6 câu nói khiến bạn thất bại nếu không thay đổi ngay

Những lời tự giới hạn bản thân lại âm thầm phá hỏng sự nghiệp và tài chính. Đừng để ngôn từ biến bạn thành phiên bản kém nhất của chính mình.

Có người thành công dù bắt đầu từ con số 0. Cũng có người, dù nắm trong tay mọi cơ hội, vẫn mãi loay hoay ở vạch xuất phát. Sự khác biệt không chỉ nằm ở năng lực hay may mắn mà nhiều khi, nó nằm trong… chính miệng của mỗi người. Cụ thể hơn, người dễ thất bại thường có xu hướng nói ra 6 câu tưởng vô hại nhưng lại ngầm “lập trình” cho bản thân cách suy nghĩ tiêu cực, trì hoãn, và sớm bỏ cuộc.

Cùng xem thử bạn có từng nói một trong những câu dưới đây không nhé.

1. “Tôi không làm được đâu”

Nghe thì có vẻ khiêm tốn, nhưng thật ra đây là câu “dập tắt động lực” nhanh nhất. Người thành công thường nói “Tôi sẽ thử xem sao”, trong khi người dễ thất bại lại tự đóng cửa trước cả khi chưa bước vào. Một nghiên cứu của Stanford cho thấy, chỉ cần thay đổi cách nói từ “Tôi không thể” sang “Tôi chưa thể”, não bộ sẽ kích hoạt vùng liên quan đến nỗ lực và khả năng học hỏi. Vì vậy, thay vì tự giới hạn bản thân, hãy để câu nói “Tôi chưa làm được… nhưng tôi đang học” trở thành thói quen mới.

2. “Cái này khó quá”

Ai cũng từng gặp chuyện khó. Nhưng người dễ thất bại thường gắn chữ “khó” với “không thể”. Trong khi đó, người thành công lại hiểu rằng “khó” chỉ là giai đoạn, không phải kết quả. Khi bạn nói “khó quá”, bạn đang cho phép bản thân bỏ cuộc sớm. Nhưng khi nói “khó đấy, nhưng để xem mình vượt qua thế nào”, bạn đã chuyển từ nạn nhân sang người làm chủ tình huống.

Người dễ thất bại luôn thích đổ lỗi cho hoàn cảnh.

3. “Tại người khác mà tôi như thế này”

Đổ lỗi là thói quen độc hại. Nó giúp ta thấy dễ chịu trong chốc lát, nhưng âm thầm lấy đi quyền kiểm soát cuộc đời. Những người hay nói “tại sếp”, “tại bố mẹ”, “tại xã hội” thường quên mất rằng, trong khi họ đang mải tìm lý do, người khác đã tìm giải pháp. Đôi khi, trưởng thành đơn giản là khi bạn ngừng đổ lỗi vì bạn hiểu, không ai phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình ngoài chính mình.

4. “Tôi biết rồi mà”

Đây là câu nói giết chết khả năng học hỏi. Khi bạn luôn cho rằng mình “biết rồi”, bạn tự đóng cánh cửa tiếp thu kiến thức mới. Người thành công luôn giữ tâm thế “người học trò mãi mãi”, dù ở bất kỳ vị trí nào. Nhà đầu tư Warren Buffett từng nói: “Càng học, bạn càng kiếm được nhiều hơn.” Nhưng để học, bạn phải bắt đầu bằng việc… thừa nhận rằng mình chưa biết hết.

5. “Giờ bắt đầu thì muộn rồi”

Không có gì sai khi bắt đầu muộn chỉ sai khi không bao giờ bắt đầu. Câu nói này khiến nhiều người mãi đứng yên, nhìn người khác đi xa. Ở tuổi 65, ông Colonel Sanders mới sáng lập KFC; ở tuổi 40, Vera Wang mới thiết kế chiếc váy đầu tiên; còn ở tuổi 33, J.K. Rowling mới xuất bản Harry Potter. Vấn đề không nằm ở tuổi tác hay thời điểm, mà ở việc bạn có đủ dũng cảm để bắt đầu hay không.

6. “Thôi, may rủi thôi mà”

Nhiều người gán mọi chuyện cho “số phận” để tránh cảm giác thất bại. Nhưng sự thật là, may mắn chỉ đến với người có sự chuẩn bị. Khi bạn làm việc đủ chăm chỉ, đủ kiên trì, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu gọi là “vận may” xuất hiện nhiều hơn. Không phải vì vũ trụ ưu ái bạn, mà vì bạn đã đặt mình đúng chỗ để cơ hội tìm đến.

Vì sao những câu này nguy hiểm đến thế?

Nghe có vẻ chỉ là vài câu cửa miệng, nhưng thật ra chúng là “mầm độc” gieo vào tư duy. Tâm lý học gọi đó là tự ám thị tiêu cực (negative self-talk) khi bạn lặp lại những lời này đủ lâu, não bộ sẽ tin đó là sự thật. Từ đó, bạn hành động ít hơn, dám thử ít hơn, và kết quả là… thất bại nhiều hơn.

Ngược lại, những người thành công không phải lúc nào cũng giỏi hơn, mà là họ nói với bản thân khác đi. Khi họ sợ, họ nói “Cứ thử một lần đã.” Khi thất bại, họ nói “Mình học được gì từ chuyện này?” Khi gặp khó, họ nói “Cách này chưa hiệu quả, thử cách khác.” Từng câu nói nhỏ, từng suy nghĩ tích cực, lâu dần tạo thành một tư duy bền bỉ. Đây là thứ quyết định bạn đi xa đến đâu.

Nếu bạn nhận ra mình từng nói những câu trên, đừng tự trách. Ai cũng có lúc yếu lòng, hoang mang và cần một “lối thoát an toàn”. Nhưng điều quan trọng là, từ hôm nay, hãy thử đổi cách nói vì lời bạn nói ra chính là mệnh lệnh cho tiềm thức của bạn.

Thay vì “Tôi không làm được đâu”, hãy nói “Tôi sẽ thử xem sao”.

Thay vì “Khó quá”, hãy nói “Khó đấy, nhưng mình làm được”.

Thay vì “Tại người khác”, hãy nói “Mình sẽ làm gì để tốt hơn”.

Thành công không bắt đầu bằng tiền hay tài năng. Nó bắt đầu bằng… những gì bạn nói ra mỗi ngày.