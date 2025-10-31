Hà Nội

Số hóa

6 tính năng mới trên iOS 26.1 cực tiện lợi mà bạn cần biết

Tuệ Minh

Bản cập nhập iOS 26.1 có nhiều tính năng tiện lợi như khóa cử chỉ mở Camera, vuốt để tắt báo thức hay tùy chỉnh độ trong suốt của giao diện.

Theo Macrumors, Apple dự kiến phát hành bản cập nhật cho các mẫu iPhone tương thích vào đầu tháng 11, với một số tính năng đáng chú ý được hé lộ thông qua bản thử nghiệm trước đó.

Tùy chỉnh độ mờ giao diện Liquid Glass

Apple bổ sung cài đặt mới cho giao diện Liquid Glass, cho phép người dùng tùy chọn độ trong suốt của hệ thống với hai giao diện Clear để các menu và nút hiển thị rõ nền phía sau hơn, hoặc Tinted để tăng độ mờ và tương phản, giúp giao diện đậm nét hơn.

Tùy chỉnh này nằm trong mục Cài đặt >Màn hình & Độ sáng. Apple cho biết thay đổi này xuất phát từ phản hồi của người dùng bản thử nghiệm, muốn có một bản Liquid Glass ít trong suốt và độ tương phản cao.

Tắt thao tác vuốt mở camera trên màn hình khóa

Nhiều người đề xuất Apple cho phép vô hiệu hóa cử chỉ vuốt màn hình khóa để mở ứng dụng Camera. Tính năng này được đánh giá rất hữu ích, nhưng một số người cũng vô tình kích hoạt máy ảnh khi đặt điện thoại trong túi, gây ngốn pin hoặc chụp nhầm ảnh, Trên iOS 26.1, người dùng có thể tắt tính năng trong Cài đặt > Camera và chọn tắt phần Vuốt màn hình khóa để mở camera.

Vuốt để tắt báo thức

Ở chế độ mặc định trên iOS 26.1, người dùng sẽ phải vuốt trên màn hình khóa để tắt báo thức thay vì chỉ cần chạm như trước. Việc này nhằm ngăn người dùng vô tình tắt báo thức, nhưng họ vẫn có thể chuyển về sử dụng như trước bằng cách bật tùy chọn Ưu tiên tác vụ chạm đơn trong Cài đặt > Trợ năng > Cảm ứng.

Kiểm soát bản ghi Local Capture

Local Capture, tính năng ghi video và âm thanh trực tiếp bằng iPhone ra mắt trên iOS 26, được tinh chỉnh thêm. Trong đó, menu Local Capture mới trong Cài đặt > Cài đặt chung cho phép người dùng chọn Vị trí lưu khác ngoài thư mục Tải về (Downloads) mặc định và bật chế độ Chỉ âm thanh nếu chỉ muốn ghi lại âm thanh mà không cần video.

Vuốt để chuyển bài trong Apple Music

Một nâng cấp nhỏ nhưng được đánh giá tiện lợi cho người dùng Apple Music là khi trình phát nhạc thu nhỏ ở cuối màn hình, họ có thể vuốt sang trái hoặc phải để chuyển bài, bỏ qua bước phải mở ứng dụng nhạc toàn màn hình.

Tự động cài đặt ngầm cập nhật bảo mật

Tính năng mới trong Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Cải tiến bảo mật sẽ tự động tải xuống và cài đặt bản vá bảo mật quan trọng một cách âm thầm trên thiết bị. Điều này giúp iPhone được bảo vệ liên tục trong khi không cần người dùng phải thao tác như trước.

Cài đặt tùy chỉnh giao diện mới cập nhật cho Liquid Glass trên iPhone.
Sau khi Apple ra mắt thiết kế Liquid Glass trên iOS 26, Vivo trở thành hãng Android đầu tiên giới thiệu giao diện OriginOS 6 lấy cảm hứng từ phong cách này.

