Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
5 loài chim thông minh nhất thế giới khiến con người kinh ngạc

Giải mã

5 loài chim thông minh nhất thế giới khiến con người kinh ngạc

Những loài chim này thể hiện khả năng nhớ, học hỏi và giải quyết vấn đề, cho thấy chúng không chỉ là loài chim đơn thuần mà còn là những nhà tư duy tự nhiên.

Theo Hải Yến/ Giáo dục và thời đại
Quạ (Crows) xuất hiện khắp nơi vì chúng biết cách sinh tồn. Chúng quan sát, học nhanh, nhớ nơi có thức ăn và quay lại. Quạ còn nhớ người đối xử tốt hay xua đuổi mình. Ở thành phố, chúng hiểu giao thông, thời gian và thói quen con người.
Quạ (Crows) xuất hiện khắp nơi vì chúng biết cách sinh tồn. Chúng quan sát, học nhanh, nhớ nơi có thức ăn và quay lại. Quạ còn nhớ người đối xử tốt hay xua đuổi mình. Ở thành phố, chúng hiểu giao thông, thời gian và thói quen con người.
Quạ đen (Ravens) giống như “nhà tư duy” của thế giới loài chim. Chúng không vội vàng, luôn quan sát tình huống rồi mới hành động. Nếu cách này không hiệu quả, chúng thử cách khác. Chúng hiểu hành động hiện tại có thể giúp cho sau này.
Quạ đen (Ravens) giống như “nhà tư duy” của thế giới loài chim. Chúng không vội vàng, luôn quan sát tình huống rồi mới hành động. Nếu cách này không hiệu quả, chúng thử cách khác. Chúng hiểu hành động hiện tại có thể giúp cho sau này.
Vẹt xám châu Phi (African Grey Parrot) không chỉ bắt chước tiếng người mà còn hiểu và phản hồi. Chúng biết hỏi, biết nhận ra cảm xúc, phản ứng theo tâm trạng. Sống cùng loài này giống như chia sẻ không gian với một “người nhỏ bé có lông vũ”.
Vẹt xám châu Phi (African Grey Parrot) không chỉ bắt chước tiếng người mà còn hiểu và phản hồi. Chúng biết hỏi, biết nhận ra cảm xúc, phản ứng theo tâm trạng. Sống cùng loài này giống như chia sẻ không gian với một “người nhỏ bé có lông vũ”.
Quạ New Caledonia (New Caledonian Crow) không chờ giải pháp dễ dàng. Khi thức ăn khó lấy, chúng tìm cách, nhặt vật dụng, điều chỉnh và thử lại. Chúng giải quyết vấn đề theo từng bước, bình tĩnh, không hoảng loạn, giống cách con người xử lý tình huống.
Quạ New Caledonia (New Caledonian Crow) không chờ giải pháp dễ dàng. Khi thức ăn khó lấy, chúng tìm cách, nhặt vật dụng, điều chỉnh và thử lại. Chúng giải quyết vấn đề theo từng bước, bình tĩnh, không hoảng loạn, giống cách con người xử lý tình huống.
Vẹt Kea nổi tiếng vì tính tò mò. Chúng mở túi, kéo vật dụng và khám phá mọi thứ xung quanh không phải vì cần mà vì muốn biết. Kea thích thử thách, thích tìm cách giải quyết và đôi khi gây chút hỗn loạn. Vừa thông minh vừa tinh nghịch.
Vẹt Kea nổi tiếng vì tính tò mò. Chúng mở túi, kéo vật dụng và khám phá mọi thứ xung quanh không phải vì cần mà vì muốn biết. Kea thích thử thách, thích tìm cách giải quyết và đôi khi gây chút hỗn loạn. Vừa thông minh vừa tinh nghịch.
Theo Hải Yến/ Giáo dục và thời đại
giaoducthoidai.vn
Link bài gốc Copy link
https://giaoducthoidai.vn/nhung-loai-chim-khien-ban-bat-ngo-vi-tri-tue-sieu-pham-post765296.html?fbclid=IwY2xjawPj-cJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFsRkt4VFpZZWs1czFzTUk4c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtFEKQKIMJk08E4JLm34bsu3ZJwj6M_GaB2ZFnr7llAPlOwvEESVNCyYTQG1_aem_LarjV4wEuk7C5eprcGtPQw
#chim thông minh #trí tuệ chim #động vật #động vật hoang dã #khám phá thiên nhiên #động vật đặc biệt

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT