5 màu sơn phòng khách dẫn đầu xu hướng năm 2026

Từ xanh ngọc nhạt đến xanh lục trầm ấm, đây là những gam màu phòng khách thời thượng nhất năm nay.

Khi chọn màu sơn cho tường phòng khách, điều quan trọng thường là phải cân bằng giữa việc tạo cá tính mà vẫn giữ được sự thoải mái và yên tĩnh. Và xu hướng màu sắc phòng khách năm 2026 đã tìm ra sự cân bằng hoàn hảo đó.

Màu xanh ngọc nhạt

Nếu muốn tô điểm thêm màu sắc cho phòng khách vào năm 2026, hãy cân nhắc màu xanh lam pha xanh lá cây, hay còn gọi là màu xanh ngọc. Màu này vừa tạo cảm giác thư thái vừa nổi bật, đồng thời hiện đại hơn so với những bức tường màu xanh đậm.

Ảnh: Erin Kelly

Màu xanh ngọc nhạt được chú ý nhiều từ đầu năm 2026 và tạo nên không gian phòng khách thanh bình, sang trọng. Đặc biệt, đây là gam màu linh hoạt. Xanh ngọc nhạt có thể trải dài từ tông đậm, cá tính đến sắc trầm, dịu nhẹ. Với phòng khách, những sắc xanh ngọc pha chút xám là lựa chọn lý tưởng, dễ kết hợp cùng nhiều bảng màu khác mà vẫn đảm bảo cảm giác dễ chịu khi sử dụng lâu dài.

Màu hồng bụi ấm

Ảnh: Julie Soefer

Xu hướng bảng màu ấm áp trong phòng khách năm nay đang nghiêng về những sắc hồng bụi, pha trộn giữa hồng, nâu và sắc đất. So với các gam trung tính truyền thống, hồng thạch cao mang lại nhiều màu sắc hơn nhưng vẫn đủ trầm, tạo cảm giác sang trọng và dễ sống.

Nhà thiết kế nội thất Marie Flanigan cho rằng, màu hồng bụi ấm kết hợp với các vật liệu tự nhiên như gỗ, linen hay đá sẽ mang cảm giác thư thái, hài hòa và có tính sưu tầm.

Xanh lục trầm đất

Ảnh: Julia D'Agostino

Trong khi xanh rừng đậm có phần lỗi thời, các nhà thiết kế hiện nay lại ưu ái những sắc xanh lục trầm, pha sắc đất như một cách làm mới phòng khách. Những gam màu này mang chiều sâu và thường được cảm nhận như một màu trung tính đậm, nhờ đó rất dễ phối cùng đồ nội thất và phụ kiện.

Xanh lục trầm mang đến cảm giác vững chãi, gần gũi với thiên nhiên và là lựa chọn hoàn hảo cho những phòng khách muốn tạo chiều sâu mà không quá phô trương.

Màu xanh dương nhẹ nhàng

Ảnh: Abigail Jackson

Trong năm 2026, các nhà thiết kế đặc biệt ưu ái các gam xanh lam mềm mại cho phòng khách, nhất là những sắc độ mang cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng và gắn với thiên nhiên. Những màu này tạo cá tính cho không gian mà không gây choáng ngợp, đồng thời mang lại cảm giác thư thái.

Trắng ấm

Ảnh: Marie Flanigan

Nếu muốn an toàn, các gam trung tính luôn là lựa chọn hợp xu hướng. Dù năm 2026 chứng kiến sự giảm nhiệt của những phòng khách trắng tinh, nhưng trắng ấm vẫn là xu hướng màu sơn phòng khách bền vững cho hiện tại và cả tương lai.

So với trắng sáng, trắng ấm mang lại cảm giác mềm mại, ấm cúng hơn, đồng thời tạo nền hoàn hảo để nội thất, phụ kiện và màu nhấn tỏa sáng.