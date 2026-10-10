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Số hóa - Xe

Phiên bản Fan Editon của Vivo S2 với chuẩn IP 68/69 pin 10.000 mAh

Smartphone vivo S2 FE chính thức ra mắt tại với điểm nhấn là viên pin dung lượng lớn 10000mAh, màn hình AMOLED 120Hz và độ bền đạt chuẩn quân sự.

Tuệ Minh

Vivo vừa chính thức bổ sung vào dòng sản phẩm S-Series một thiết bị mới mang tên vivo S2 FE (Fan Edition). Chiếc smartphone này được định hướng tập trung mạnh vào thời lượng pin sử dụng và độ bền phần cứng nhằm phục vụ các nhu cầu sử dụng cường độ cao trong đời sống hàng ngày.

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Phiên bản Fan Editon của Vivo S2 ra mắt với pin 10.000 mAh

Smartphone mới của vivo có thiết kế bền bỉ, pin khủng Điểm nổi bật nhất trên vivo S2 FE là viên pin có dung lượng lên đến 10000mAh, lớn hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của thị trường smartphone hiện nay.

Trong các bài kiểm tra thực tế do hãng công bố, thiết bị có khả năng phát trực tiếp liên tục trong 32 giờ và hỗ trợ công suất sạc có dây 44W. Dù sở hữu viên pin dung lượng rất lớn, thiết bị vẫn giữ được độ dày ở mức 8.6mm và trọng lượng khoảng 225 gram.

Bên cạnh dung lượng pin, khả năng chống chịu của máy cũng được chú trọng với các chứng nhận IP68 và IP69. Tiêu chuẩn này giúp bảo vệ thiết bị trước bụi bẩn, khả năng ngâm nước tiêu chuẩn cũng như các tia nước áp lực cao và nhiệt độ cao.

Thêm vào đó, máy còn đạt chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD-810H về khả năng chống sốc và rơi vỡ, phục vụ tốt cho người dùng có đặc thù công việc ngoài trời.

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Smartphone mới của Vivo đạt chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD-810H

Ở mặt trước, thiết bị được trang bị tấm nền AMOLED kích thước 6.83 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz cùng độ phân giải 1.5K. Màn hình này có độ sáng tối đa đạt 2,000 nits ở chế độ độ sáng cao, giúp cải thiện khả năng quan sát dưới điều kiện ánh sáng ngoài trời.

Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý MediaTek Dimensity 7300e, kết hợp với hai tùy chọn RAM là 6GB hoặc 8GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong cố định ở mức 128GB chuẩn UFS 3.1.

Hệ thống camera trên máy bao gồm cảm biến chính 50 megapixel sử dụng cảm biến Sony IMX852 đi kèm một cảm biến đo chiều sâu 2 megapixel cơ bản. Camera selfie ở mặt trước có độ phân giải 32 megapixel.

Về phần mềm, thiết bị chạy hệ điều hành Android 16 kết hợp với giao diện OriginOS 6 của Vivo, đồng thời đi kèm gói dùng thử sáu tháng dịch vụ lưu trữ đám mây Google One 100GB dành cho người dùng mới.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Vivo S2 FE sẽ chính thức lên kệ từ ngày 20 tháng 10 năm 2026 với ba tùy chọn màu sắc bao gồm Stellar Green, Zen White và Titan Black.

Phiên bản RAM 6GB có mức giá niêm yết khoảng 10.52 triệu đồng, trong khi phiên bản RAM 8GB có giá khoảng 11.59 triệu đồng.

Cấu hình cực "ngon" của Vivi S2 FE vừa ra mắt
Gimochina/Vivo
#Vivo S2 FE #Pin 10000mAh #Chứng nhận IP68/IP69 #Chứng nhận MIL-STD-810H #Màn hình AMOLED 120Hz #Fan Editon của Vivo S2

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