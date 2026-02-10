Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Không quân Mỹ cấm binh lính sử dụng kính thông minh

Các nhánh khác của Quân đội Mỹ chỉ cấm thiết bị điện tử cá nhân tại các địa điểm cụ thể, riêng không quân Mỹ cấm tuyệt đối kính thông minh khi mặc quân phục.

Tuệ Minh

Không quân Mỹ đã cấm các quân nhân sử dụng kính thông minh khi đang mặc quân phục, viện dẫn lý do an ninh hoạt động, trong một bản cập nhật quy định về quân phục được ban hành vào ngày 9 tháng 1.

Hướng dẫn cập nhật này nghiêm cấm rõ ràng các loại kính thông minh được trang bị khả năng chụp ảnh, quay video hoặc trí tuệ nhân tạo.

Một phát ngôn viên của Không quân Mỹ cho biết sự thay đổi này xuất phát từ những cân nhắc về an ninh hoạt động, khi công nghệ thiết bị đeo có khả năng ghi hoặc truyền dữ liệu ngày càng phổ biến tại các cơ sở quân sự và đơn vị tác chiến.

header.png
Một binh sĩ thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ đeo kính thông minh Meta.

Dana Thayer, trưởng bộ phận bảo vệ thông tin của Phi đội chiến đấu 104, cho biết chính sách này phản ánh những thách thức do sự gia tăng của các thiết bị đeo được như đồng hồ thông minh, điện thoại di động và kính thông minh tại các cơ sở quân sự.

Ông cho rằng những công nghệ này đặt ra câu hỏi về việc chúng có thể được sử dụng an toàn ở đâu và khi nào, đặc biệt là tại các căn cứ hỗ trợ các nhiệm vụ nhạy cảm.

“Việc một số quân nhân trẻ của chúng ta muốn đón nhận, đeo và sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày là điều tuyệt vời, nhưng nó thực sự không có chỗ đứng tốt trong một căn cứ quân sự, ít nhất là như của chúng ta,” Thayer nói. “Đồng hồ Apple, điện thoại chụp ảnh và những thứ tương tự — chúng ta luôn phải tranh luận xem nên sử dụng chúng ở đâu, không nên sử dụng ở đâu, đại loại vậy, vì vậy đây chỉ là một công nghệ đang phát triển mà chúng ta cần phải đi trước đón đầu.”

Các quân nhân hiện đã bị cấm mang các thiết bị điện tử cá nhân, bao gồm cả thiết bị đeo được, vào các khu vực mật. Quy định cập nhật của Không quân mở rộng cảnh báo đó rộng rãi hơn đối với trang phục quân phục, nhằm giải quyết nguy cơ kính thông minh có thể thu thập hình ảnh, âm thanh hoặc dữ liệu khác mà người đeo không hề hay biết.

Các nhánh khác của quân đội Mỹ chưa áp dụng lệnh cấm toàn quân đối với kính thông minh. Thay vào đó, các quy định của họ thường đề cập đến các thiết bị điện tử cá nhân và cho phép các chỉ huy địa phương có quyền tự quyết lớn hơn. Một số đơn vị thuộc các binh chủng khác cũng đang thử nghiệm kính thông minh cho mục đích bảo trì và huấn luyện.

hhhglas.jpg
Không quân Mỹ cấm tất cả các loại kính thông minh trong lúc mặc đồng phục.

Thayer đặc biệt chỉ ra những lo ngại về các thiết bị như kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo của Meta, có khả năng ghi lại ảnh, video và dữ liệu giọng nói. Vào tháng 7 năm 2024, Meta thông báo rằng kính thông minh Ray-Ban Meta của họ sẽ tự động kích hoạt các tính năng trí tuệ nhân tạo, cho phép hệ thống phân tích hình ảnh và video cũng như lưu trữ các bản ghi âm giọng nói trừ khi người dùng tự xóa chúng.

“Nó giống như khi bạn thiết lập điện thoại và chỉ có hai tùy chọn ‘Hey Siri’ hoặc ‘Hey Alexa’ – về lý thuyết nó chỉ được phép nghe một từ duy nhất, nhưng chúng ta biết rằng nó đang nghe nhiều từ hơn, vì vậy điều quan trọng là phải nhận thức được rằng ‘bạn không biết khi nào nó đang ghi âm hoặc khi nào nó bị xâm phạm’”, Thayer nói. “Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi quá muộn.”

Ngược lại, quân đội Mỹ lại có cách tiếp cận khác. Trang Task & Purpose đưa tin rằng quân đội đang thử nghiệm kính thông minh cho các nhiệm vụ bảo trì, bao gồm cả các thử nghiệm sử dụng kính Meta để ghi lại quá trình sửa chữa xe. Các quan chức quân đội cho biết mục tiêu là để xác định xem liệu các hệ thống trí tuệ nhân tạo được đào tạo dựa trên dữ liệu công việc bảo trì đã ghi lại có thể hướng dẫn binh lính thực hiện sửa chữa từng bước một hay không.

Trong một buổi họp cộng đồng hồi tháng Giêng, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll cho biết quân đội đang đánh giá xem việc ghi lại khối lượng lớn hoạt động bảo trì có cho phép binh lính sử dụng kính thông minh để được hỗ trợ kỹ thuật hay không. Lục quân cũng đã hợp tác với đội ngũ kỹ thuật của Meta tại các cơ sở huấn luyện để ghi lại không gian làm việc và điều kiện môi trường.

Bất chấp những thử nghiệm đó, tất cả các đơn vị đều duy trì lệnh cấm nghiêm ngặt đối với các thiết bị điện tử cá nhân trong các khu vực mật. Thayer cho biết mối quan ngại của Không quân không chỉ giới hạn ở công việc mật mà còn mở rộng đến các hoạt động thường nhật tại một số căn cứ, bao gồm kiểm tra an ninh hoặc các nhiệm vụ y tế liên quan đến thông tin cá nhân hoặc thông tin được kiểm soát.

“Chúng tôi là một căn cứ chiến đấu,” Thayer nói, đề cập đến Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Barnes ở Massachusetts. “Có rất nhiều điểm yếu trong hoạt động của chúng tôi và chúng tôi không muốn công nghệ cản trở điều đó.”

Tiêm kích Su-57 bất ngờ xuất hiện trong biên chế không quân Algeria.
Defense Blog
Link bài gốc Copy link
https://defence-blog.com/u-s-air-force-confirms-ban-on-smart-glasses-for-troops/
#Cấm kính thông minh trong quân đội Mỹ #An ninh hoạt động quân sự #Quy định về thiết bị đeo cá nhân #Nguy cơ rò rỉ dữ liệu quân sự #Chính sách công nghệ trong quân đội #Ứng dụng kính thông minh trong huấn luyện

Bài liên quan

Quân sự

Canada dừng mua kính nhìn đêm của Mỹ do nghi thao túng thầu

Bằng cách nào đó, gói thầu thiết bị quân sự quan trọng đã bị điều hướng đến các công ty Mỹ mà Canada không thể kiểm soát.

Chính phủ Canada bị tòa án nước này yêu cầu đánh giá lại gói thầu trị giá 100 triệu USD của Quân đội Canada nhằm mua thiết bị nhìn ban đêm sau những cáo buộc rằng đề xuất mua hàng này được thiết kế để ưu ái các nhà sản xuất Mỹ.

Nội dung bài viết Tòa án Thương mại Quốc tế Canada đã đưa ra phán quyết sau khi nhận được đơn khiếu nại từ công ty quốc phòng Canada Cadex Inc. có trụ sở tại Quebec và Photonis, một công ty của Pháp.

Xem chi tiết

Quân sự

Mỹ trang bị kính tăng cường thị giác cho binh sĩ bảo vệ biên giới Mexico

Quân đội Mỹ lần đầu tiên triển khai thử nghiệm kính AR và súng chống máy bay không người lái cho các binh sĩ tại biên giới Mexico. 

Quân đội Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới dọc biên giới Mỹ-Mexico để thử nghiệm công nghệ thực tế tăng cường và công nghệ chống máy bay không người lái (C-UAS) của quân đội trong điều kiện thực tế.

Dự án là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn được triển khai dưới thời chính quyền Trump nhằm cải thiện việc giám sát và báo cáo về những người nhập cư bất hợp pháp.

Xem chi tiết

Quân sự

Binh sĩ Thụy Điển được trang bị vòng theo dõi hiệu suất cá nhân

Quân đội Thụy Điển đang thử nghiệm vòng theo dõi thông minh nhằm đánh giá thể lực của quân nhân trong môi trường khắc nghiệt.

Công ty khởi nghiệp Agate Sensors của Phần Lan đã nhận được hợp đồng đổi mới từ Thụy Điển để thử nghiệm công nghệ đeo được nhằm theo dõi hiệu suất của các quân nhân trong môi trường quốc phòng khắc nghiệt.

Các cảm biến quang học của công ty thu thập dữ liệu thời gian thực về phản ứng vật lý và căng thẳng tình huống để hỗ trợ ra quyết định trong các hoạt động có rủi ro cao.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới