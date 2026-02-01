Hà Nội

Bất động sản

5 màu sơn phòng khách dẫn đầu xu hướng năm 2026

Từ xanh ngọc nhạt đến xanh lục trầm ấm, đây là những gam màu phòng khách thời thượng nhất năm nay.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Khi chọn màu sơn cho tường phòng khách, điều quan trọng thường là phải cân bằng giữa việc tạo cá tính mà vẫn giữ được sự thoải mái và yên tĩnh. Và xu hướng màu sắc phòng khách năm 2026 đã tìm ra sự cân bằng hoàn hảo đó.

Màu xanh ngọc nhạt

Nếu muốn tô điểm thêm màu sắc cho phòng khách vào năm 2026, hãy cân nhắc màu xanh lam pha xanh lá cây, hay còn gọi là màu xanh ngọc. Màu này vừa tạo cảm giác thư thái vừa nổi bật, đồng thời hiện đại hơn so với những bức tường màu xanh đậm.

mau-xanh.jpg
Ảnh: Erin Kelly

Màu xanh ngọc nhạt được chú ý nhiều từ đầu năm 2026 và tạo nên không gian phòng khách thanh bình, sang trọng. Đặc biệt, đây là gam màu linh hoạt. Xanh ngọc nhạt có thể trải dài từ tông đậm, cá tính đến sắc trầm, dịu nhẹ. Với phòng khách, những sắc xanh ngọc pha chút xám là lựa chọn lý tưởng, dễ kết hợp cùng nhiều bảng màu khác mà vẫn đảm bảo cảm giác dễ chịu khi sử dụng lâu dài.

Màu hồng bụi ấm

mau-hong.jpg
Ảnh: Julie Soefer

Xu hướng bảng màu ấm áp trong phòng khách năm nay đang nghiêng về những sắc hồng bụi, pha trộn giữa hồng, nâu và sắc đất. So với các gam trung tính truyền thống, hồng thạch cao mang lại nhiều màu sắc hơn nhưng vẫn đủ trầm, tạo cảm giác sang trọng và dễ sống.

Nhà thiết kế nội thất Marie Flanigan cho rằng, màu hồng bụi ấm kết hợp với các vật liệu tự nhiên như gỗ, linen hay đá sẽ mang cảm giác thư thái, hài hòa và có tính sưu tầm.

Xanh lục trầm đất

xanh-luc.jpg
Ảnh: Julia D'Agostino

Trong khi xanh rừng đậm có phần lỗi thời, các nhà thiết kế hiện nay lại ưu ái những sắc xanh lục trầm, pha sắc đất như một cách làm mới phòng khách. Những gam màu này mang chiều sâu và thường được cảm nhận như một màu trung tính đậm, nhờ đó rất dễ phối cùng đồ nội thất và phụ kiện.

Xanh lục trầm mang đến cảm giác vững chãi, gần gũi với thiên nhiên và là lựa chọn hoàn hảo cho những phòng khách muốn tạo chiều sâu mà không quá phô trương.

Màu xanh dương nhẹ nhàng

xanh-duong.jpg
Ảnh: Abigail Jackson

Trong năm 2026, các nhà thiết kế đặc biệt ưu ái các gam xanh lam mềm mại cho phòng khách, nhất là những sắc độ mang cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng và gắn với thiên nhiên. Những màu này tạo cá tính cho không gian mà không gây choáng ngợp, đồng thời mang lại cảm giác thư thái.

Trắng ấm

mau-trang.jpg
Ảnh: Marie Flanigan

Nếu muốn an toàn, các gam trung tính luôn là lựa chọn hợp xu hướng. Dù năm 2026 chứng kiến sự giảm nhiệt của những phòng khách trắng tinh, nhưng trắng ấm vẫn là xu hướng màu sơn phòng khách bền vững cho hiện tại và cả tương lai.

So với trắng sáng, trắng ấm mang lại cảm giác mềm mại, ấm cúng hơn, đồng thời tạo nền hoàn hảo để nội thất, phụ kiện và màu nhấn tỏa sáng.

Bất động sản

Mẹo nhỏ giúp phòng khách lấy sáng tối đa, tiết kiệm điện

Phòng khách tràn ngập ánh sáng tự nhiên vừa giúp không gian trở nên rộng rãi, thoáng đãng đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu, tốt cho sức khỏe.

phong-khach1.jpg
Để lấy ánh sáng cho phòng khách, trước hết, cần tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ và cửa ra vào. Ảnh: Furniture And Choice
phong-khach2.jpg
Phòng khách nên bố trí cửa sổ lớn, ưu tiên cửa kính thay vì tường kín. Nếu có thể, hãy sử dụng cửa kính trong suốt hoặc kính cường lực để ánh sáng dễ dàng lan tỏa vào bên trong. Ảnh: Martha Stewart
Xem chi tiết

Bất động sản

Những loại cây không nên trồng trong phòng khách kẻo 'mất lộc'

Để phòng khách luôn thu hút vượng khí, gia chủ nên ưu tiên các loại cây xanh tươi, lá tròn, dáng vươn lên như cây kim tiền, cây lưỡi hổ, cây phát tài...

Phòng khách không chỉ là nơi sinh hoạt chung của gia đình mà còn được xem là “bộ mặt” của ngôi nhà, nơi hội tụ và lưu thông vượng khí. Vì vậy, việc lựa chọn cây cảnh trang trí trong phòng khách cần đặc biệt cẩn trọng. Nếu trồng không đúng loại, cây không những không mang lại may mắn mà còn có thể ảnh hưởng xấu đến phong thủy, tài lộc và tinh thần của gia chủ.

Cây có gai nhọn – dễ gây sát khí

Xem chi tiết

Bất động sản

Bên trong căn hộ 14m² tiện nghi, có tới 2 phòng khách

Dù chỉ vỏn vẹn 14m², căn hộ không mang lại cảm giác chật chội, trái lại còn chứng minh rằng thiết kế hợp lý, diện tích nhỏ không đồng nghĩa với bất tiện.

can-ho1.jpg
Tại Hong Kong, giá bất động sản đắt đỏ khiến nhiều người buộc phải lựa chọn những căn hộ siêu nhỏ. Ảnh: Bloomberg
can-ho2.jpg
Căn hộ 14m² này là một ví dụ điển hình. Với lợi thế trần cao, gia chủ thiết kế thêm gác lửng và đặc biệt táo bạo khi bố trí không gian theo kiểu 2 phòng khách, tạo cảm giác linh hoạt hơn hẳn so với diện tích thực. Ảnh: post.smzdm
Xem chi tiết

