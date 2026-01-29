Hà Nội

Coder ồ ạt mất việc, CEO Nvidia khuyên Gen Z bỏ học code

Coder ồ ạt mất việc, CEO Nvidia khuyên Gen Z bỏ học code

Khi AI có thể tự viết mã trong vài giây, CEO Jensen Huang cho rằng giới trẻ nên học tư duy giải quyết vấn đề thay vì chỉ học code.

Thiên Trang (TH)
Thị trường công nghệ toàn cầu đang chứng kiến làn sóng sa thải lớn khi hàng trăm nghìn lập trình viên, chủ yếu ở cấp độ junior, phải rời khỏi cuộc chơi.
Dữ liệu từ Layoffs.fyi cho thấy chỉ riêng năm 2023 và đầu 2024 đã có hơn 300.000 nhân sự công nghệ bị cắt giảm do công việc mang tính lặp lại bị AI thay thế.
Trong bối cảnh đó, CEO Nvidia Jensen Huang gây tranh cãi khi khuyên Gen Z và Gen Alpha không cần học code mà nên tập trung vào khả năng giải quyết vấn đề.
Goldman Sachs cũng dự báo AI có thể thay thế hoặc hỗ trợ tới 300 triệu việc làm toàn thời gian trên toàn cầu trong tương lai gần.
Khi các công cụ như ChatGPT hay GitHub Copilot có thể viết code nhanh và chính xác hơn con người, giá trị của việc chỉ biết lập trình đang giảm mạnh.
Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tư duy phân tích, sáng tạo và lập luận logic mới là những kỹ năng được doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu đến năm 2027.
Thế hệ trẻ cần học cách thiết kế hệ thống, đặt đúng bài toán và sử dụng AI như một công cụ, thay vì trở thành người thực thi các dòng lệnh.
Trong kỷ nguyên AI, người làm chủ tương lai không phải là người viết code giỏi nhất, mà là người hiểu con người và giải quyết được những vấn đề thực tế.
Thiên Trang (TH)
