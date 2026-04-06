Thúc đẩy số hóa quản lý - bỏ dán tem kiểm định trên kính ôtô từ 2027

Kể từ ngày 1/1/2027, ôtô sẽ không phải dán tem kiểm định trên kính trước, việc quản lý phương tiện được thực hiện thông qua dữ liệu điện tử kết hợp camera AI.

Nguyễn Anh
Video: Bỏ tem đăng kiểm dán trên kính ôtô từ năm 2027.

Theo Nghị định 89/2026 do Chính phủ mới ban hành, có hiệu lực từ 1/1/2027, ôtô sẽ không còn phải dán tem kiểm định trên kính trước. Việc quản lý phương tiện sẽ được thực hiện hoàn toàn thông qua dữ liệu điện tử, kết hợp hệ thống camera AI và các nền tảng số.

Đại diện Cục Đăng kiểm cho biết việc bỏ tem dán giúp giảm chi phí in ấn cho các trung tâm đăng kiểm. Đồng thời, hạn chế tình trạng tem bị bong tróc, hư hỏng hoặc làm giả. Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát cũng thuận lợi hơn khi lực lượng chức năng khai thác trực tiếp dữ liệu số, không phụ thuộc vào tem dán trên kính xe.

Thúc đẩy số hóa quản lý - bỏ dán tem kiểm định trên kính ôtô từ 2027.

Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn, phục vụ tốt việc cấp và quản lý giấy chứng nhận kiểm định điện tử, tiến tới hiện đại hóa toàn diện công tác đăng kiểm phương tiện.

Trước đó, Nghị định 364 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2026 đã quy định không dán tem thu phí sử dụng đường bộ trên kính xe ôtô. Như vậy, đến 2027, ôtô lưu hành trên cả nước sẽ được bỏ toàn bộ các loại tem dán trên kính xe.

Như vậy, đến 2027, ôtô lưu hành trên cả nước sẽ được bỏ toàn bộ các loại tem dán trên kính xe.

Việt Nam hiện có khoảng 5 triệu ôtô đang lưu hành, và mỗi năm có thêm nửa triệu xe mới đăng ký. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, việc tinh giản thủ tục như bỏ tem thu phí là bước đi cần thiết nhằm giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí và tăng tính hiệu quả trong quản lý giao thông.

Tem kiểm định ôtô (tem đăng kiểm) theo quy định phảo được dán tại góc trên bên phải, mặt trong kính chắn gió phía trước theo chiều tiến của ô tô. Đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc, tem được dán vào khung xe, gần vị trí biển số.

Tuy nhiên, từ 1/3/2026, tất cả cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc đã thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử. Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi giấy) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Trên giấy chứng nhận kiểm định sẽ thể hiện đầy đủ thông tin về phương tiện, thời hạn kiểm định, mức khí thải mà xe đạt được (như mức 3, mức 4…). Đồng thời, giấy chứng nhận có mã QR-code liên kết tới bản điện tử được lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm.

#bỏ dán tem kiểm định trên kính ôtô #kiểm định #quản lý phương tiện #dữ liệu điện tử #công nghệ AI #đăng kiểm

Số hóa - Xe

Siết đăng kiểm, ôtô "trượt" kiểm định chưa hết hạn cũng cấm lưu hành

Nghị định 89/2026 chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2026, bổ sung quy định về đăng kiểm điện tử và siết chặt các trường hợp giấy chứng nhận hết hiệu lực.

Video: Tiêu chuẩn khí thải ôtô được áp dụng từ 01/03/2026 (Nguồn VTV24)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2026 nhằm thay thế Nghị định 166/2024, thiết lập khung pháp lý mới nghiêm ngặt hơn đối với dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Quy định mới tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Từ ngày 1/7/2026, các quy định này sẽ chính thức đi vào đời sống, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hoạt động quản lý phương tiện dựa trên nền tảng số.

Số hóa - Xe

Xe ôtô sẽ được cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử từ 1/3

Từ 1/3, chủ xe cơ giới sẽ được cấp chứng nhận kiểm định điện tử nhằm giúp giảm chi phí vận hành, hạn chế rủi ro thất lạc giấy tờ và tạo tiền đề cho việc số hóa.

Video: Xe ôtô sẽ được cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử từ 1/3 (THĐT).

Sự chuyển đổi từ hình thức cấp chứng nhận bản giấy truyền thống sang định dạng điện tử đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác quản lý phương tiện giao thông tại Việt Nam. Thay vì phải bảo quản tờ giấy chứng nhận vốn dễ hư hỏng hoặc thất lạc, từ đầu tháng 3, các chủ xe sẽ được hệ thống đăng kiểm ghi nhận kết quả kiểm định trực tuyến ngay sau khi phương tiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Việc số hóa này giúp các trung tâm đăng kiểm tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn phôi chuyên dùng, đồng thời giảm bớt các thủ tục cấp lại phiền hà cho người dân khi chẳng may làm mất bản gốc.

Số hóa - Xe

Chuyển đổi số trong đăng kiểm ôtô - sắp có chứng nhận điện tử

Chứng nhận kiểm định điện tử dự kiến được cấp từ tháng 3, thay thế giấy truyền thống, nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế giả mạo giấy tờ và dễ dàng tra cứu.

Video: Những trường hợp ôtô bị từ chối đăng kiểm mà tài xế cần lưu ý

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chủ phương tiện ôtô có thể đón nhận một thay đổi đáng chú ý trong hoạt động đăng kiểm khi giấy chứng nhận kiểm định dự kiến được cấp dưới dạng bản điện tử, thay cho hình thức giấy truyền thống.

