơi ghi lại chi tiết vị trí và hành trình di chuyển. (Nguồn: PCMag)
Người dùng nên tắt theo dõi vị trí liên tục hoặc chỉ cho phép lưu vị trí khi thực sự sử dụng ứng dụng.
Ngoài ra, việc vô hiệu hóa quảng cáo cá nhân hóa giúp hạn chế Google và đối tác sử dụng dữ liệu để nhắm mục tiêu quảng cáo.
Chỉ với ba bước đơn giản này, người dùng có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân tốt hơn và chủ động hơn trong thế giới số.
Mời quý độc giả xem thêm video: Nở rộ nhiều chiêu trò lừa đảo từ công nghệ AI | Bản tin 141
#bảo vệ dữ liệu #Google #quyền riêng tư #quản lý hoạt động #chống theo dõi #quảng cáo cá nhân hóa

