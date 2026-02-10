Không quân Mỹ cấm binh lính sử dụng kính thông minh

Các nhánh khác của Quân đội Mỹ chỉ cấm thiết bị điện tử cá nhân tại các địa điểm cụ thể, riêng không quân Mỹ cấm tuyệt đối kính thông minh khi mặc quân phục.

Không quân Mỹ đã cấm các quân nhân sử dụng kính thông minh khi đang mặc quân phục, viện dẫn lý do an ninh hoạt động, trong một bản cập nhật quy định về quân phục được ban hành vào ngày 9 tháng 1.

Hướng dẫn cập nhật này nghiêm cấm rõ ràng các loại kính thông minh được trang bị khả năng chụp ảnh, quay video hoặc trí tuệ nhân tạo.

Một phát ngôn viên của Không quân Mỹ cho biết sự thay đổi này xuất phát từ những cân nhắc về an ninh hoạt động, khi công nghệ thiết bị đeo có khả năng ghi hoặc truyền dữ liệu ngày càng phổ biến tại các cơ sở quân sự và đơn vị tác chiến.

Một binh sĩ thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ đeo kính thông minh Meta.

Dana Thayer, trưởng bộ phận bảo vệ thông tin của Phi đội chiến đấu 104, cho biết chính sách này phản ánh những thách thức do sự gia tăng của các thiết bị đeo được như đồng hồ thông minh, điện thoại di động và kính thông minh tại các cơ sở quân sự.

Ông cho rằng những công nghệ này đặt ra câu hỏi về việc chúng có thể được sử dụng an toàn ở đâu và khi nào, đặc biệt là tại các căn cứ hỗ trợ các nhiệm vụ nhạy cảm.

“Việc một số quân nhân trẻ của chúng ta muốn đón nhận, đeo và sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày là điều tuyệt vời, nhưng nó thực sự không có chỗ đứng tốt trong một căn cứ quân sự, ít nhất là như của chúng ta,” Thayer nói. “Đồng hồ Apple, điện thoại chụp ảnh và những thứ tương tự — chúng ta luôn phải tranh luận xem nên sử dụng chúng ở đâu, không nên sử dụng ở đâu, đại loại vậy, vì vậy đây chỉ là một công nghệ đang phát triển mà chúng ta cần phải đi trước đón đầu.”

Các quân nhân hiện đã bị cấm mang các thiết bị điện tử cá nhân, bao gồm cả thiết bị đeo được, vào các khu vực mật. Quy định cập nhật của Không quân mở rộng cảnh báo đó rộng rãi hơn đối với trang phục quân phục, nhằm giải quyết nguy cơ kính thông minh có thể thu thập hình ảnh, âm thanh hoặc dữ liệu khác mà người đeo không hề hay biết.

Các nhánh khác của quân đội Mỹ chưa áp dụng lệnh cấm toàn quân đối với kính thông minh. Thay vào đó, các quy định của họ thường đề cập đến các thiết bị điện tử cá nhân và cho phép các chỉ huy địa phương có quyền tự quyết lớn hơn. Một số đơn vị thuộc các binh chủng khác cũng đang thử nghiệm kính thông minh cho mục đích bảo trì và huấn luyện.

Thayer đặc biệt chỉ ra những lo ngại về các thiết bị như kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo của Meta, có khả năng ghi lại ảnh, video và dữ liệu giọng nói. Vào tháng 7 năm 2024, Meta thông báo rằng kính thông minh Ray-Ban Meta của họ sẽ tự động kích hoạt các tính năng trí tuệ nhân tạo, cho phép hệ thống phân tích hình ảnh và video cũng như lưu trữ các bản ghi âm giọng nói trừ khi người dùng tự xóa chúng.

“Nó giống như khi bạn thiết lập điện thoại và chỉ có hai tùy chọn ‘Hey Siri’ hoặc ‘Hey Alexa’ – về lý thuyết nó chỉ được phép nghe một từ duy nhất, nhưng chúng ta biết rằng nó đang nghe nhiều từ hơn, vì vậy điều quan trọng là phải nhận thức được rằng ‘bạn không biết khi nào nó đang ghi âm hoặc khi nào nó bị xâm phạm’”, Thayer nói. “Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi quá muộn.”

Ngược lại, quân đội Mỹ lại có cách tiếp cận khác. Trang Task & Purpose đưa tin rằng quân đội đang thử nghiệm kính thông minh cho các nhiệm vụ bảo trì, bao gồm cả các thử nghiệm sử dụng kính Meta để ghi lại quá trình sửa chữa xe. Các quan chức quân đội cho biết mục tiêu là để xác định xem liệu các hệ thống trí tuệ nhân tạo được đào tạo dựa trên dữ liệu công việc bảo trì đã ghi lại có thể hướng dẫn binh lính thực hiện sửa chữa từng bước một hay không.

Trong một buổi họp cộng đồng hồi tháng Giêng, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll cho biết quân đội đang đánh giá xem việc ghi lại khối lượng lớn hoạt động bảo trì có cho phép binh lính sử dụng kính thông minh để được hỗ trợ kỹ thuật hay không. Lục quân cũng đã hợp tác với đội ngũ kỹ thuật của Meta tại các cơ sở huấn luyện để ghi lại không gian làm việc và điều kiện môi trường.

Bất chấp những thử nghiệm đó, tất cả các đơn vị đều duy trì lệnh cấm nghiêm ngặt đối với các thiết bị điện tử cá nhân trong các khu vực mật. Thayer cho biết mối quan ngại của Không quân không chỉ giới hạn ở công việc mật mà còn mở rộng đến các hoạt động thường nhật tại một số căn cứ, bao gồm kiểm tra an ninh hoặc các nhiệm vụ y tế liên quan đến thông tin cá nhân hoặc thông tin được kiểm soát.

“Chúng tôi là một căn cứ chiến đấu,” Thayer nói, đề cập đến Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Barnes ở Massachusetts. “Có rất nhiều điểm yếu trong hoạt động của chúng tôi và chúng tôi không muốn công nghệ cản trở điều đó.”