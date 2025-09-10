Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
ADN hé lộ con người đến lục địa Australia vào 50.000 năm trước

Giải mã

ADN hé lộ con người đến lục địa Australia vào 50.000 năm trước

Nghiên cứu di truyền học mới đây cho thấy người Neanderthal đến lục địa Australia vào khoảng 50.000 năm trước thay vì 65.000 năm như suy đoán trước đây.

Tâm Anh (theo Ancient Origins)
Một nghiên cứu di truyền học mới phân tích dấu vết ADN của người Neanderthal ở người hiện đại (Homo sapiens) chỉ ra họ đã đến lục địa Australia vào khoảng 50.000 năm trước. Trước đó, các nhà khoa học ước tính thời điểm người Neanderthal đến lục địa Australia cách đây khoảng 65.000 năm. Ảnh: Kgbo/CC BY-SA 4.0.
Một nghiên cứu di truyền học mới phân tích dấu vết ADN của người Neanderthal ở người hiện đại (Homo sapiens) chỉ ra họ đã đến lục địa Australia vào khoảng 50.000 năm trước. Trước đó, các nhà khoa học ước tính thời điểm người Neanderthal đến lục địa Australia cách đây khoảng 65.000 năm. Ảnh: Kgbo/CC BY-SA 4.0.
Nghiên cứu do James O'Connell, Giáo sư Danh dự Xuất sắc thuộc Khoa Nhân chủng học, Đại học Utah, thực hiện, hợp tác với nhà khảo cổ học Jim Allen từ Đại học La Trobe, Australia và được công bố trên tạp chí Khảo cổ học ở Châu Đại Dương. Ảnh: Luke Durkin/CC BY 2.0.
Nghiên cứu do James O'Connell, Giáo sư Danh dự Xuất sắc thuộc Khoa Nhân chủng học, Đại học Utah, thực hiện, hợp tác với nhà khảo cổ học Jim Allen từ Đại học La Trobe, Australia và được công bố trên tạp chí Khảo cổ học ở Châu Đại Dương. Ảnh: Luke Durkin/CC BY 2.0.
Phát hiện của nhóm chuyên gia làm nổi bật kết luận từ các nghiên cứu di truyền gần đây cho rằng người Homo sapiens và người Neanderthal chỉ giao phối với nhau trong một giai đoạn khoảng vài nghìn năm, từ 43.500 đến 51.500 năm trước. Ảnh: Nature Scientific Reports.
Phát hiện của nhóm chuyên gia làm nổi bật kết luận từ các nghiên cứu di truyền gần đây cho rằng người Homo sapiens và người Neanderthal chỉ giao phối với nhau trong một giai đoạn khoảng vài nghìn năm, từ 43.500 đến 51.500 năm trước. Ảnh: Nature Scientific Reports.
Tất cả đối tượng nghiên cứu, bao gồm người Australia bản địa đều mang trong mình 1 - 4% ADN của người Neanderthal có được thông qua các sự kiện giao phối cận huyết thời xưa. Ảnh: Getty Images.
Tất cả đối tượng nghiên cứu, bao gồm người Australia bản địa đều mang trong mình 1 - 4% ADN của người Neanderthal có được thông qua các sự kiện giao phối cận huyết thời xưa. Ảnh: Getty Images.
Điều này cho thấy tổ tiên người dân bản địa hiện đại ở lục địa Australia không thể đến lục địa này trước khoảng thời gian người Homo sapiens và người Neanderthal có sự giao phối. Ảnh: GREGOIRE CIRADE / SCIENCE PHOTO LIBRARY.
Điều này cho thấy tổ tiên người dân bản địa hiện đại ở lục địa Australia không thể đến lục địa này trước khoảng thời gian người Homo sapiens và người Neanderthal có sự giao phối. Ảnh: GREGOIRE CIRADE / SCIENCE PHOTO LIBRARY.
"Niên đại của hầu hết các địa điểm khảo cổ trên khắp lục địa Australia cho thấy khoảng thời gian từ 43.000 đến 54.000 năm", Giáo sư O'Connell cho biết. Ảnh: Tom Bjorklund.
"Niên đại của hầu hết các địa điểm khảo cổ trên khắp lục địa Australia cho thấy khoảng thời gian từ 43.000 đến 54.000 năm", Giáo sư O'Connell cho biết. Ảnh: Tom Bjorklund.
Bằng chứng di truyền này cung cấp thông tin quan trọng mà các phương pháp xác định niên đại khảo cổ học trước đây có thể đã bỏ qua. Mặc dù các loài vượn người khác, chẳng hạn như Homo erectus, đã sống ở Đông Nam Á hơn 1 triệu năm nhưng họ vẫn chưa di cư ra khu vực khác với số lượng đủ lớn để tạo thành một quần thể ổn định ở lục địa Australia. Ảnh: University of Rochester illustration / Michael Osadciw.
Bằng chứng di truyền này cung cấp thông tin quan trọng mà các phương pháp xác định niên đại khảo cổ học trước đây có thể đã bỏ qua. Mặc dù các loài vượn người khác, chẳng hạn như Homo erectus, đã sống ở Đông Nam Á hơn 1 triệu năm nhưng họ vẫn chưa di cư ra khu vực khác với số lượng đủ lớn để tạo thành một quần thể ổn định ở lục địa Australia. Ảnh: University of Rochester illustration / Michael Osadciw.
Khám phá mới làm nổi bật tầm quan trọng của hành trình hàng di cư bằng đường biển thành công và sự định cư ổn định sau đó của người Homo sapiens tại lục địa Australia. Ảnh: Wikimedia Commons.
Khám phá mới làm nổi bật tầm quan trọng của hành trình hàng di cư bằng đường biển thành công và sự định cư ổn định sau đó của người Homo sapiens tại lục địa Australia. Ảnh: Wikimedia Commons.
Lục địa Australia bị ngăn cách với Đông Nam Á bởi quần đảo Wallacean rộng 1.500 km, đòi hỏi ít nhất 8 chuyến vượt biển riêng biệt. Trong đó, chuyến vượt biển dài nhất với hành trình lên tới 90 km. Ảnh: Z Burian.
Lục địa Australia bị ngăn cách với Đông Nam Á bởi quần đảo Wallacean rộng 1.500 km, đòi hỏi ít nhất 8 chuyến vượt biển riêng biệt. Trong đó, chuyến vượt biển dài nhất với hành trình lên tới 90 km. Ảnh: Z Burian.
Giáo sư O'Connell nhấn mạnh việc di cư là có chủ đích chứ không phải ngẫu nhiên. Người Neanderthal cần phải dùng bè hoặc thuyền chắc chắn có khả năng chở được khoảng 10 người trở lên cùng với thức ăn và nước uống cần thiết để duy trì sự sống cho những người này trong những chuyến đi biển kéo dài vài ngày. Ảnh: Joe McNally, Nat Geo Image Collection.
Giáo sư O'Connell nhấn mạnh việc di cư là có chủ đích chứ không phải ngẫu nhiên. Người Neanderthal cần phải dùng bè hoặc thuyền chắc chắn có khả năng chở được khoảng 10 người trở lên cùng với thức ăn và nước uống cần thiết để duy trì sự sống cho những người này trong những chuyến đi biển kéo dài vài ngày. Ảnh: Joe McNally, Nat Geo Image Collection.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo Ancient Origins)
#nghiên cứu ADN người Neanderthal #giao phối giữa Homo sapiens và Neanderthal #người Neanderthal #người Homo sapiens

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT