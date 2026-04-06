Kể từ ngày 1/1/2027, ôtô sẽ không phải dán tem kiểm định trên kính trước, việc quản lý phương tiện được thực hiện thông qua dữ liệu điện tử kết hợp camera AI.

Video: Bỏ tem đăng kiểm dán trên kính ôtô từ năm 2027.

Theo Nghị định 89/2026 do Chính phủ mới ban hành, có hiệu lực từ 1/1/2027, ôtô sẽ không còn phải dán tem kiểm định trên kính trước. Việc quản lý phương tiện sẽ được thực hiện hoàn toàn thông qua dữ liệu điện tử, kết hợp hệ thống camera AI và các nền tảng số.

Đại diện Cục Đăng kiểm cho biết việc bỏ tem dán giúp giảm chi phí in ấn cho các trung tâm đăng kiểm. Đồng thời, hạn chế tình trạng tem bị bong tróc, hư hỏng hoặc làm giả. Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát cũng thuận lợi hơn khi lực lượng chức năng khai thác trực tiếp dữ liệu số, không phụ thuộc vào tem dán trên kính xe.

Thúc đẩy số hóa quản lý - bỏ dán tem kiểm định trên kính ôtô từ 2027.

Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn, phục vụ tốt việc cấp và quản lý giấy chứng nhận kiểm định điện tử, tiến tới hiện đại hóa toàn diện công tác đăng kiểm phương tiện.

Trước đó, Nghị định 364 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2026 đã quy định không dán tem thu phí sử dụng đường bộ trên kính xe ôtô. Như vậy, đến 2027, ôtô lưu hành trên cả nước sẽ được bỏ toàn bộ các loại tem dán trên kính xe.

Việt Nam hiện có khoảng 5 triệu ôtô đang lưu hành, và mỗi năm có thêm nửa triệu xe mới đăng ký. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, việc tinh giản thủ tục như bỏ tem thu phí là bước đi cần thiết nhằm giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí và tăng tính hiệu quả trong quản lý giao thông.

Tem kiểm định ôtô (tem đăng kiểm) theo quy định phảo được dán tại góc trên bên phải, mặt trong kính chắn gió phía trước theo chiều tiến của ô tô. Đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc, tem được dán vào khung xe, gần vị trí biển số. Tuy nhiên, từ 1/3/2026, tất cả cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc đã thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử. Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi giấy) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe. Trên giấy chứng nhận kiểm định sẽ thể hiện đầy đủ thông tin về phương tiện, thời hạn kiểm định, mức khí thải mà xe đạt được (như mức 3, mức 4…). Đồng thời, giấy chứng nhận có mã QR-code liên kết tới bản điện tử được lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm.

